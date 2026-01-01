Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 14/2 và các ngày nghỉ lễ năm 2026
GĐXH - Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước tết và 4 ngày sau tết.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.
Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 liên tục 9 ngày, trong đó có 5 ngày làm việc và 4 ngày nghỉ hàng tuần.
Cụ thể như sau: Nghỉ 05 ngày theo quy định gồm 01 ngày trước Tết và 04 ngày sau Tết từ thứ Hai 16/02/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/02/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Tức là, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày từ ngày 14/2/2026 đến hết ngày 20/2/2026.
Lịch nghỉ các ngày lễ năm 2026
Giỗ tổ Hùng Vương: Nghỉ 3 ngày
Năm 2026, ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch) rơi vào chủ nhật, tức ngày 26.4 dương lịch. Do trùng với ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27.4).
Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25.4 đến hết thứ hai 27/4.
Lễ 30/4 - 1/5: Nghỉ 4 ngày
Chỉ ít ngày sau kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, người lao động tiếp tục đón kỳ nghỉ lễ Thống nhất đất nước và Quốc tế lao động. Năm 2026, ngày 30.4 rơi vào thứ năm, ngày 1/5 rơi vào thứ sáu. Nhờ đó, cộng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ 30.4 đến hết ngày 3.5.
Quốc khánh 2026: Nghỉ 5 ngày liên tiếp
Dịp Quốc khánh 2/9 năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định là ngày 2/9 và ngày 1/9 (ngày liền kề trước). Để tạo kỳ nghỉ trọn vẹn, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hoán đổi ngày làm việc thứ hai (31/8) sang thứ bảy (22/8).
Như vậy, tính cả ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ bảy, ngày 29/8 đến hết thứ tư, ngày 2.9. Với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2.9 và 1 ngày liền trước hoặc sau.
Cộng dồn các kỳ nghỉ, năm 2026 người lao động được nghỉ 4 ngày tết Dương lịch, 9 ngày tết Nguyên đán, 3 ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 4 ngày lễ 30/4 - 1/5 và 5 ngày dịp Quốc khánh, tổng cộng 25 ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương.
Khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động
Theo Bộ Nội vụ, lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc theo chế độ 5 ngày/tuần. Với các đơn vị không nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật, lịch nghỉ sẽ được bố trí linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ lễ, tết tương tự khu vực nhà nước và khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Đây được xem là giải pháp hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026.
Ngày sinh Âm lịch của người có phúc lớn: Tiền bạc vượng phát, Thần Tài thường xuyên ghé thămĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Những người sinh vào 3 ngày Âm lịch dưới đây được cho là có vận số giàu sang, Thần Tài không ngừng gõ cửa nếu biết nắm bắt cơ hội.
Danh sách địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là danh mục các địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Khởi đầu như ý: 4 cung hoàng đạo đón vận may bùng nổ ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Thời khắc năm mới 2026 vừa điểm cũng là lúc vòng quay định mệnh gõ cửa, mang theo chuỗi tin vui liên tiếp cho những cung hoàng đạo may mắn. Từ chốn công sở đến thương trường, 4 chòm sao dưới đây sẽ có bước khởi đầu "đỉnh của chóp", hứa hẹn một năm mới rực rỡ và thành công vang dội.
Đây là những đối tượng được nhận quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị quyết số 418/NQ-CP, dịp Tết Nguyên đán 2026, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội... sẽ được tặng 400.000 đồng/người.
Chỉ một khác biệt về tư duy, số phận con người rẽ sang hai hướngĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Cùng một cơ hội, có người đổi đời, có người dậm chân tại chỗ. Sự khác biệt không ở may mắn, mà ở tư duy.
Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026Đời sống - 12 giờ trước
Sáng ngày đầu năm mới 2026, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp yên bình hiếm có với phố phường vắng lặng, nhịp sống chậm rãi.
Đêm countdown tại Hà Nội: Vé trông xe tăng gấp nhiều lần, nhiều người ngán ngẩmĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Đêm giao thừa, khi dòng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm chờ countdown, giá trông giữ xe tại nhiều điểm quanh phố đi bộ bất ngờ tăng vọt, có nơi gấp nhiều lần ngày thường. Thực trạng này lặp lại hằng năm, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quy luật cung – cầu và việc thực thi quy định quản lý giá dịch vụ..
Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ DũĐời sống - 14 giờ trước
Ngay khoảnh khắc giao thừa, những tiếng khóc đầu đời vang lên, mang niềm hạnh phúc trọn vẹn cho các gia đình và đội ngũ y bác sĩ.
Thay đổi lớn về tiền lương, phụ cấp nhân viên y tế từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu ngườiĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Từ 1/1/2026, chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 261/2025/QH15.
Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dù từng bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, lò đốt than củi không phép tại thôn Cương, xã Hợp Lý, Phú Thọ vẫn tồn tại nhiều năm giữa khu dân cư, đặt ra câu hỏi về việc xử lý vi phạm và trách nhiệm quản lý tại địa phương.
Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026Đời sống
GĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.