8 câu cằn nhằn của vợ âm thầm phá hủy hôn nhân: Nhiều chị em nói mỗi ngày mà không nhận ra

Nhiều người vợ cho rằng mình chỉ đang than phiền, góp ý hoặc “nói cho chồng tốt lên”. Thế nhưng, dưới góc nhìn tâm lý học, một số kiểu cằn nhằn kéo dài có thể khiến người đàn ông cảm thấy bị phủ nhận, mất tự tin và dần thu mình khỏi cuộc hôn nhân.

Các chuyên gia tâm lý tại Mỹ cho rằng, điều nguy hiểm nhất không nằm ở nội dung câu nói, mà là cảm giác người nghe nhận được sau thời gian dài: mình không đủ tốt, không được tôn trọng và luôn bị chê trách.

“Anh làm em phát điên”

Đây là câu nói rất phổ biến khi vợ chồng mâu thuẫn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, kiểu nói này vô tình đẩy toàn bộ trách nhiệm cảm xúc sang người bạn đời.

Khi nghe quá nhiều lần, người chồng sẽ có cảm giác mình là nguyên nhân gây ra mọi tiêu cực trong gia đình. Điều đó khiến họ dễ phòng thủ, né tránh đối thoại hoặc im lặng.

Thay vì nói: “Anh làm em phát điên”, các chuyên gia khuyên nên diễn đạt cảm xúc của bản thân theo hướng nhẹ nhàng hơn như: “Em đang rất mệt và áp lực với chuyện này”.

Một câu nói khác đi đôi chút nhưng lại mở ra khả năng đối thoại thay vì đối đầu.

“Để đó em tự làm”

Nhiều người vợ thường than phiền chồng vụng về rồi giành làm luôn mọi việc, từ chăm con tới việc nhà. Ban đầu, điều này có thể giúp công việc xong nhanh hơn. Nhưng lâu dần, nó khiến người đàn ông cảm thấy mình làm gì cũng sai.

Khi liên tục bị phủ nhận, nhiều người chồng bắt đầu hình thành tâm lý buông xuôi hoặc ỷ lại. Họ không còn muốn chủ động vì nghĩ rằng “có làm cũng bị chê”.

Trong hôn nhân, cảm giác được ghi nhận quan trọng hơn nhiều người tưởng. Một lời động viên nhỏ đôi khi hiệu quả hơn hàng chục lời phàn nàn.

“Em đã bảo anh rồi mà”

Đây là kiểu câu nói dễ khiến đối phương tổn thương nhất sau khi mắc sai lầm.

Khi người chồng đang gặp vấn đề, điều họ cần thường là sự đồng hành hoặc cùng tìm cách giải quyết. Nhưng câu “Em đã bảo anh rồi mà” lại khiến họ cảm thấy mình bị phán xét và thất bại thêm lần nữa.

Theo các chuyên gia trị liệu hôn nhân, việc cố chứng minh ai đúng ai sai trong lúc cảm xúc đang căng thẳng hiếm khi giúp mối quan hệ tốt hơn.

“Sao anh không được như chồng người ta?”

So sánh là một trong những điều dễ phá hủy lòng tự trọng của đàn ông nhất trong hôn nhân.

Dù vô tình hay cố ý, việc đem chồng mình đặt cạnh người khác thường khiến họ cảm thấy bị coi thường và không được công nhận.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Personality and Social Psychology Bulletin năm 2023 cho thấy những cặp đôi thường xuyên so sánh bạn đời với người khác có mức độ hài lòng hôn nhân thấp hơn đáng kể.

Điều đáng nói là nhiều người vợ thực chất không có ý xúc phạm, chỉ muốn chồng thay đổi tích cực hơn. Nhưng cách diễn đạt lại khiến đối phương cảm nhận theo hướng hoàn toàn ngược lại.

“Anh chẳng bao giờ giúp việc nhà”

Những cụm từ tuyệt đối như “lúc nào cũng”, “chẳng bao giờ”, “toàn là” thường khiến cuộc trò chuyện trở nên nặng nề hơn.

Khi bị quy chụp như vậy, người nghe dễ cảm thấy những nỗ lực trước đây của mình bị phủ nhận hoàn toàn.

Các chuyên gia tâm lý khuyên rằng thay vì công kích, hãy nói cụ thể điều mình cần. Ví dụ: “Em đang hơi quá tải, anh giúp em rửa bát nhé”.

Một lời đề nghị rõ ràng thường mang lại hiệu quả tốt hơn nhiều so với sự trách móc.

“Không hiểu sao em còn chịu đựng được anh”

Đây là kiểu câu nói cực kỳ nguy hiểm trong lúc nóng giận.

Nhiều người nói ra chỉ để trút cảm xúc nhất thời, nhưng với người nghe, nó tạo nên cảm giác bất an sâu sắc về cuộc hôn nhân.

Khi những lời như “em hối hận vì lấy anh”, “hay ly hôn đi” xuất hiện quá thường xuyên, nền tảng an toàn của mối quan hệ sẽ dần bị phá vỡ.

Các chuyên gia cho rằng tuyệt đối không nên dùng ly hôn hay chia tay như một công cụ gây áp lực trong lúc tranh cãi.

“Anh nhìn lại cách dạy con đi”

Những lời chỉ trích liên quan đến vai trò làm cha thường khiến đàn ông tổn thương rất sâu.

Đặc biệt, nếu cuộc tranh cãi diễn ra trước mặt con cái, nó không chỉ làm tổn thương người bạn đời mà còn ảnh hưởng tâm lý trẻ nhỏ.

Theo các chuyên gia trị liệu hôn nhân, cha mẹ bất đồng là chuyện bình thường, nhưng cách tranh luận mới quyết định chất lượng gia đình.

“Anh không phải là trụ cột”

Với nhiều đàn ông, giá trị bản thân gắn rất nhiều với khả năng tài chính và vai trò bảo vệ gia đình.

Vì vậy, việc bị phủ nhận năng lực kiếm tiền hoặc bị xem thường sự nghiệp thường tạo ra cảm giác thất bại rất lớn.

Không ít cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt chỉ vì những lời nói tưởng như “vô tình” nhưng lặp lại quá nhiều lần.

Điều khiến hôn nhân bền lâu không phải là không cãi nhau

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, mọi cặp vợ chồng đều có lúc bất đồng. Điều quan trọng không nằm ở việc có tranh cãi hay không, mà là cách hai người nói chuyện với nhau khi cảm xúc tiêu cực xuất hiện.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải nơi không có mâu thuẫn, mà là nơi cả hai vẫn cảm thấy mình được tôn trọng ngay cả trong lúc nóng giận.

Thay đổi cách nói chỉ một chút cũng đủ khiến không khí gia đình khác đi rất nhiều.