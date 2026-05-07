Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà Nội

Thứ năm, 10:15 07/05/2026 | Giáo dục
GĐXH - Theo Quyết định số 4400/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ nghỉ hè từ ngày 31/5/2026 sau khi kết thúc chương trình học.

Theo Quyết định số 4400/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Hà Nội, ngày kết thúc năm học của tất cả học sinh là ngày 30/5/2026.

Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà Nội - Ảnh 1.Lịch nghỉ hè chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành trên toàn quốc năm 2025

GĐXH - Lịch nghỉ hè 2025 của học sinh tại 63 tỉnh thành được xây dựng dựa trên khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 do Bộ GD&ĐT ban hành.

Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà Nội - Ảnh 2.

Học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ nghỉ hè từ ngày 31/5/2026 sau khi kết thúc chương trình học. Ảnh minh họa: MNPDA

Nội dung Quyết định số 4400 được nêu rõ:

1. Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

2. Toàn Thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2025 (thứ Sáu).

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 18 tháng 01 năm 2026; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2026.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.

5. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2026.

6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và ngày 12 tháng 6 năm 2026.

7. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I (HKI); học kỳ II (HKII) và kết thúc năm học:

Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà Nội - Ảnh 3.

Theo quy định nêu trên,  học sinh các cấp trên địa bàn Hà Nội bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bước vào kỳ nghỉ hè từ ngày 31/5/2026.

Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà Nội - Ảnh 4.Lịch nghỉ hè 2026 chính thức của học sinh 34 tỉnh, thành trên toàn quốc

GĐXH - Theo kế hoạch năm học 2025–2026 của Bộ GD&ĐT, đa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.

Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà Nội - Ảnh 5.Lịch nghỉ hè 2024 chính thức của học sinh Hà Nội

GĐXH - Theo khung kế hoạch năm học 2023-2024 được UBND TP Hà Nội phê duyệt, học sinh Thủ đô chính thức hoàn thành chương trình năm học 2023-2024 trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Sát hạn đăng ký tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An, nhiều phụ huynh, học sinh vẫn chưa chốt nguyện vọng vì bị 'bủa vây' bởi thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Một số trường phải lên tiếng bác bỏ tin đồn để trấn an.

Giáo dục - 5 giờ trước

Môn Lịch sử trở thành lựa chọn nhiều nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, với hơn 570.000 thí sinh đăng ký, theo Bộ GD&ĐT.

Giáo dục - 17 giờ trước

Số liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa được công bố, cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa các môn.

Giáo dục - 21 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.

Giáo dục - 1 ngày trước

Bộ GD&ĐT công bố lịch đăng ký xét tuyển đại học 2026 với nhiều mốc quan trọng, yêu cầu thí sinh thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh từ khâu ôn tập đến quy trình làm hồ sơ xét tuyển.

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định, từ nay đến 17 giờ 00 ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng kí tốt nghiệp THPT 2026 nếu có sai sót.

Giáo dục - 2 ngày trước

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1, kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027, trong đó có nhiều trường có tỷ lệ "chọi" cao.

Giáo dục - 3 ngày trước

Chưa hết hạn đăng ký, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh - mức cao nhất từ trước tới nay, với nhiều thay đổi đáng chú ý trong lựa chọn môn thi và cách thức đăng ký.

Giáo dục

GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi "Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới". Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.

Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục

