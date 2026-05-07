Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà Nội
GĐXH - Theo Quyết định số 4400/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ nghỉ hè từ ngày 31/5/2026 sau khi kết thúc chương trình học.
Theo Quyết định số 4400/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Hà Nội, ngày kết thúc năm học của tất cả học sinh là ngày 30/5/2026.
Nội dung Quyết định số 4400 được nêu rõ:
1. Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
2. Toàn Thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2025 (thứ Sáu).
3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 18 tháng 01 năm 2026; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2026.
4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
5. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2026.
6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và ngày 12 tháng 6 năm 2026.
7. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I (HKI); học kỳ II (HKII) và kết thúc năm học:
Theo quy định nêu trên, học sinh các cấp trên địa bàn Hà Nội bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bước vào kỳ nghỉ hè từ ngày 31/5/2026.
GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi "Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới". Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.