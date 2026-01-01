Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 14/2 và các ngày nghỉ lễ năm 2026

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026





Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 liên tục 9 ngày, trong đó có 5 ngày làm việc và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

Cụ thể như sau: Nghỉ 05 ngày theo quy định gồm 01 ngày trước Tết và 04 ngày sau Tết từ thứ Hai 16/02/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/02/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Tức là, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày từ ngày 14/2/2026 đến hết ngày 20/2/2026.

Lịch nghỉ các ngày lễ năm 2026

Giỗ tổ Hùng Vương: Nghỉ 3 ngày

Năm 2026 ghi nhận số ngày nghỉ lễ, tết của công chức, viên chức và người lao động lên tới 25 ngày. Ảnh: Thanh Niên





Năm 2026, ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch) rơi vào chủ nhật, tức ngày 26.4 dương lịch. Do trùng với ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27.4).

Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25.4 đến hết thứ hai 27/4.

Lễ 30/4 - 1/5: Nghỉ 4 ngày

Chỉ ít ngày sau kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, người lao động tiếp tục đón kỳ nghỉ lễ Thống nhất đất nước và Quốc tế lao động. Năm 2026, ngày 30.4 rơi vào thứ năm, ngày 1/5 rơi vào thứ sáu. Nhờ đó, cộng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ 30.4 đến hết ngày 3.5.

Quốc khánh 2026: Nghỉ 5 ngày liên tiếp

Dịp Quốc khánh 2/9 năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định là ngày 2/9 và ngày 1/9 (ngày liền kề trước). Để tạo kỳ nghỉ trọn vẹn, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hoán đổi ngày làm việc thứ hai (31/8) sang thứ bảy (22/8).

Như vậy, tính cả ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ bảy, ngày 29/8 đến hết thứ tư, ngày 2.9. Với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2.9 và 1 ngày liền trước hoặc sau.

Cộng dồn các kỳ nghỉ, năm 2026 người lao động được nghỉ 4 ngày tết Dương lịch, 9 ngày tết Nguyên đán, 3 ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 4 ngày lễ 30/4 - 1/5 và 5 ngày dịp Quốc khánh, tổng cộng 25 ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương.

Khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động

Theo Bộ Nội vụ, lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc theo chế độ 5 ngày/tuần. Với các đơn vị không nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật, lịch nghỉ sẽ được bố trí linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ lễ, tết tương tự khu vực nhà nước và khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Đây được xem là giải pháp hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026.