Sau thời gian thí điểm thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội ra sao?

Tối ngày 30/6, Công an TP Hà Nội cho biết, để cụ thể hóa các nhiệm vụ thuộc Đề án số 06 của Chính phủ, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thí điểm việc thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt đối với 03 bãi đỗ xe máy, 04 bãi đỗ xe ô tô tại Phủ Tây Hồ và Chùa Trần Quốc.

Trên cơ sở đánh giá các kết quả thực hiện thí điểm tại phủ Tây Hồ và chùa Trần Quốc, Công TP đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 17/4/2024 về việc triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe không sử dụng tiền mặt trên địa bàn.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ TP Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận Tây Hồ được UBND TP giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện thí điểm; ngoài ra, UBND TP khuyến khích các quận, huyện khác nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp cùng nhân viên Công ty khai thác điểm đỗ Hà Nội vận hành thiết bị kiểm soát phương tiện vào bãi gửi xe

Đến nay, sau hơn hai tháng tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 121, trên địa bàn TP đã triển khai 64 điểm đỗ xe thí điểm thanh toán dịch vụ trông giữ xe không dùng tiền mặt, gồm: Hoàn Kiếm (24 điểm), Nam Từ Liêm (9 điểm), Cầu Giấy (9 điểm), Tây Hồ (8 điểm), Đống Đa (04 điểm), Hai Bà Trưng (4 điểm), Bắc Từ Liêm (04 điểm), Ba Đình (2 điểm).

Theo tổng hợp của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, từ ngày 15/4/2024 đến nay, tại 64 điểm đỗ xe đã có hơn 170.000 lượt giao dịch thanh toán phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt qua hệ thống QR code, ứng dụng VETC, ePass và MTC (đạt 90% tổng số lượt giao dịch), tổng số tiền giao dịch hơn 2,1 tỷ đồng.

Tỉ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đối với xe ô tô đạt 98% và đối với xe máy đạt 87%; các trường hợp sử dụng tiền mặt chiếm tỷ lệ rất ít, chủ yếu là người cao tuổi chưa có tài khoản ngân hàng hoặc chưa sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện thanh toán qua các ứng dụng.

Theo Công an Hà Nội, qua ghi nhận tại các điểm thí điểm thanh toán dịch vụ trông giữ xe không dùng tiền mặt, đại đa số người dân rất đồng tình, ủng hộ đối với việc triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe không sử dụng tiền mặt trên địa bàn TP.

Theo một người dân cho biết, từ khi TP triển khai các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt, việc gửi xe rất thuận tiện, nhanh chóng và đặc biệt tâm lý của anh rất thoải mái khi gửi xe tại các điểm này, không còn tình trạng bức xúc khi bị "chặt chém", thu quá giá dịch vụ trông, giữ xe như thời gian trước đây.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết: "Việc triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm phục vụ tốt nhất các nhu cầu của người dân là một trong các nội dung công tác trọng tâm, cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án số 06 trong Công an TP Hà Nội nói chung và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng; mục tiêu hướng đến là góp phần xây dựng hệ thống giao thông thông minh và xây dựng thành phố thông minh của Thủ đô".

