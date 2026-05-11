Hà Nội áp chuẩn IELTS 4.0-6.5 với học sinh trường chất lượng cao
Học sinh THCS, THPT tại các trường chất lượng cao ở Hà Nội sẽ phải đạt trình độ ngoại ngữ B1, B2, tương đương 4.0-6.5 IELTS.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định tiêu chí công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn, lần đầu đưa ra yêu cầu cụ thể về chuẩn đầu ra ngoại ngữ với học sinh THCS và THPT.
Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 7/5, học sinh THCS tại các trường chất lượng cao phải đạt tối thiểu trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương trình độ B1. Với bậc THPT, yêu cầu đầu ra là tối thiểu bậc 4/6, tương đương trình độ B2.
Theo quy đổi phổ biến hiện nay, trình độ B1 tương đương 4.0-5.0 IELTS, còn B2 tương đương 5.5-6.5 IELTS.
Đây là điểm mới so với quy định về trường chất lượng cao được Hà Nội ban hành từ năm 2013. Trước đó, các trường chủ yếu tăng cường dạy tiếng Anh nhưng chưa quy định cụ thể chuẩn năng lực ngoại ngữ đầu ra đối với học sinh.
Mức chuẩn mới được đánh giá là khá cao khi tương đương yêu cầu đầu ra ngoại ngữ của nhiều trường đại học. Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học yêu cầu sinh viên chương trình chuẩn đạt B1 để tốt nghiệp, trong khi các chương trình chất lượng cao hoặc định hướng quốc tế yêu cầu trình độ B2.
Ngoài tiêu chí ngoại ngữ, thành phố tiếp tục yêu cầu tối thiểu 90% học sinh trường chất lượng cao đạt kết quả học tập khá, tốt; có học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi hoặc nghiên cứu khoa học từ cấp thành phố trở lên.
Các trường cũng phải tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm, hướng nghiệp; đồng thời duy trì mức độ hài lòng của phụ huynh đạt tối thiểu 80% thông qua khảo sát hàng năm.
Đáng chú ý, quyết định mới cho phép các trường xây dựng chương trình bổ sung ngoài chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung tăng cường tập trung vào ngoại ngữ, STEM/STEAM, AI, robotics, kỹ năng số, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật và hướng nghiệp.
Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội yêu cầu các chương trình bổ sung không được gây quá tải cho học sinh và phải được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định trước khi triển khai.
Từ năm học 2026-2027, các trường chất lượng cao được tuyển sinh trên phạm vi toàn thành phố thay vì giới hạn theo địa bàn như trước đây. Các trường phải công khai phương án tuyển sinh, chỉ tiêu, tiêu chí và phương thức đánh giá tối thiểu 5 tháng trước thời điểm tuyển sinh.
Hiện Hà Nội có 23 trường chất lượng cao từ bậc mầm non đến THPT, trong đó phần lớn là trường công lập tự chủ hoặc tự chủ một phần. Học phí tại các trường này dao động khoảng 3-6 triệu đồng mỗi tháng, chưa bao gồm các khoản cho chương trình tăng cường, ngoại khóa hoặc xe đưa đón học sinh.
