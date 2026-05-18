Những cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó gắn bó lâu dài

Thứ hai, 10:32 18/05/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao yêu rất nhiệt tình nhưng lại khó duy trì tình cảm lâu dài vì quá yêu tự do hoặc dễ cảm thấy nhàm chán trong tình yêu.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Yêu tự do hơn yêu ràng buộc

Những cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó gắn bó lâu dài - Ảnh 1.

Niềm đam mê xê dịch và tâm lý thích chinh phục lại khiến Nhân Mã khó gắn bó lâu dài với một người. Ảnh minh họa

Nhân Mã là cung hoàng đạo nổi tiếng với tính cách phóng khoáng, thích khám phá và luôn khao khát trải nghiệm những điều mới mẻ. 

Trong tình yêu, họ cần một mối quan hệ đủ thoải mái để được là chính mình thay vì bị kiểm soát hay ràng buộc quá nhiều.

Tuy nhiên, chính niềm đam mê xê dịch và tâm lý thích chinh phục lại khiến Nhân Mã khó gắn bó lâu dài với một người. 

Khi cảm thấy mối quan hệ trở nên lặp lại, cung hoàng đạo này dễ mất hứng thú và muốn tìm kiếm cảm xúc mới.

Cung hoàng đạo Song Tử: Dễ rung động nhưng cũng nhanh chán

Những cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó gắn bó lâu dài - Ảnh 2.

Những mối quan hệ quá ổn định hoặc thiếu sự đổi mới thường khiến Song Tử cảm thấy ngột ngạt. Ảnh minh họa

Song Tử là cung hoàng đạo yêu bằng cảm xúc và sự tò mò. Họ thích những cuộc trò chuyện thú vị, cảm giác mới lạ và những rung động bất ngờ trong tình yêu.

Những mối quan hệ quá ổn định hoặc thiếu sự đổi mới thường khiến Song Tử cảm thấy ngột ngạt. 

Cung hoàng đạo này thích cảm giác được tán tỉnh, được chinh phục hơn là bước vào cuộc sống yêu đương quá nghiêm túc. 

Vì vậy, Song Tử thường bị đánh giá là khó duy trì tình yêu lâu bền.

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Quá bận rộn với thế giới riêng

Những cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó gắn bó lâu dài - Ảnh 3.

Trong tình yêu, Bảo Bình thường không muốn bị phụ thuộc cảm xúc quá nhiều. Ảnh minh họa

Bảo Bình là cung hoàng đạo coi trọng các mối quan hệ xã hội, bạn bè và những mục tiêu cá nhân. Họ thích giao lưu, kết nối và dành nhiều thời gian cho thế giới riêng của mình.

Trong tình yêu, Bảo Bình thường không muốn bị phụ thuộc cảm xúc quá nhiều. 

Việc phải liên tục dành thời gian cho đối phương đôi khi khiến họ cảm thấy mệt mỏi và mất đi sự tự do vốn có. 

Ngoài ra, sự tham vọng trong công việc cũng khiến cung hoàng đạo này dễ xao nhãng chuyện tình cảm.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Yêu nhanh nhưng khó bền

Những cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó gắn bó lâu dài - Ảnh 4.

Với bản tính độc lập và yêu tự do, Bạch Dương không thích bị kiểm soát hay ràng buộc quá nhiều. Ảnh minh họa

Bạch Dương là cung hoàng đạo nhiệt tình, chủ động và luôn đầy năng lượng khi bắt đầu một mối quan hệ mới. 

Họ thích cảm giác chinh phục, thích sự mới mẻ và luôn hào hứng trong giai đoạn đầu yêu đương.

Tuy nhiên, khi tình cảm dần đi vào ổn định, Bạch Dương lại dễ cảm thấy thiếu hứng thú. Với bản tính độc lập và yêu tự do, họ không thích bị kiểm soát hay ràng buộc quá nhiều. 

Nếu đối phương quá quản lý hoặc tạo áp lực, Bạch Dương rất dễ muốn rời đi để tìm lại cảm giác thoải mái cho bản thân.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

4 cung hoàng đạo nữ có tỷ lệ ly hôn thấp nhất: Đã lấy là gắn bó cả đời

GĐXH - Trong tình yêu và hôn nhân, có những cung hoàng đạo nữ luôn đặt sự chung thủy, trách nhiệm và cảm xúc gia đình lên hàng đầu.

Gia đình - 1 phút trước

GĐXH - Bước sang tuổi già với sức khỏe sa sút, bà Nghiêm mới thấm thía nỗi cô đơn và quyết định cúi đầu xin lỗi con dâu sau nhiều năm đối xử khắt khe.

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Cuộc đời hiếm khi bất ngờ rơi xuống vực thẳm chỉ sau một đêm. Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, con người thường xuất hiện những dấu hiệu rất rõ như tâm trạng tiêu cực, các mối quan hệ rạn nứt hay dần đánh mất kỷ luật sống. Nếu nhận ra sớm và thay đổi kịp thời, nhiều biến cố hoàn toàn có thể tránh được.

Gia đình - 4 giờ trước

Anh vẫn rất yêu và chiều tôi, nhưng lại miệt mài tán tỉnh những cô gái khác trên mạng.

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Một vụ tai nạn khiến nhiều người thót tim vừa xảy ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), khi một bé trai 4 tuổi bất ngờ rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 11 xuống đất nhưng vẫn sống sót một cách kỳ diệu.

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Ngay từ khi chào đời, con trai của tỷ phú Elon Musk đã trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Không chỉ bởi thân thế “cậu bé vàng” sinh ra trong gia đình nổi tiếng, mà còn vì cái tên đặc biệt đến mức khiến nhiều người phải tra cứu cách đọc: X Æ A-Xii.

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng đàn ông còn quan tâm vợ con thì chắc chắn chưa thay lòng. Thế nhưng trên thực tế, có những kiểu ngoại tình rất khó nhận ra vì người trong cuộc vẫn chăm lo gia đình như bình thường. Nếu chồng bỗng có 5 dấu hiệu dưới đây, phụ nữ nên chú ý trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Trong hôn nhân, không phải lúc nào những trận cãi vã lớn mới khiến tình cảm rạn nứt. Đôi khi, chính những câu nói quen miệng lặp đi lặp lại mỗi ngày mới âm thầm bào mòn sự gắn kết giữa vợ chồng.

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Có những người chỉ cần góp ý nhẹ là sẵn sàng thay đổi, nhưng cũng có những cung hoàng đạo một khi đã quyết thì gần như không ai có thể lay chuyển.

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Trong thời đại số, smartphone không chỉ là công cụ liên lạc mà còn trở thành “kho bí mật” chứa gần như toàn bộ đời sống cá nhân của mỗi người. Từ tin nhắn, hình ảnh, lịch sử tìm kiếm đến vị trí di chuyển, tất cả đều được lưu lại trên chiếc điện thoại nhỏ bé ấy.

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người chồng 30 tuổi bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang ngoại tình khi ở cùng phòng khách sạn với nhân tình 50 tuổi.

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Nhiều người sợ cho đi sẽ là thiệt thòi, nhưng thực tế có những thứ càng giữ chặt càng khiến cuộc sống trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn. Người sống tinh tế thường hiểu rằng đôi khi biết sẻ chia, bao dung và đối xử tử tế mới là cách giúp các mối quan hệ bền lâu và cuộc đời dễ thở hơn về sau.

Chuyện vợ chồng
Chuyện vợ chồng
Chuyện vợ chồng
Nuôi dạy con

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
