Những cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó gắn bó lâu dài

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Yêu tự do hơn yêu ràng buộc

Niềm đam mê xê dịch và tâm lý thích chinh phục lại khiến Nhân Mã khó gắn bó lâu dài với một người. Ảnh minh họa

Nhân Mã là cung hoàng đạo nổi tiếng với tính cách phóng khoáng, thích khám phá và luôn khao khát trải nghiệm những điều mới mẻ.

Trong tình yêu, họ cần một mối quan hệ đủ thoải mái để được là chính mình thay vì bị kiểm soát hay ràng buộc quá nhiều.

Tuy nhiên, chính niềm đam mê xê dịch và tâm lý thích chinh phục lại khiến Nhân Mã khó gắn bó lâu dài với một người.

Khi cảm thấy mối quan hệ trở nên lặp lại, cung hoàng đạo này dễ mất hứng thú và muốn tìm kiếm cảm xúc mới.

Cung hoàng đạo Song Tử: Dễ rung động nhưng cũng nhanh chán

Những mối quan hệ quá ổn định hoặc thiếu sự đổi mới thường khiến Song Tử cảm thấy ngột ngạt. Ảnh minh họa

Song Tử là cung hoàng đạo yêu bằng cảm xúc và sự tò mò. Họ thích những cuộc trò chuyện thú vị, cảm giác mới lạ và những rung động bất ngờ trong tình yêu.

Những mối quan hệ quá ổn định hoặc thiếu sự đổi mới thường khiến Song Tử cảm thấy ngột ngạt.

Cung hoàng đạo này thích cảm giác được tán tỉnh, được chinh phục hơn là bước vào cuộc sống yêu đương quá nghiêm túc.

Vì vậy, Song Tử thường bị đánh giá là khó duy trì tình yêu lâu bền.

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Quá bận rộn với thế giới riêng

Trong tình yêu, Bảo Bình thường không muốn bị phụ thuộc cảm xúc quá nhiều. Ảnh minh họa

Bảo Bình là cung hoàng đạo coi trọng các mối quan hệ xã hội, bạn bè và những mục tiêu cá nhân. Họ thích giao lưu, kết nối và dành nhiều thời gian cho thế giới riêng của mình.

Trong tình yêu, Bảo Bình thường không muốn bị phụ thuộc cảm xúc quá nhiều.

Việc phải liên tục dành thời gian cho đối phương đôi khi khiến họ cảm thấy mệt mỏi và mất đi sự tự do vốn có.

Ngoài ra, sự tham vọng trong công việc cũng khiến cung hoàng đạo này dễ xao nhãng chuyện tình cảm.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Yêu nhanh nhưng khó bền

Với bản tính độc lập và yêu tự do, Bạch Dương không thích bị kiểm soát hay ràng buộc quá nhiều. Ảnh minh họa



Bạch Dương là cung hoàng đạo nhiệt tình, chủ động và luôn đầy năng lượng khi bắt đầu một mối quan hệ mới.

Họ thích cảm giác chinh phục, thích sự mới mẻ và luôn hào hứng trong giai đoạn đầu yêu đương.

Tuy nhiên, khi tình cảm dần đi vào ổn định, Bạch Dương lại dễ cảm thấy thiếu hứng thú. Với bản tính độc lập và yêu tự do, họ không thích bị kiểm soát hay ràng buộc quá nhiều.

Nếu đối phương quá quản lý hoặc tạo áp lực, Bạch Dương rất dễ muốn rời đi để tìm lại cảm giác thoải mái cho bản thân.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.