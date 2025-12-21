Từ học sinh ngoan đến nghi phạm vụ đâm dao gây kinh hoàng ở Đài Bắc
Nghi phạm 27 tuổi trong vụ tấn công bằng dao ở Đài Bắc từng được đánh giá học tốt, sống khép kín, nhưng hồ sơ điều tra cho thấy anh ta đặc biệt quan tâm vụ đâm dao tàu điện ngầm năm 2014.
Theo truyền thông Đài Loan, người đàn ông tên Chang Wen, 27 tuổi, đã sử dụng bom khói và dao dài tấn công nhiều nạn nhân tại khu vực trung tâm Đài Bắc vào ngày 19/12. Vụ việc khiến bốn người thiệt mạng , trong đó có chính nghi phạm. Chang rơi từ một tòa nhà khi tìm cách trốn tránh việc bị bắt giữ.
Trong khi cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và động cơ gây án chưa được xác nhận chính thức, các cơ quan báo chí địa phương đã công bố thêm nhiều thông tin về quá khứ của Chang. Theo ET Today , Chang từng theo học ngành quản lý nhà hàng tại Trường Trung học Nghề Vĩnh Bình từ năm 2013. Một bạn học cũ nhận xét Chang khá hướng nội, ít giao tiếp nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
Những người từng học cùng cho biết họ bàng hoàng trước hành vi bạo lực xảy ra tối 19/12, bởi Chang trước đây đi học đầy đủ, từng nhận hơn 20 giấy khen trong suốt thời gian trung học. Trong bài phát biểu tốt nghiệp năm 2016, nhà trường đánh giá Chang có thành tích học tập tốt, ý thức công dân tích cực, hòa đồng với bạn bè và không có tiền sử vi phạm kỷ luật.
Cảnh sát cho hay Chang đã thất nghiệp khoảng một năm trước khi xảy ra vụ việc. Anh ta xuất ngũ cách đây hai năm do liên quan một vụ lái xe khi say rượu, đồng thời không liên lạc với gia đình trong vòng hai đến ba năm gần đây. Nhà chức trách hiện tin rằng nghi phạm hành động đơn lẻ.
Đáng chú ý, quá trình khám xét thiết bị điện tử cho thấy Chang đặc biệt quan tâm tới vụ tấn công tàu điện ngầm Đài Bắc năm 2014. Theo ET Today , trên máy tính bảng của nghi phạm có các lịch sử tìm kiếm liên quan vụ án này từ năm 2024. Cảnh sát nghi ngờ Chang đã nghiên cứu kỹ vụ việc kể từ tháng 10/2025 để lên kế hoạch, ghi chép chi tiết các bước, thời gian và địa điểm gây án, đồng thời thường xuyên đọc các bài viết về hung thủ năm 2014.
Trong một số bình luận được phát hiện, Chang bày tỏ sự đồng cảm với hung thủ vụ tấn công tàu điện ngầm năm đó là Cheng Chieh, cho rằng bi kịch có thể đã không xảy ra nếu người này được lắng nghe, thậm chí khẳng định xã hội "nợ" Cheng sự công bằng.
Vụ tấn công năm 2014 trên tàu điện ngầm do Cheng Chieh thực hiện đã khiến bốn người thiệt mạng và 24 người bị thương. Cheng bị kết án tử hình và thi hành án năm 2016 sau khi tòa xác định không mắc bệnh tâm thần. Sự kiện này từng gây chấn động dư luận Đài Loan, làm lượng hành khách đi tàu điện ngầm sụt giảm mạnh trong những ngày sau đó, đồng thời thổi bùng các tranh luận về án tử hình và sức khỏe tâm thần trong xã hội.
