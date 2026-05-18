Chê con dâu vô dụng suốt nhiều năm, mẹ chồng nhận 'quả đắng' khi tuổi già ập đến

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tuổi già không chỉ mang đến nỗi lo bệnh tật mà còn khiến nhiều người khao khát một mái ấm đủ đầy yêu thương. Câu chuyện của bà Nghiêm khiến nhiều người xúc động khi sự hối hận đến muộn lại được chữa lành bằng lòng bao dung của con dâu.

Mẹ đơn thân nuôi con nên đặt kỳ vọng quá lớn

Bà Nghiêm Sương, 68 tuổi, sống tại thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy (Trung Quốc), một mình nuôi con trai sau khi chồng qua đời.

Vì từng trải qua nhiều vất vả, bà luôn mong con trai Hiểu Minh có cuộc sống đủ đầy và cưới được người "môn đăng hộ đối".

Khi Hiểu Minh kết hôn với Tiểu Phương, cô gái trẻ hơn anh 9 tuổi và chưa có công việc ổn định, bà Nghiêm lập tức phản đối.

Trong mắt bà, con dâu không đủ tương xứng với người con trai thành đạt đang sở hữu nhà máy ô tô với thu nhập hàng tháng lên tới hàng chục nghìn NDT.

Dù vậy, Hiểu Minh vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình và quyết định kết hôn.

Từ cách ăn mặc đến sinh hoạt hàng ngày của Tiểu Phương đều trở thành đề tài để mẹ chồng phàn nàn. Ảnh minh họa

Những lời chê trách khiến con dâu tổn thương

Sau khi cưới, vợ chồng Hiểu Minh chuyển ra ở riêng nhưng mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu vẫn không chấm dứt.

Biết Tiểu Phương thường làm việc tại nhà vì kinh doanh quần áo online, bà Nghiêm nhiều lần tự ý đến chơi rồi trách con dâu lười biếng, vô dụng, không biết chăm sóc chồng.

Từ cách ăn mặc đến sinh hoạt hàng ngày của Tiểu Phương đều trở thành đề tài để mẹ chồng phàn nàn.

Điều đáng nói là Tiểu Phương chưa từng đôi co hay kể xấu mẹ chồng với chồng. Cô chọn im lặng, tiếp tục cư xử lễ phép và quan tâm bà như người thân trong gia đình.

Tuổi già và nỗi sợ cô độc khiến mẹ chồng thức tỉnh

Vài năm sau, sức khỏe bà Nghiêm suy giảm nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian bà nhập viện, người ở bên chăm sóc lại chính là Tiểu Phương.

Cô chủ động sắp xếp công việc, chuyển sang làm tại nhà để tiện lui tới bệnh viện và chăm nom mẹ chồng. Sự tận tình ấy khiến bà Nghiêm dần nhìn lại cách mình từng đối xử với con dâu.

Sau khi xuất viện, bà chủ động đến nhà con trai, nghẹn ngào xin lỗi Tiểu Phương. Bà thừa nhận bản thân từng để cảm xúc cá nhân chi phối, buông những lời làm tổn thương con dâu.

Điều khiến nhiều người chạnh lòng là lời tâm sự của bà: tuổi già khiến bà sợ cảm giác lủi thủi, cô đơn một mình.

Bà mong được về sống cùng các con để có hơi ấm gia đình và được chăm sóc cháu ngoại.

Sự bao dung của con dâu hóa giải mọi khoảng cách

Trước lời xin lỗi bất ngờ của mẹ chồng, Tiểu Phương không khỏi xúc động. Dù từng chịu nhiều tổn thương, cô vẫn lựa chọn tha thứ.

Sau khi bàn bạc cùng chồng, Tiểu Phương đồng ý đón mẹ chồng về sống chung. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người cũng dần thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Tiểu Phương thường xuyên đưa mẹ đi khám bệnh, còn bà Nghiêm cũng học cách quan tâm, sẻ chia với con dâu thay vì phán xét như trước. Không khí gia đình nhờ vậy trở nên hòa thuận và ấm áp hơn.

Tuổi già, điều người ta cần nhất đôi khi chỉ là một mái nhà

Câu chuyện của bà Nghiêm khiến nhiều người nhận ra rằng, đôi khi những định kiến trong gia đình xuất phát từ nỗi lo và sự kỳ vọng quá lớn.

Nhưng đến cuối cùng, điều con người cần nhất vẫn là tình thân, sự cảm thông và một nơi để nương tựa khi tuổi già gõ cửa.

Sự bao dung của Tiểu Phương không chỉ giúp hàn gắn mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu mà còn giữ lại sự ấm êm cho cả gia đình.

Cha mẹ khôn ngoan tuyệt đối không chiều con 3 chuyện: Vừa mất tiền vừa 'tự hại' tuổi già GĐXH - Yêu thương thiếu nguyên tắc đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến cha mẹ đánh mất vị trí, tài sản và cả sự bình yên tuổi già.

Theo Toutiao