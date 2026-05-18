Sau tuổi 60, đàn ông nên tránh 4 kiểu phụ nữ này: Càng thân thiết càng dễ phát sinh rắc rối

Thứ hai, 19:00 18/05/2026 | Gia đình
Hà Anh
GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều đàn ông bắt đầu đối mặt với cảm giác cô đơn, muốn tìm một người bầu bạn để chia sẻ cuộc sống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, nếu thiếu tỉnh táo trong các mối quan hệ tình cảm ở tuổi xế chiều, họ rất dễ rơi vào những tình huống khiến cả tinh thần lẫn tài chính bị ảnh hưởng.

Sau tuổi 60, cuộc sống của nhiều người đàn ông bắt đầu bước sang một giai đoạn khác. Áp lực công việc dần giảm bớt, con cái trưởng thành, nhịp sống cũng chậm lại hơn trước. Nhưng cũng chính lúc ấy, không ít người bắt đầu cảm thấy trống trải, đặc biệt khi thiếu đi sự sẻ chia trong đời sống tinh thần.

Nhu cầu được quan tâm, được trò chuyện hay có một người đồng hành ở tuổi xế chiều là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho rằng càng ở tuổi này, đàn ông càng cần tỉnh táo trong chuyện tình cảm. Bởi có những mối quan hệ ban đầu mang lại cảm giác ấm áp, nhưng càng gắn bó lại càng dễ khiến cuộc sống về già trở nên mệt mỏi, áp lực và nhiều rắc rối hơn.

Đàn ông tuổi 60 nên tránh 4 kiểu phụ nữ dễ khiến cuộc sống rơi vào rắc rối

1. Kiểu phụ nữ luôn cần được “cứu vớt” về cảm xúc

Có những người phụ nữ rất giỏi tạo cảm giác mong manh, cô đơn và cần được che chở. Họ thường xuất hiện với hình ảnh yếu đuối, nhiều tâm sự, khiến đàn ông lớn tuổi dễ nảy sinh tâm lý muốn quan tâm và bảo vệ.

Ban đầu, mối quan hệ có thể chỉ là vài cuộc trò chuyện, những lời hỏi han mỗi ngày. Nhưng dần dần, đối phương bắt đầu phụ thuộc cảm xúc, liên tục cần được an ủi, chăm sóc hoặc hỗ trợ vật chất.

Điều đáng nói là không phải ai cũng thật lòng. Một số người chỉ xem sự quan tâm ấy như cách để lấp đầy nhu cầu cá nhân hoặc tìm kiếm chỗ dựa lâu dài. Nếu quá chìm trong cảm giác “được cần đến”, đàn ông lớn tuổi rất dễ bị cuốn vào những mối quan hệ tiêu tốn cả thời gian, tiền bạc lẫn tinh thần.

Ở tuổi xế chiều, điều cần nhất không phải là cảm giác thương hại hay cứu rỗi ai đó, mà là sự đồng hành nhẹ nhàng và chân thành.

2. Kiểu phụ nữ đặt nặng vật chất

Không ít người sau tuổi nghỉ hưu vẫn có tài chính ổn định, lương hưu đều hoặc sở hữu tài sản riêng. Đây cũng là lý do một số mối quan hệ xuất hiện với động cơ không hoàn toàn xuất phát từ tình cảm.

Những người phụ nữ quá coi trọng vật chất thường rất khéo léo trong cách cư xử. Họ biết cách tạo cảm giác gần gũi, quan tâm, nhưng mục tiêu cuối cùng lại xoay quanh tiền bạc, nhà cửa hoặc lợi ích kinh tế.

Ban đầu có thể chỉ là những món quà nhỏ, những lần nhờ giúp đỡ. Nhưng theo thời gian, sự phụ thuộc tài chính ngày càng lớn hơn, thậm chí kéo theo các yêu cầu liên quan đến tài sản hoặc quyền lợi cá nhân.

Các chuyên gia cho rằng ở tuổi già, sự an toàn tài chính có ý nghĩa rất lớn đối với chất lượng sống. Vì vậy, đàn ông lớn tuổi càng cần tỉnh táo trước những mối quan hệ phát triển quá nhanh hoặc luôn gắn với vấn đề tiền bạc.

3. Kiểu phụ nữ thích kiểm soát mọi thứ

Một số người bước vào mối quan hệ với tâm lý muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đối phương. Họ thường nhân danh sự quan tâm để kiểm soát từ sinh hoạt cá nhân, thói quen hằng ngày cho tới các mối quan hệ bạn bè, con cái.

Ban đầu, sự chăm sóc này có thể khiến người đàn ông cảm thấy được quan tâm. Nhưng về lâu dài, cảm giác bị quản lý quá mức dễ khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt.

Sau tuổi 60, điều nhiều người cần nhất là sự thoải mái và bình yên trong tinh thần. Nếu một mối quan hệ liên tục tạo áp lực, gây căng thẳng hoặc khiến gia đình xảy ra mâu thuẫn, nó rất dễ làm giảm chất lượng sống ở tuổi già.

Một mối quan hệ lành mạnh nên giúp cả hai cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chứ không phải biến cuộc sống thành chuỗi ngày phải dè chừng và mệt mỏi.

4. Kiểu phụ nữ kéo theo quá nhiều hệ lụy cuộc sống

Các chuyên gia cũng cho rằng khi bước vào một mối quan hệ mới ở tuổi lớn, đàn ông không chỉ nhìn vào cảm xúc mà còn cần quan sát lối sống, sức khỏe và cách đối phương đối diện với cuộc sống.

Nếu một người có quá nhiều thói quen tiêu cực như nghiện rượu, cờ bạc, vay nợ hoặc thường xuyên tạo ra khủng hoảng tinh thần, mối quan hệ đó rất dễ kéo theo áp lực lâu dài.

Ngoài ra, việc thiếu cân bằng về sức khỏe và lối sống cũng có thể khiến người trong cuộc phải gánh thêm trách nhiệm về tinh thần lẫn kinh tế khi tuổi tác ngày càng cao.

Điều này không có nghĩa là né tránh trách nhiệm hay sự đồng hành khi người khác gặp khó khăn, mà là cần nhìn nhận thực tế để tránh đưa bản thân vào những mối quan hệ vượt quá khả năng chịu đựng của mình.

Tuổi già cần nhất vẫn là sự bình yên

Nhiều người cho rằng đàn ông lớn tuổi sợ cô đơn. Nhưng thực tế, điều khiến họ mệt mỏi hơn đôi khi lại là những mối quan hệ thiếu chân thành hoặc mang quá nhiều áp lực.

Sau tuổi 60, tình cảm không còn là những rung động bốc đồng như thời trẻ. Điều đáng quý hơn cả là tìm được người có thể trò chuyện, chia sẻ và cùng nhau sống những ngày bình yên.

Các chuyên gia tâm lý khuyên rằng thay vì quá phụ thuộc vào một mối quan hệ tình cảm, người lớn tuổi nên duy trì các sở thích cá nhân, gặp gỡ bạn bè, tham gia hoạt động cộng đồng và giữ nhịp sống tích cực. Khi đời sống tinh thần đủ đầy, con người cũng sẽ tỉnh táo hơn trước những mối quan hệ dễ khiến mình tổn thương.

Tuổi già vốn không đáng sợ. Điều quan trọng là biết lựa chọn ai sẽ đi cùng mình trong chặng đường còn lại của cuộc sống.

Phụ nữ đến tuổi nào thì không còn hứng thú với đàn ông? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

GĐXH - Nhiều người cho rằng phụ nữ càng lớn tuổi càng dần mất hứng thú với đàn ông. Nhưng thực tế, điều thay đổi không phải là khả năng yêu thương, mà là nhu cầu cảm xúc và cách họ nhìn nhận các mối quan hệ.

Người phụ nữ 'vượng phu' thường không xinh đẹp nổi bật, nhưng đa số đều có 4 đặc điểm này

Phụ nữ trung niên càng thích khoe 3 điều này, càng dễ để lộ sự bất an bên trong

Đàn ông càng trưởng thành càng hiểu: Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng cần 3 điều này

Muốn phụ nữ hết lòng yêu thương mình, đàn ông thông minh thường làm 3 điều này

Người trung niên sống chung: Vì sao không nên 'tạm bợ' khi không có tình cảm?

Không phải ai ngoại tình cũng hết yêu, nhưng 8 sự thật này mới là điều đáng sợ nhất

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

3 con giáp nữ biết lo xa, giỏi giữ tiền, giúp nhà cửa luôn hưng vượng

Gia đình - 7 giờ trước

Nghỉ hưu trong cô đơn, người đàn ông ân hận vì 40 năm chỉ biết tiết kiệm

Gia đình - 7 giờ trước

Chê con dâu vô dụng suốt nhiều năm, mẹ chồng nhận 'quả đắng' khi tuổi già ập đến

Gia đình - 10 giờ trước

Nhiều người không biết mình đang 'tụt vận' vì bỏ qua 3 dấu hiệu cực kỳ rõ ràng này

Gia đình - 13 giờ trước

Những cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó gắn bó lâu dài

Gia đình - 13 giờ trước

Người yêu tâm lý, giàu có, nhưng hay "thả thính dạo" trên mạng

Gia đình - 15 giờ trước

Bé trai 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú rơi từ tầng 11

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Vì sao con trai của Elon Musk có cái tên siêu độc lạ X Æ A-Xii?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Yêu chiều vợ con nhưng vẫn ngoại tình nếu có 5 dấu hiệu dưới đây

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Chuyện vợ chồng

Đàn ông thường không nói ra, nhưng lại mê nhất 10 kiểu phụ nữ có khí chất này

Chuyện vợ chồng
Đàn ông càng trưởng thành càng hiểu: Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng cần 3 điều này

Chuyện vợ chồng
Vì sao con trai của Elon Musk có cái tên siêu độc lạ X Æ A-Xii?

Nuôi dạy con
Chê con dâu vô dụng suốt nhiều năm, mẹ chồng nhận 'quả đắng' khi tuổi già ập đến

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
