Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Nghỉ hưu trong cô đơn, người đàn ông ân hận vì 40 năm chỉ biết tiết kiệm

Thứ hai, 16:00 18/05/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhìn lại quãng đời đã qua, ông mới cay đắng nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều trải nghiệm quý giá chỉ để tiết kiệm.

Nhiều người cho rằng chỉ cần tích lũy đủ tiền thì cuộc sống nghỉ hưu sẽ tự nhiên trở nên bình yên và hạnh phúc. Thế nhưng, sau hàng chục năm sống kham khổ để dành dụm, một người đàn ông Trung Quốc lại cay đắng nhận ra điều khiến ông tiếc nuối nhất không phải là số tiền kiếm được, mà là những tháng ngày đã bỏ lỡ.

Dành cả đời để tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu

Ông Lý Quốc luôn xem tiết kiệm là nguyên tắc sống quan trọng nhất. Từ khi còn trẻ, ông đã trải qua nhiều năm tháng khó khăn nên sớm hiểu cảm giác thiếu thốn tiền bạc. 

Cũng vì thế, ông tự nhủ phải sống thật dè sẻn để sau này không phải lo lắng khi nghỉ hưu.

Suốt 40 năm đi làm, ông gần như không cho phép bản thân hưởng thụ. Quần áo cũ mặc đi mặc lại nhiều năm, đồ dùng trong nhà hỏng thì sửa thay vì mua mới. 

Những bữa ăn ngoài, chuyến du lịch hay các thú vui cá nhân đều bị ông xem là khoản chi "không cần thiết".

Ngay cả khi kinh tế gia đình đã ổn định hơn, lối sống ấy vẫn không thay đổi. Trong suy nghĩ của ông, càng tiết kiệm nhiều thì cuộc sống nghỉ hưu sau này càng an toàn và thoải mái.

Người thân từng nhiều lần khuyên ông nên sống dễ chịu hơn, tận hưởng cuộc sống khi còn sức khỏe. Thế nhưng ông luôn cho rằng chịu cực ở hiện tại là cái giá cần thiết để đổi lấy tuổi già an nhàn.

Nghỉ hưu trong cô đơn, người đàn ông ân hận vì 40 năm chỉ biết tiết kiệm - Ảnh 1.

Nếu chỉ chăm chăm tích lũy mà quên tận hưởng cuộc sống, con người rất dễ rơi vào cảm giác tiếc nuối khi bước sang tuổi nghỉ hưu. Ảnh minh họa

Cuộc sống nghỉ hưu không như tưởng tượng

Ngày chính thức nghỉ hưu, ông Lý từng nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể sống thảnh thơi mà không còn áp lực cơm áo gạo tiền. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Trong căn nhà yên tĩnh, ông mở tài khoản ngân hàng, nhìn khoản tiền tích góp suốt mấy chục năm rồi bất giác bật khóc. Tiền bạc không thiếu, nhưng ông lại thấy lòng mình trống rỗng.

Ông chợt nhận ra trong hành trình gom góp cho tương lai, mình đã đánh mất quá nhiều khoảnh khắc đáng quý của hiện tại.

Những lần con cái muốn cả gia đình cùng đi chơi, ông đều từ chối vì tiếc tiền. Những bữa cơm sum họp vốn có thể vui vẻ hơn lại trở nên đơn giản đến lạnh lẽo vì ông luôn đặt chuyện tiết kiệm lên hàng đầu. 

Ngay cả những mong muốn nhỏ nhất của bản thân, ông cũng tự gạt bỏ với suy nghĩ: "Đợi nghỉ hưu rồi tính".

Đến khi nghỉ hưu thật sự, ông mới hiểu có những thứ không thể chờ đợi mãi. Thời gian trôi qua đồng nghĩa với việc sức khỏe giảm sút, cơ hội ít dần và nhiều mối quan hệ cũng không còn được như trước.

Tiền bạc không thể lấp đầy khoảng trống tinh thần sau nghỉ hưu

Điều khiến ông Lý day dứt nhất không phải vì bản thân đã sống tiết kiệm, mà vì ông từng biến việc tiết kiệm thành mục tiêu lớn nhất cuộc đời.

Khi còn bận rộn với công việc, ông không cảm nhận rõ điều đó. Nhưng sau khi nghỉ hưu, khoảng trống tinh thần bắt đầu hiện ra rõ rệt. 

Không còn guồng quay công việc, ông mới thấy cuộc sống của mình thiếu đi rất nhiều kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ.

Ông nhận ra rằng tiền chỉ là công cụ giúp con người sống tốt hơn, chứ không phải đích đến cuối cùng.

Nếu chỉ chăm chăm tích lũy mà quên tận hưởng cuộc sống, con người rất dễ rơi vào cảm giác tiếc nuối khi bước sang tuổi nghỉ hưu.

Thay đổi sau những tháng ngày tiếc nuối

Sau khoảng thời gian suy nghĩ, ông Lý bắt đầu thay đổi cách sống của mình. Ông cho phép bản thân chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe và trải nghiệm cá nhân.

Ông tham gia những chuyến đi ngắn ngày, dành thời gian ăn uống cùng người thân và học cách tận hưởng những niềm vui giản dị thay vì chỉ nghĩ đến chuyện tiết kiệm.

Dù hiểu rằng nhiều năm tháng đã qua không thể quay lại, ông vẫn muốn phần đời còn lại của mình trở nên ý nghĩa hơn.

Khi chia sẻ câu chuyện trên nền tảng Toutiao, ông cho biết bản thân không hề phủ nhận giá trị của việc tích lũy tiền bạc cho tuổi nghỉ hưu. 

Theo ông, chuẩn bị tài chính vẫn là điều rất cần thiết, nhưng con người cũng cần biết cân bằng giữa tương lai và hiện tại.

Bởi suy cho cùng, cuộc sống không chỉ được đo bằng số tiền trong tài khoản, mà còn bằng những ký ức, trải nghiệm và sự gắn kết với những người thân yêu. 

Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, điều khiến nhiều người hạnh phúc nhất đôi khi không phải là mình có bao nhiêu tiền, mà là mình đã sống như thế nào trong suốt quãng đời trước đó.

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu sống cùng con cháu là hạnh phúc, cho đến ngày phải bán nhà về ở cùng con traiTôi từng nghĩ nghỉ hưu sống cùng con cháu là hạnh phúc, cho đến ngày phải bán nhà về ở cùng con trai

GĐXH - Có những bậc cha mẹ dành cả nửa đời tích cóp tài sản để nghỉ hưu, cuối cùng vẫn rơi vào cảnh bất an chỉ vì một quyết định xuất phát từ tình thương con cái.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xấu hổ vì người chồng 30 tuổi bị cảnh sát bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi tại khách sạn

Xấu hổ vì người chồng 30 tuổi bị cảnh sát bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi tại khách sạn

3 cung hoàng đạo cố chấp nhất: Đã quyết là không ai cản nổi

3 cung hoàng đạo cố chấp nhất: Đã quyết là không ai cản nổi

Người đàn ông bị bạn học cười nhạo nhặt đồ ăn thừa trong buổi họp lớp, cái kết khiến ai cũng xấu hổ

Người đàn ông bị bạn học cười nhạo nhặt đồ ăn thừa trong buổi họp lớp, cái kết khiến ai cũng xấu hổ

Cha mẹ khôn ngoan tuyệt đối không chiều con 3 chuyện: Vừa mất tiền vừa 'tự hại' tuổi già

Cha mẹ khôn ngoan tuyệt đối không chiều con 3 chuyện: Vừa mất tiền vừa 'tự hại' tuổi già

Những tính xấu của 12 cung hoàng đạo nam khiến người yêu tổn thương

Những tính xấu của 12 cung hoàng đạo nam khiến người yêu tổn thương

Cùng chuyên mục

Không phải ai ngoại tình cũng hết yêu, nhưng 8 sự thật này mới là điều đáng sợ nhất

Không phải ai ngoại tình cũng hết yêu, nhưng 8 sự thật này mới là điều đáng sợ nhất

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoại tình không chỉ khiến một cuộc hôn nhân rạn nứt mà còn để lại những tổn thương rất khó chữa lành. Có những sự thật về ngoại tình tưởng ai cũng hiểu, nhưng chỉ người từng trải qua mới biết chúng đau lòng đến mức nào.

Sau tuổi 60, đàn ông nên tránh 4 kiểu phụ nữ này: Càng thân thiết càng dễ phát sinh rắc rối

Sau tuổi 60, đàn ông nên tránh 4 kiểu phụ nữ này: Càng thân thiết càng dễ phát sinh rắc rối

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều đàn ông bắt đầu đối mặt với cảm giác cô đơn, muốn tìm một người bầu bạn để chia sẻ cuộc sống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, nếu thiếu tỉnh táo trong các mối quan hệ tình cảm ở tuổi xế chiều, họ rất dễ rơi vào những tình huống khiến cả tinh thần lẫn tài chính bị ảnh hưởng.

3 con giáp nữ biết lo xa, giỏi giữ tiền, giúp nhà cửa luôn hưng vượng

3 con giáp nữ biết lo xa, giỏi giữ tiền, giúp nhà cửa luôn hưng vượng

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp nữ dưới đây thường sở hữu khả năng quản lý tiền bạc khéo léo, biết tính đường dài nên càng về sau gia đình càng ổn định.

Chê con dâu vô dụng suốt nhiều năm, mẹ chồng nhận 'quả đắng' khi tuổi già ập đến

Chê con dâu vô dụng suốt nhiều năm, mẹ chồng nhận 'quả đắng' khi tuổi già ập đến

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Bước sang tuổi già với sức khỏe sa sút, bà Nghiêm mới thấm thía nỗi cô đơn và quyết định cúi đầu xin lỗi con dâu sau nhiều năm đối xử khắt khe.

Nhiều người không biết mình đang 'tụt vận' vì bỏ qua 3 dấu hiệu cực kỳ rõ ràng này

Nhiều người không biết mình đang 'tụt vận' vì bỏ qua 3 dấu hiệu cực kỳ rõ ràng này

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Cuộc đời hiếm khi bất ngờ rơi xuống vực thẳm chỉ sau một đêm. Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, con người thường xuất hiện những dấu hiệu rất rõ như tâm trạng tiêu cực, các mối quan hệ rạn nứt hay dần đánh mất kỷ luật sống. Nếu nhận ra sớm và thay đổi kịp thời, nhiều biến cố hoàn toàn có thể tránh được.

Những cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó gắn bó lâu dài

Những cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó gắn bó lâu dài

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao yêu rất nhiệt tình nhưng lại khó duy trì tình cảm lâu dài vì quá yêu tự do hoặc dễ cảm thấy nhàm chán trong tình yêu.

Người yêu tâm lý, giàu có, nhưng hay "thả thính dạo" trên mạng

Người yêu tâm lý, giàu có, nhưng hay "thả thính dạo" trên mạng

Gia đình - 16 giờ trước

Anh vẫn rất yêu và chiều tôi, nhưng lại miệt mài tán tỉnh những cô gái khác trên mạng.

Bé trai 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú rơi từ tầng 11

Bé trai 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú rơi từ tầng 11

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Một vụ tai nạn khiến nhiều người thót tim vừa xảy ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), khi một bé trai 4 tuổi bất ngờ rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 11 xuống đất nhưng vẫn sống sót một cách kỳ diệu.

Vì sao con trai của Elon Musk có cái tên siêu độc lạ X Æ A-Xii?

Vì sao con trai của Elon Musk có cái tên siêu độc lạ X Æ A-Xii?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Ngay từ khi chào đời, con trai của tỷ phú Elon Musk đã trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Không chỉ bởi thân thế “cậu bé vàng” sinh ra trong gia đình nổi tiếng, mà còn vì cái tên đặc biệt đến mức khiến nhiều người phải tra cứu cách đọc: X Æ A-Xii.

Yêu chiều vợ con nhưng vẫn ngoại tình nếu có 5 dấu hiệu dưới đây

Yêu chiều vợ con nhưng vẫn ngoại tình nếu có 5 dấu hiệu dưới đây

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng đàn ông còn quan tâm vợ con thì chắc chắn chưa thay lòng. Thế nhưng trên thực tế, có những kiểu ngoại tình rất khó nhận ra vì người trong cuộc vẫn chăm lo gia đình như bình thường. Nếu chồng bỗng có 5 dấu hiệu dưới đây, phụ nữ nên chú ý trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Xem nhiều

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Nhiều người trẻ mải mê chạy theo tiền bạc mà quên mất, đến cuối cùng điều khiến con người hạnh phúc thật sự lại chỉ xoay quanh sức khỏe, gia đình và một cuộc sống bình yên trong lòng.

Đàn ông thường không nói ra, nhưng lại mê nhất 10 kiểu phụ nữ có khí chất này

Đàn ông thường không nói ra, nhưng lại mê nhất 10 kiểu phụ nữ có khí chất này

Chuyện vợ chồng
Đàn ông càng trưởng thành càng hiểu: Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng cần 3 điều này

Đàn ông càng trưởng thành càng hiểu: Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng cần 3 điều này

Chuyện vợ chồng
Vì sao con trai của Elon Musk có cái tên siêu độc lạ X Æ A-Xii?

Vì sao con trai của Elon Musk có cái tên siêu độc lạ X Æ A-Xii?

Nuôi dạy con
Chê con dâu vô dụng suốt nhiều năm, mẹ chồng nhận 'quả đắng' khi tuổi già ập đến

Chê con dâu vô dụng suốt nhiều năm, mẹ chồng nhận 'quả đắng' khi tuổi già ập đến

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top