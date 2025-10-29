Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Sau tuổi 50, làm được điều này bạn sẽ luôn giữ được sự an nhiên, giàu có và phúc khí đầy mình

Thứ tư, 07:10 29/10/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau tuổi 50, nhất định phải học cách giữ được khí chất, kiểm soát lời nói, tu dưỡng tâm hồn, thận trọng khi một mình... để giữ được phúc khí.

Khi bước vào tuổi trung niên, ta đã đi được nửa đời người. Nửa đầu cuộc đời dựa vào sự nỗ lực, xông xáo, và sự sắc bén của tinh thần chiến đấu nhưng sau tuổi 50, muốn sống an ổn, đàng hoàng và lâu dài, ta phải học cách tu dưỡng. 

Sự trưởng thành đích thực không nằm ở việc phô trương, sắc bén lộ liễu mà ở việc biết kiềm chế, giữ mình.

Sau tuổi 50, làm được điều này bạn sẽ luôn giữ được sự an nhiên, giàu có và phúc khí đầy mình - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Một người sau tuổi 50, nếu có thể thực hiện được 8 điều dưới đây, đó chính là sự tu dưỡng trí tuệ ở cấp độ cao nhất.

8 điều cần làm sau tuổi 50 để có được sự an nhiên và phúc khí 

1. Giữ khí chất: Để sắc mặt trở thành "phong thủy" tốt nhất

Người ở tuổi 50, trên khuôn mặt đã khắc sâu những dấu vết của cuộc đời. Mọi hỉ nộ ái ố, mọi tâm thái và tầm nhìn của bạn, đều sẽ bộc lộ qua biểu cảm. Người thường xuyên mỉm cười sẽ gặp được nhiều điều thiện lành; người thường xuyên cau mày chỉ khiến người khác giữ khoảng cách. 

Khuôn mặt là "sơ yếu lý lịch không lời" của một người, giữ được biểu cảm chính là giữ được khí chất.

Sau tuổi 50, làm được điều này bạn sẽ luôn giữ được sự an nhiên, giàu có và phúc khí đầy mình - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

2. Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, học cách nhường nhịn

Khi còn trẻ, ta thích khoe khoang, thích thể hiện, luôn muốn thắng; sau tuổi 50, ta phải biết thu lại sự sắc bén. Lúc nên giả vờ hồ đồ thì cứ giả vờ, lúc nên nhường nhịn thì cứ nhường. Bởi vì trí tuệ thực sự không phải là thắng ở mọi nơi, mà là biết giữ lại đường lui, biết cách tỏ ra yếu thế - đó mới là một loại thông minh sâu sắc.

3. Tập trung tinh thần: Lòng không loạn, gặp việc không hoảng

Nửa đời đã qua, năng lực lớn nhất chính là "có định lực". Đối mặt với biến cố, không vội vã; gặp phải vấn đề nan giải, không hoảng loạn. Dù là sức khỏe, tiền bạc hay gia đình, khả năng tĩnh tâm để xử lý mới là sự điềm tĩnh thực sự. Tập trung tinh thần, tĩnh tâm dưỡng khí, mới có thể vượt qua phong ba bão táp của cuộc đời.

4. Ẩn giấu sự sắc bén: Không cần phô trương tài năng

Khi còn trẻ phô trương tài năng dễ đắc tội người khác, và cũng dễ tự tiêu hao chính mình. Sau tuổi 50, sự sắc bén phải thu lại, trí tuệ phải giấu đi. Hãy khiêm tốn trước mặt mọi người, tích lũy sức mạnh trong bóng tối, không cần phải chứng minh bản thân mọi lúc. Ẩn giấu sắc bén, là để giành chiến thắng quyết định vào những thời khắc then chốt.

Sau tuổi 50, làm được điều này bạn sẽ luôn giữ được sự an nhiên, giàu có và phúc khí đầy mình - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ

5. Kiểm soát lời nói: Giữ miệng, giữ phúc khí

Họa từ miệng mà ra, nói nhiều dễ mắc lỗi. Sau tuổi 50, điều cần tu dưỡng nhất chính là sự chừng mực trong lời nói. Ít than phiền, nói nhiều lời khích lệ; ít bóc mẽ khuyết điểm người khác, giữ thể diện cho người khác nhiều hơn. Người biết cách ăn nói, phúc khí đều được giữ trong miệng.

6. Tu dưỡng tâm hồn: Tâm an, mọi nơi đều an

Sau tuổi 50, nhiều chuyện đã không thể cưỡng cầu. Phải học cách buông bỏ chấp niệm, tu dưỡng một tâm hồn an ổn, hòa bình. Không so đo với người khác, không cố chấp với những chuyện nhỏ nhặt, sống tốt cuộc sống của mình, an định được tâm hồn, đó chính là chiến thắng lớn nhất. Tu dưỡng tâm hồn, chính là tu dưỡng phúc khí.

Sau tuổi 50, làm được điều này bạn sẽ luôn giữ được sự an nhiên, giàu có và phúc khí đầy mình - Ảnh 5.

Ảnh minh hoạ

7. Thận trọng khi một mình: Phẩm cách thể hiện rõ nhất khi ở một mình

Cái gọi là "thận trọng khi ở một mình" có nghĩa là phải giữ được tính kỷ luật khi không có ai giám sát bạn.

Sau tuổi 50, đừng nuông chiều bản thân chỉ vì không ai chú ý đến bạn.

Ăn uống điều độ, duy trì lịch trình đều đặn và sống lành mạnh.

Bởi vì sự tu dưỡng bản thân thực sự không phải để người khác nhìn thấy, mà là sự tự giác của một người khi ở một mình.

8. Quý trọng thời gian: Thời gian là tài sản lớn nhất

Sau tuổi 50, thời gian không còn là nguồn tài nguyên vô hạn. Mỗi ngày đều nên được đối xử nghiêm túc, mỗi khoảnh khắc hiện tại đều phải được trân trọng. 

Đừng lãng phí thời gian vào những mối quan hệ xã giao vô nghĩa, đừng tiêu hao năng lượng vào những tranh cãi vô bổ. Quý trọng thời gian, chính là quý trọng sinh mệnh.

Sau tuổi 50, làm được điều này bạn sẽ luôn giữ được sự an nhiên, giàu có và phúc khí đầy mình - Ảnh 6.

Ảnh minh hoạ

Kết luận

Sau tuổi 50, trí tuệ lớn nhất của một người chính là học cách thu vào và ẩn giấu.

Giữ khí chất, học cách nhường nhịn, tập trung tinh thần, ẩn giấu sắc bén, kiểm soát lời nói, tu dưỡng tâm hồn, thận trọng khi một mình, quý trọng thời gian... 8 điều này tưởng chừng chỉ là 8 từ, nhưng lại là 8 cánh cửa của sự tu dưỡng nửa đời người.

Sau tuổi 50, làm được điều này bạn sẽ luôn giữ được sự an nhiên, giàu có và phúc khí đầy mình - Ảnh 6.

Sự trưởng thành đích thực là học cách an ổn trong sự bình dị, tích lũy sức mạnh trong sự kiềm chế, nhìn thấu cuộc đời trong sự tĩnh lặng, và sống tự tại trong sự điềm nhiên.

Sau tuổi 50, làm được điều này bạn sẽ luôn giữ được sự an nhiên, giàu có và phúc khí đầy mình - Ảnh 8.Về già mới nhận ra, những người hạnh phúc nhất thường là 3 kiểu người này, kiểu thứ nhất rất hiếm gặp!

GĐXH - Khi đã lớn tuổi, người ta mới phát hiện ra rằng, những người hạnh phúc nhất thường có ba đặc điểm này khi về già.

H.Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

10 điều cần làm khi bước vào tuổi trung niên để có tuổi già hạnh phúc, viên mãn

10 điều cần làm khi bước vào tuổi trung niên để có tuổi già hạnh phúc, viên mãn

Sống càng lâu càng thấy đúng: Có 4 kiểu người, đừng bao giờ đến nhà họ!

Sống càng lâu càng thấy đúng: Có 4 kiểu người, đừng bao giờ đến nhà họ!

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Bị nói xấu sau lưng, bôi nhọ, ác ý: Đòn phản công hiệu quả nhất là 2 cách này

Bị nói xấu sau lưng, bôi nhọ, ác ý: Đòn phản công hiệu quả nhất là 2 cách này

5 việc cần làm sau nghỉ hưu nếu bạn muốn có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già

5 việc cần làm sau nghỉ hưu nếu bạn muốn có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già

Cùng chuyên mục

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng - 26 phút trước

Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 27 phút trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Sau ly hôn vẫn phải chu cấp tiền nuôi mèo cho vợ cũ suốt 10 năm

Sau ly hôn vẫn phải chu cấp tiền nuôi mèo cho vợ cũ suốt 10 năm

Gia đình - 10 giờ trước

10 năm sau khi ly hôn, anh Buğra B. phải đều đặn mỗi quý một lần chuyển cho vợ cũ tiền cấp dưỡng nuôi 2 chú mèo vốn là thú cưng chung của họ.

Không chu cấp cho con, không ăn hàng, không mua sắm dù lương hưu 57 triệu: Tôi nghỉ hưu vui hơn bao giờ hết

Không chu cấp cho con, không ăn hàng, không mua sắm dù lương hưu 57 triệu: Tôi nghỉ hưu vui hơn bao giờ hết

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, bà Mai, 57 tuổi, đã tìm được công thức sống hạnh phúc và an nhàn mà nhiều người mơ ước.

Nói ít sống yên, người thông minh tuyệt đối không hé môi về 3 điều

Nói ít sống yên, người thông minh tuyệt đối không hé môi về 3 điều

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, người thông minh không chỉ thể hiện ở chỗ họ giỏi giang, mà còn ở khả năng "giữ miệng". Bởi đôi khi, sự im lặng mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.

Hóa ra trí tuệ lớn nhất của một người lại gói gọn trong 3 từ 'ít' này, bạn làm được bao nhiêu?

Hóa ra trí tuệ lớn nhất của một người lại gói gọn trong 3 từ 'ít' này, bạn làm được bao nhiêu?

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Người ta thường nói đời người là bể khổ, nhưng ít ai biết rằng phần lớn nỗi khổ mà chúng ta cảm nhận được đều là tự mình chuốc lấy.

4 cung hoàng đạo nữ đào hoa: Không cần quá xinh 'vệ tinh' vẫn xếp hàng dài chờ đợi

4 cung hoàng đạo nữ đào hoa: Không cần quá xinh 'vệ tinh' vẫn xếp hàng dài chờ đợi

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Không cần quá xinh đẹp hay nổi bật, những cung hoàng đạo nữ đào hoa dưới đây vẫn luôn khiến người khác giới phải xao xuyến.

Tưởng về quê hưởng nhàn với lương hưu hơn 50 triệu, vợ chồng U70 phải giả nghèo để được bình yên

Tưởng về quê hưởng nhàn với lương hưu hơn 50 triệu, vợ chồng U70 phải giả nghèo để được bình yên

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Những tưởng có mức lương hưu cao sẽ được an nhàn tuổi già, nhưng khi quyết định rời phố về quê sinh sống, vợ chồng ông Tú lại nhận ra tiền không mua được bình yên.

Bị bỏ rơi, chàng trai Mỹ được người phụ nữ Việt nhận nuôi, thương như con ruột

Bị bỏ rơi, chàng trai Mỹ được người phụ nữ Việt nhận nuôi, thương như con ruột

Gia đình - 1 ngày trước

Lớn lên trong vòng tay yêu thương của người mẹ Việt, chàng trai Mỹ luôn thấy mình có mối duyên đặc biệt với Việt Nam.

10 điều cần làm khi bước vào tuổi trung niên để có tuổi già hạnh phúc, viên mãn

10 điều cần làm khi bước vào tuổi trung niên để có tuổi già hạnh phúc, viên mãn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi trung niên là quãng thời gian bạn bước vào tuổi 40 đến 65 tuổi. Nhiều thay đổi có thể diễn ra trong thời kỳ chuyển đổi này. Bạn có hạnh phúc, viên mãn hay không, câu trả lời sẽ nằm ở chính giai đoạn này.

Xem nhiều

Tưởng về quê hưởng nhàn với lương hưu hơn 50 triệu, vợ chồng U70 phải giả nghèo để được bình yên

Tưởng về quê hưởng nhàn với lương hưu hơn 50 triệu, vợ chồng U70 phải giả nghèo để được bình yên

Gia đình

GĐXH - Những tưởng có mức lương hưu cao sẽ được an nhàn tuổi già, nhưng khi quyết định rời phố về quê sinh sống, vợ chồng ông Tú lại nhận ra tiền không mua được bình yên.

5 cung hoàng đạo luôn chủ động trong mọi việc: Dẫn đầu để thành công

5 cung hoàng đạo luôn chủ động trong mọi việc: Dẫn đầu để thành công

Gia đình
Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Nuôi dạy con
Top cung hoàng đạo hết lòng khi yêu nhưng hay nhận về tổn thương

Top cung hoàng đạo hết lòng khi yêu nhưng hay nhận về tổn thương

Gia đình
4 cung hoàng đạo nữ đào hoa: Không cần quá xinh 'vệ tinh' vẫn xếp hàng dài chờ đợi

4 cung hoàng đạo nữ đào hoa: Không cần quá xinh 'vệ tinh' vẫn xếp hàng dài chờ đợi

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top