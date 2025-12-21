Sếp 'nhà người ta' thưởng Giáng sinh 3,5 tỷ đồng, nhân viên mới trúng xe hơi
CEO một công ty tại Anh gây bão mạng xã hội khi chi thưởng lớn dịp Giáng sinh, thậm chí nhân viên mới làm vài tháng còn được chiếc xe ô tô giá gần 2 tỷ đồng.
Trong khi tiệc Giáng sinh tại nhiều văn phòng thường chỉ dừng lại ở việc trao những món quà lưu niệm nhỏ, ít giá trị như cốc sứ hay hộp kẹo socola, một vị CEO tại Anh lại rất chú trọng tới phúc lợi nhân viên khi chi tới 135 nghìn USD Anh (khoảng 3,5 tỷ đồng) cho quỹ quà tặng.
Benjy Leslie, CEO của Connect Management, một công ty truyền thông mạng xã hội tại Anh, biến văn phòng thành "thiên đường" quà tặng với chương trình mang tên Santa Leslie. Từ tháng 11, mỗi ngày công ty đều chọn ra "Nhân viên xuất sắc" và "Người bán hàng của ngày" để bốc thăm trúng thưởng từ dàn quà tặng giá trị.
Danh mục quà tặng khiến bất cứ ai cũng phải khao khát, bao gồm: iPhone đời mới nhất, tai nghe AirPods Max, kính thông minh Ray-Ban Meta, máy quay Osmo, vé xem buổi biểu diễn hòa nhạc của ca sĩ nổi tiếng, xe điện, các chuyến du lịch sang trọng và nhiều món đồ công nghệ đắt tiền khác.
Chương trình này gây bão mạng xã hội nước Anh chính là nhờ khoảnh khắc một nhân viên tên Chloe, chỉ mới gia nhập công ty khoảng 5 tháng, bốc thăm trúng chiếc xe Range Rover Evoque.
Tại Anh, phiên bản đầy đủ tính năng của mẫu xe này có giá khoảng 75 nghìn USD (tương đương 1,9 tỷ đồng). Không dừng lại ở đó, công ty còn chi trả luôn phí bảo hiểm năm đầu tiên.
Trong đoạn video thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên TikTok, Chloe không giấu nổi sự bàng hoàng khi nhận chìa khóa xe. Cô thậm chí còn hét lớn: "Thật không thể tin nổi. Tôi sẽ mãi biết ơn vì được làm việc tại công ty tuyệt vời nhất thế giới này!".
Sự hào phóng của Benjy Leslie khiến cộng đồng mạng nước Anh "dậy sóng", tạo nên một làn sóng so sánh gay gắt với các công ty khác. Dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận của dân mạng hỏi xin cách thức nộp đơn ứng tuyển vào công ty này
"Làm sao để tôi nộp đơn vào đây ngay lập tức? Chỗ tôi làm còn chẳng có lấy một tấm thiệp Giáng sinh", một người dùng cảm thán.
Một tài khoản khác chia sẻ đầy chua chát: "Tôi làm điều dưỡng 14 năm và món quà Noel duy nhất là cái voucher mua sắm. Vị sếp này thực sự làm các công ty khác phải hổ thẹn".
Câu chuyện hiện vẫn đang lan truyền mạnh mẽ, chứng minh rằng trong kỷ nguyên giữ chân nhân tài, một chính sách đãi ngộ tốt và tâm lý không chỉ giúp quảng bá thương hiệu mà còn tạo dựng lòng trung thành tuyệt đối từ nhân viên.
