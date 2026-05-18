Những cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó gắn bó lâu dài
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao yêu rất nhiệt tình nhưng lại khó duy trì tình cảm lâu dài vì quá yêu tự do hoặc dễ cảm thấy nhàm chán trong tình yêu.
Cung hoàng đạo Nhân Mã: Yêu tự do hơn yêu ràng buộc
Nhân Mã là cung hoàng đạo nổi tiếng với tính cách phóng khoáng, thích khám phá và luôn khao khát trải nghiệm những điều mới mẻ.
Trong tình yêu, họ cần một mối quan hệ đủ thoải mái để được là chính mình thay vì bị kiểm soát hay ràng buộc quá nhiều.
Tuy nhiên, chính niềm đam mê xê dịch và tâm lý thích chinh phục lại khiến Nhân Mã khó gắn bó lâu dài với một người.
Khi cảm thấy mối quan hệ trở nên lặp lại, cung hoàng đạo này dễ mất hứng thú và muốn tìm kiếm cảm xúc mới.
Cung hoàng đạo Song Tử: Dễ rung động nhưng cũng nhanh chán
Song Tử là cung hoàng đạo yêu bằng cảm xúc và sự tò mò. Họ thích những cuộc trò chuyện thú vị, cảm giác mới lạ và những rung động bất ngờ trong tình yêu.
Những mối quan hệ quá ổn định hoặc thiếu sự đổi mới thường khiến Song Tử cảm thấy ngột ngạt.
Cung hoàng đạo này thích cảm giác được tán tỉnh, được chinh phục hơn là bước vào cuộc sống yêu đương quá nghiêm túc.
Vì vậy, Song Tử thường bị đánh giá là khó duy trì tình yêu lâu bền.
Cung hoàng đạo Bảo Bình: Quá bận rộn với thế giới riêng
Bảo Bình là cung hoàng đạo coi trọng các mối quan hệ xã hội, bạn bè và những mục tiêu cá nhân. Họ thích giao lưu, kết nối và dành nhiều thời gian cho thế giới riêng của mình.
Trong tình yêu, Bảo Bình thường không muốn bị phụ thuộc cảm xúc quá nhiều.
Việc phải liên tục dành thời gian cho đối phương đôi khi khiến họ cảm thấy mệt mỏi và mất đi sự tự do vốn có.
Ngoài ra, sự tham vọng trong công việc cũng khiến cung hoàng đạo này dễ xao nhãng chuyện tình cảm.
Cung hoàng đạo Bạch Dương: Yêu nhanh nhưng khó bền
Bạch Dương là cung hoàng đạo nhiệt tình, chủ động và luôn đầy năng lượng khi bắt đầu một mối quan hệ mới.
Họ thích cảm giác chinh phục, thích sự mới mẻ và luôn hào hứng trong giai đoạn đầu yêu đương.
Tuy nhiên, khi tình cảm dần đi vào ổn định, Bạch Dương lại dễ cảm thấy thiếu hứng thú. Với bản tính độc lập và yêu tự do, họ không thích bị kiểm soát hay ràng buộc quá nhiều.
Nếu đối phương quá quản lý hoặc tạo áp lực, Bạch Dương rất dễ muốn rời đi để tìm lại cảm giác thoải mái cho bản thân.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Chê con dâu vô dụng suốt nhiều năm, mẹ chồng nhận 'quả đắng' khi tuổi già ập đếnGia đình - 1 phút trước
GĐXH - Bước sang tuổi già với sức khỏe sa sút, bà Nghiêm mới thấm thía nỗi cô đơn và quyết định cúi đầu xin lỗi con dâu sau nhiều năm đối xử khắt khe.
Nhiều người không biết mình đang 'tụt vận' vì bỏ qua 3 dấu hiệu cực kỳ rõ ràng nàyGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Cuộc đời hiếm khi bất ngờ rơi xuống vực thẳm chỉ sau một đêm. Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, con người thường xuất hiện những dấu hiệu rất rõ như tâm trạng tiêu cực, các mối quan hệ rạn nứt hay dần đánh mất kỷ luật sống. Nếu nhận ra sớm và thay đổi kịp thời, nhiều biến cố hoàn toàn có thể tránh được.
Người yêu tâm lý, giàu có, nhưng hay "thả thính dạo" trên mạngGia đình - 4 giờ trước
Anh vẫn rất yêu và chiều tôi, nhưng lại miệt mài tán tỉnh những cô gái khác trên mạng.
Bé trai 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú rơi từ tầng 11Nuôi dạy con - 19 giờ trước
GĐXH - Một vụ tai nạn khiến nhiều người thót tim vừa xảy ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), khi một bé trai 4 tuổi bất ngờ rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 11 xuống đất nhưng vẫn sống sót một cách kỳ diệu.
Vì sao con trai của Elon Musk có cái tên siêu độc lạ X Æ A-Xii?Nuôi dạy con - 20 giờ trước
GĐXH - Ngay từ khi chào đời, con trai của tỷ phú Elon Musk đã trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Không chỉ bởi thân thế “cậu bé vàng” sinh ra trong gia đình nổi tiếng, mà còn vì cái tên đặc biệt đến mức khiến nhiều người phải tra cứu cách đọc: X Æ A-Xii.
Yêu chiều vợ con nhưng vẫn ngoại tình nếu có 5 dấu hiệu dưới đâyChuyện vợ chồng - 20 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng đàn ông còn quan tâm vợ con thì chắc chắn chưa thay lòng. Thế nhưng trên thực tế, có những kiểu ngoại tình rất khó nhận ra vì người trong cuộc vẫn chăm lo gia đình như bình thường. Nếu chồng bỗng có 5 dấu hiệu dưới đây, phụ nữ nên chú ý trước khi mọi chuyện đi quá xa.
8 câu cằn nhằn của vợ âm thầm phá hủy hôn nhân: Nhiều chị em nói mỗi ngày mà không nhận raGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Trong hôn nhân, không phải lúc nào những trận cãi vã lớn mới khiến tình cảm rạn nứt. Đôi khi, chính những câu nói quen miệng lặp đi lặp lại mỗi ngày mới âm thầm bào mòn sự gắn kết giữa vợ chồng.
3 cung hoàng đạo cố chấp nhất: Đã quyết là không ai cản nổiGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Có những người chỉ cần góp ý nhẹ là sẵn sàng thay đổi, nhưng cũng có những cung hoàng đạo một khi đã quyết thì gần như không ai có thể lay chuyển.
5 dấu hiệu nhận biết ngoại tình qua smartphone, điểm thứ 5 rất khó phát hiệnGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Trong thời đại số, smartphone không chỉ là công cụ liên lạc mà còn trở thành “kho bí mật” chứa gần như toàn bộ đời sống cá nhân của mỗi người. Từ tin nhắn, hình ảnh, lịch sử tìm kiếm đến vị trí di chuyển, tất cả đều được lưu lại trên chiếc điện thoại nhỏ bé ấy.
Xấu hổ vì người chồng 30 tuổi bị cảnh sát bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi tại khách sạnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người chồng 30 tuổi bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang ngoại tình khi ở cùng phòng khách sạn với nhân tình 50 tuổi.
Người càng khôn ngoan càng không giữ khư khư 3 điều này: Cho đi đúng lúc, cuộc đời sẽ may mắn hơnChuyện vợ chồng
GĐXH - Nhiều người sợ cho đi sẽ là thiệt thòi, nhưng thực tế có những thứ càng giữ chặt càng khiến cuộc sống trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn. Người sống tinh tế thường hiểu rằng đôi khi biết sẻ chia, bao dung và đối xử tử tế mới là cách giúp các mối quan hệ bền lâu và cuộc đời dễ thở hơn về sau.