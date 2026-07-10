Dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua nhà, giờ tôi chỉ ước mình chưa từng ký hợp đồng

Dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để mua nhà vì sợ giá tiếp tục tăng

Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi quyết định mua nhà.

Hai năm trước, sau 5 năm làm việc và chắt chiu từng đồng, tôi tích lũy được khoản tiền đủ để thanh toán khoảng một nửa giá trị căn hộ. Lo sợ giá bất động sản sẽ tiếp tục leo thang và cơ hội sở hữu nhà ngày càng xa vời, tôi quyết định vay ngân hàng phần còn lại để mua một căn hộ đúng như mong muốn.

Khi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng có nhà là sẽ yên tâm ổn định cuộc sống. Tôi không ngờ rằng, ngay sau khi ký hợp đồng, thị trường và nền kinh tế lại thay đổi theo hướng hoàn toàn khác.

Áp lực tài chính khiến cuộc sống ngày càng ngột ngạt

Những khó khăn của nền kinh tế, thu nhập không còn ổn định cùng khoản vay ngân hàng kéo dài đã khiến cuộc sống của tôi trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Mỗi tháng, tiền trả gốc và lãi chiếm phần lớn thu nhập. Bên cạnh đó là chi phí sinh hoạt, những khoản phát sinh và trách nhiệm chăm sóc bố mẹ lớn tuổi. Có những thời điểm tôi chỉ mong tháng trôi qua thật nhanh để kịp thanh toán kỳ trả nợ tiếp theo.

Chính áp lực tài chính kéo dài khiến tôi nhiều lần tự hỏi: liệu quyết định mua nhà năm đó có thực sự đúng đắn?

Tôi từng cố gắng bằng mọi giá để mua nhà tại thành phố, nhưng đổi lại là cảm giác áp lực, lo âu và cuộc sống lúc nào cũng nặng trĩu. Ảnh minh họa

Có nhà chưa chắc đồng nghĩa với hạnh phúc

Càng trải qua nhiều biến cố, tôi càng nhận ra rằng nơi ở không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng cuộc sống.

Nếu một ngày không còn làm việc ở thành phố, tôi hoàn toàn có thể chuyển đến một địa phương nhỏ hơn hoặc trở về quê sinh sống. Khi đó, một căn nhà đắt đỏ giữa đô thị có thể không còn nhiều ý nghĩa như tôi từng nghĩ.

Điều mang lại hạnh phúc cho con người nhiều khi không phải là căn hộ rộng hay vị trí đẹp, mà là sự bình yên trong tâm trí, sức khỏe và những người thân luôn ở bên cạnh.

Tôi từng cố gắng bằng mọi giá để mua nhà tại thành phố, nhưng đổi lại là cảm giác áp lực, lo âu và cuộc sống lúc nào cũng nặng trĩu.

Bài học thứ nhất: Chỉ mua nhà trong khả năng tài chính

Qua trải nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất khi mua nhà là phải tính toán đúng khả năng tài chính.

Thị trường hiện nay không còn giống nhiều năm trước, khi bất động sản gần như chỉ có tăng giá. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn có thể khiến người mua đối mặt với nhiều rủi ro.

Sau khi thanh toán tiền mua nhà, mỗi gia đình vẫn nên duy trì một khoản dự phòng đủ lớn để ứng phó với các tình huống như thất nghiệp, giảm thu nhập, đau ốm hoặc phát sinh chi phí bất ngờ.

Một cách đơn giản nhưng rất hiệu quả là lập bảng theo dõi thu nhập, chi tiêu và khoản tiết kiệm hàng tháng. Điều này giúp bạn biết chính xác dòng tiền của mình trước khi quyết định vay mua nhà, thay vì chỉ dựa vào cảm tính.

Bài học thứ hai: Đừng để cảm xúc quyết định việc mua nhà

Trước khi ký hợp đồng, bạn trai tôi từng khuyên nên chọn một căn hộ nhỏ hơn để giảm tỷ lệ vay ngân hàng xuống còn khoảng 30% giá trị căn nhà.

Đó là một phương án an toàn hơn, nhưng tôi đã không lắng nghe. Mong muốn sở hữu căn hộ mình yêu thích khiến tôi bỏ qua những lời khuyên thực tế.

Hai năm sau, khi lãi suất thả nổi tăng lên, khoản vay trở thành gánh nặng khiến tôi phải liên tục cắt giảm chi tiêu để đảm bảo trả nợ đúng hạn.

Đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng nếu ngày ấy bình tĩnh hơn, trao đổi kỹ hơn với gia đình và đặt yếu tố tài chính lên hàng đầu, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Mua nhà là quyết định lớn, đừng chỉ nhìn vào ước mơ

Sở hữu một ngôi nhà luôn là mục tiêu của nhiều người, nhưng điều đó không có nghĩa ai cũng nên vội vàng xuống tiền.

Trước khi quyết định mua nhà, hãy cân nhắc kỹ khả năng tài chính, sự ổn định của công việc, kế hoạch lâu dài và cả những rủi ro có thể xảy ra. Một căn nhà có thể mang lại cảm giác an cư, nhưng nếu khoản vay vượt quá sức chịu đựng, chính nó cũng có thể trở thành áp lực kéo dài trong nhiều năm.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến tôi tiếc nuối không phải là việc sở hữu căn hộ, mà là đã đánh đổi toàn bộ khoản tiết kiệm và sự an toàn tài chính chỉ để theo đuổi một quyết định quá vội vàng.

* Câu chuyện được chia sẻ trên trang Toutiao.