Người lao động lại sắp nghỉ lễ dài 4 ngày?
GĐXH - Tết Dương lịch 2026 sắp tới, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể được nghỉ kéo dài đến 4 ngày.
Người lao động có thể được nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026?
Theo điểm a khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định:
Tết Dương lịch ngày 1 tháng 1, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.
Theo đó, đối với ngày Tết Dương lịch 2026, người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày.
Lịch nghỉ lễ cụ thể của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ do người sử dụng lao động tự quyết định, nhưng đảm bảo tối thiểu 01 ngày nghỉ.
Năm nay, dịp Tết Dương lịch 2026 rơi vào ngày thứ Năm (1/1/2026). Tùy theo chế độ nghỉ hằng tuần 01 ngày (Chủ nhật) hoặc 02 ngày (thứ Bảy, Chủ nhật) mà người lao động có thể được nghỉ 01 ngày hoặc 04 ngày kéo dài liên tục.
Do đó, để thuận tiện hơn cũng như tạo được một kỳ nghỉ kéo dài với ngày nghỉ cuối tuần. Đối với các doanh nghiệp có lịch nghỉ hằng tuần cố định 02 ngày vào thứ Bảy và Chủ nhật, có thể hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (ngày 2/1/2026) sang thứ Bảy (ngày 27/12/2025) hoặc thứ Bảy (ngày 10/1/2026).
Như vậy, khi thực hiện hoán đổi làm bù Tết Dương lịch 2026 người lao động có thể sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/01/2026 (bao gồm 1 ngày nghỉ lễ, 1 ngày nghỉ hoán đổi làm bù và 2 ngày nghỉ hằng tuần).
Trường hợp người lao động làm việc tại các doanh nghiệp chỉ được nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật, thì được nghỉ lễ 1 ngày thứ Năm (1/1/2026).
Theo quy định, người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là khu vực nhà nước) sẽ thực hiện theo Thông báo cụ thể của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ lễ, tết năm 2026 (dự kiến ban hành vào cuối năm 2025).
Công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần dự kiến cũng sẽ được cho phép hoán đổi lịch làm việc để nghỉ lễ kéo dài liên tục 4 ngày.
Những ngày lễ, tết nào năm 2026 người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương?
Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, năm 2026, người lao động có ít nhất 11 ngày nghỉ lễ Tết và nhiều ngày nghỉ cuối tuần.
Người lao động được nghỉ các ngày lễ, tết nguyên lương bao gồm: Tết dương lịch (1 ngày), Tết âm lịch (5 ngày), giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Quốc tế lao động 1/5 (1 ngày) và Quốc khánh 2/9 (2 ngày).
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và Quốc khánh của nước đó. Trong đó giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng ba rơi vào Chủ nhật 26/4/2026, còn Tết dương lịch rơi vào thứ năm 1/1/2026.
Bộ luật Lao động 2019 lưu ý người sử dụng lao động có quyền quyết định ngày nghỉ hằng tuần vào Chủ nhật hoặc ngày khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.
Nếu ngày nghỉ lễ, tết nào trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì người lao động được nghỉ bù để đảm bảo có 11 ngày nghỉ lễ, tết.
