Sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu vì sao nhiều người càng ở nhà càng tốn tiền

Điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là giá cả leo thang, mà là nghỉ hưu tôi đã chi tiêu nhiều hơn rất nhiều so với thời còn đi làm.

Nghỉ hưu rồi, tôi phải xóa ứng dụng mua sắm để tự "cứu" mình

Cuối năm 2023, tôi quyết định xóa tài khoản trên hàng loạt sàn thương mại điện tử. Nghe có vẻ cực đoan, nhưng đó là cách duy nhất để tôi ngăn mình tiếp tục mua những món đồ không thực sự cần thiết.

Ban đầu, tôi chỉ định lên mạng mua vài món đồ dùng thiết yếu hoặc tranh thủ các chương trình miễn phí vận chuyển. Thế nhưng càng lướt, càng có nhiều khuyến mãi và quảng cáo hấp dẫn hiện lên trước mắt.

Không ít lần, khi nhân viên giao hàng bấm chuông, tôi còn phải ngẫm nghĩ xem mình đã đặt món gì. Có những kiện hàng mở ra, tôi tự hỏi: "Không biết mình mua thứ này để làm gì? Bao giờ mới dùng đến?"

Chỉ sau một thời gian nghỉ hưu, số dư nợ thẻ tín dụng mỗi tháng của tôi đã vượt quá 30.000 NDT. Khi nhìn bảng sao kê, tôi mới nhận ra mình đã đánh giá quá thấp khả năng tiêu tiền của chính mình. Ảnh minh họa

Trước khi nghỉ hưu, tôi từng rất tự tin về kế hoạch tài chính

Tôi từng là hiệu trưởng một trường học ở huyện. Khi quyết định nghỉ hưu sớm, nhiều người khuyên tôi nên tính toán lại nguồn thu và chi sau khi rời công việc. Thế nhưng lúc ấy, tôi khá tự tin.

Tôi từng nói: "Chỉ cần lương hưu 30.000 NDT mỗi tháng là tôi sống quá thoải mái."

Theo phép tính của tôi, sau khi thanh toán mọi chi phí sinh hoạt, tôi vẫn còn dư từ 10.000 đến 20.000 NDT mỗi tháng để phục vụ sở thích cá nhân.

Tôi còn nghĩ mình sẽ tiết kiệm được nhiều hơn vì không còn phải mua quần áo công sở, giày dép hay những khoản chi liên quan đến công việc.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Chỉ sau một thời gian nghỉ hưu, số dư nợ thẻ tín dụng mỗi tháng của tôi đã vượt quá 30.000 NDT. Khi nhìn bảng sao kê, tôi mới nhận ra mình đã đánh giá quá thấp khả năng tiêu tiền của chính mình.

Nghỉ hưu khiến tôi có quá nhiều thời gian để... tiêu tiền

Sau một thời gian suy nghĩ, tôi nhận ra nguyên nhân lớn nhất nằm ở quỹ thời gian.

Khi còn đi làm, lịch làm việc kín mít khiến tôi gần như không có cơ hội mua sắm. Chi tiêu chủ yếu chỉ xoay quanh việc đi lại, ăn uống hoặc những buổi gặp gỡ cuối tuần. Bận rộn đôi khi lại là cách tiết kiệm hiệu quả nhất.

Thế nhưng sau khi nghỉ hưu, tôi có thời gian để thực hiện tất cả những việc từng gác lại.

Tôi sửa sang nhà cửa, đi du lịch, đăng ký các khóa học mình yêu thích, mời bạn bè đến nhà ăn uống, gặp gỡ nhiều hơn trước. Mỗi việc đều cần đến tiền.

Tôi từng gặp vài người bạn cũng đã nghỉ hưu. Ai cũng có chung một câu chuyện: càng rảnh càng dễ tiêu tiền.

Có người kể rằng vợ họ gần như tháng nào cũng mua sắm vào các đợt giảm giá. Chỉ cần chuẩn bị đến kỳ nghỉ lễ là lại thấy thiếu thứ này, cần thêm thứ kia. Tôi bật cười vì thấy mình cũng chẳng khác gì.

Ngày trước, mua sắm là thú vui hiếm hoi sau những ngày làm việc bận rộn. Còn bây giờ, ngày nào cũng rảnh nên tôi có thể tiêu tiền bất cứ lúc nào.

Căn nhà mới đẹp hơn, nhưng ví tiền của tôi cũng vơi đi nhanh hơn

Sáu tháng đầu sau khi nghỉ hưu, tôi gần như không mua quần áo mới. Toàn bộ số tiền tôi dành để sửa lại căn nhà. Sau khi mọi thứ hoàn tất, tôi lại thấy căn nhà còn thiếu đủ thứ.

Tôi bắt đầu mua thêm chăn ga, gối, bình nước nóng, đồ trang trí, bình hoa rồi rất nhiều vật dụng nhỏ khác. Mỗi món đồ đều không quá đắt, nhưng cộng dồn lại thành một khoản tiền rất lớn.

Thậm chí, do cân nặng thay đổi sau khi nghỉ hưu, tôi còn phải thay gần như toàn bộ quần áo cũ.

Điều khiến tôi khó kiểm soát nhất là các thuật toán trên mạng. Chỉ cần tìm kiếm một món đồ hoặc dừng lại xem vài giây, ngay lập tức điện thoại của tôi tràn ngập quảng cáo sản phẩm tương tự.

Càng xem, tôi càng dễ bị thuyết phục rằng mình cần món đồ đó. Và rồi tôi lại bấm nút đặt hàng.

Nghỉ hưu cũng làm suy nghĩ của tôi về tiền bạc thay đổi

Tôi nhận ra người nghỉ hưu thường rơi vào một trong hai trạng thái. Hoặc quá lo sợ tiền sẽ hết trước khi mình qua đời nên sống vô cùng tiết kiệm. Hoặc lại nghĩ rằng cả đời đã vất vả rồi, giờ phải tận hưởng nên sẵn sàng chi tiêu thoải mái.

Tôi dường như đứng giữa hai thái cực ấy.

Có lúc tôi cố gắng tiết kiệm từng đồng. Nhưng cũng có lúc tôi tiêu tiền rất mạnh tay cho những món đồ chẳng thật sự cần thiết.

Là người độc thân, không có con cái, tôi càng phải nghĩ nhiều hơn đến tương lai. Có ngày tôi lo mình không đủ tiền dưỡng già.

Nhưng cũng có ngày tôi lại tự nhủ, nếu cứ giữ tiền mãi mà không tận hưởng cuộc sống thì liệu có đáng hay không.

Chính sự giằng co trong suy nghĩ ấy khiến việc quản lý tài chính của tôi sau khi nghỉ hưu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Sau một năm nghỉ hưu, tôi rút ra bài học lớn nhất

Nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ nghỉ hưu, nhưng chắc chắn tôi sẽ lập kế hoạch tài chính kỹ lưỡng hơn.

Tôi nhận ra rằng nghỉ hưu không chỉ đồng nghĩa với việc có thêm thời gian nghỉ ngơi, mà còn kéo theo rất nhiều khoản chi mà trước đó tôi chưa từng nghĩ đến.

Khi còn đi làm, tôi luôn có mục tiêu tiết kiệm nên chi tiêu khá chừng mực. Đến khi nghỉ hưu, suy nghĩ "đã đến lúc tận hưởng" khiến tôi dễ dàng mở hầu bao hơn.

Vì thế, nếu ai đang có ý định nghỉ hưu sớm, lời khuyên của tôi là đừng chỉ tính xem mình sẽ nhận bao nhiêu lương hưu.

Hãy tính cả những khoản chi mới phát sinh khi bạn có nhiều thời gian rảnh hơn, bởi rất có thể cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ tốn kém hơn bạn tưởng.

Tôi từng nghĩ ở nhà sẽ tiết kiệm hơn đi làm. Nhưng sau một năm trải nghiệm, tôi hiểu rằng đôi khi chính sự rảnh rỗi mới là nguyên nhân khiến ví tiền vơi đi nhanh nhất.

* Bài viết là bài chia sẻ của một tác giả giấu tên được đăng trên trang Money.udn.com (Trung Quốc).

Nghỉ hưu rồi tôi mới hiểu, có 3 điều khiến đàn ông suy sụp nhanh hơn cả thiếu tiền GĐXH - Chỉ vài năm sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu rằng nếu không chuẩn bị tốt, tuổi già có thể trở thành chuỗi ngày đầy tiếc nuối.

Theo Money.udn.com