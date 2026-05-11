Hà Nội áp chuẩn IELTS 4.0-6.5 với học sinh trường chất lượng cao

Thứ hai, 06:33 11/05/2026 | Giáo dục

Học sinh THCS, THPT tại các trường chất lượng cao ở Hà Nội sẽ phải đạt trình độ ngoại ngữ B1, B2, tương đương 4.0-6.5 IELTS.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định tiêu chí công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn, lần đầu đưa ra yêu cầu cụ thể về chuẩn đầu ra ngoại ngữ với học sinh THCS và THPT.

Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 7/5, học sinh THCS tại các trường chất lượng cao phải đạt tối thiểu trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương trình độ B1. Với bậc THPT, yêu cầu đầu ra là tối thiểu bậc 4/6, tương đương trình độ B2.

Theo quy đổi phổ biến hiện nay, trình độ B1 tương đương 4.0-5.0 IELTS, còn B2 tương đương 5.5-6.5 IELTS.

Hà Nội áp chuẩn IELTS 4.0-6.5 với học sinh trường chất lượng cao - Ảnh 1.

Hà Nội lần đầu yêu cầu học sinh trường chất lượng cao đạt chuẩn tiếng Anh B1, B2, tương đương đầu ra của nhiều trường đại học. (Ảnh minh họa)

Đây là điểm mới so với quy định về trường chất lượng cao được Hà Nội ban hành từ năm 2013. Trước đó, các trường chủ yếu tăng cường dạy tiếng Anh nhưng chưa quy định cụ thể chuẩn năng lực ngoại ngữ đầu ra đối với học sinh.

Mức chuẩn mới được đánh giá là khá cao khi tương đương yêu cầu đầu ra ngoại ngữ của nhiều trường đại học. Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học yêu cầu sinh viên chương trình chuẩn đạt B1 để tốt nghiệp, trong khi các chương trình chất lượng cao hoặc định hướng quốc tế yêu cầu trình độ B2.

Ngoài tiêu chí ngoại ngữ, thành phố tiếp tục yêu cầu tối thiểu 90% học sinh trường chất lượng cao đạt kết quả học tập khá, tốt; có học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi hoặc nghiên cứu khoa học từ cấp thành phố trở lên.

Các trường cũng phải tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm, hướng nghiệp; đồng thời duy trì mức độ hài lòng của phụ huynh đạt tối thiểu 80% thông qua khảo sát hàng năm.

Đáng chú ý, quyết định mới cho phép các trường xây dựng chương trình bổ sung ngoài chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung tăng cường tập trung vào ngoại ngữ, STEM/STEAM, AI, robotics, kỹ năng số, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật và hướng nghiệp.

Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội yêu cầu các chương trình bổ sung không được gây quá tải cho học sinh và phải được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định trước khi triển khai.

Từ năm học 2026-2027, các trường chất lượng cao được tuyển sinh trên phạm vi toàn thành phố thay vì giới hạn theo địa bàn như trước đây. Các trường phải công khai phương án tuyển sinh, chỉ tiêu, tiêu chí và phương thức đánh giá tối thiểu 5 tháng trước thời điểm tuyển sinh.

Hiện Hà Nội có 23 trường chất lượng cao từ bậc mầm non đến THPT, trong đó phần lớn là trường công lập tự chủ hoặc tự chủ một phần. Học phí tại các trường này dao động khoảng 3-6 triệu đồng mỗi tháng, chưa bao gồm các khoản cho chương trình tăng cường, ngoại khóa hoặc xe đưa đón học sinh.

Lệ Thu
Cùng chuyên mục

Nam sinh lớp 9 'gây sốt' với bức thư gửi từ thế giới của những robot

Giáo dục - 1 ngày trước

Bức thư đạt giải Nhất gửi thông điệp: Công nghệ không thay thế các mối quan hệ giữa con người, nhắc nhở phía sau mỗi thiết bị luôn cần sự lắng nghe và thấu hiểu.

Hà Nội công bố gần 1.000 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 trường công lập

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - 946 học sinh được công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm học 2026-2027.

Tỷ lệ 'chọi' lớp 10 THPT chuyên Sư phạm cao nhất cả nước, chuyên Anh gần 1/30

Giáo dục - 3 ngày trước

Gần 7.500 hồ sơ đăng ký vào Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm năm 2026, trong đó lớp chuyên Anh có tỷ lệ chọi gần 1/30, cao nhất cả nước.

Những sinh viên ngành luật đầu tiên ở Huế được đào tạo song ngữ tốt nghiệp

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Hơn 800 sinh viên của khóa đào tạo đầu tiên chương trình đào tạo song ngữ Việt - Anh tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế chính thức tốt nghiệp.

Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà Nội

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Theo Quyết định số 4400/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ nghỉ hè từ ngày 31/5/2026 sau khi kết thúc chương trình học.

Tin đồn '3.000 hồ sơ' gây nhiễu, phụ huynh rối khi chọn nguyện vọng lớp 10

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Sát hạn đăng ký tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An, nhiều phụ huynh, học sinh vẫn chưa chốt nguyện vọng vì bị 'bủa vây' bởi thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Một số trường phải lên tiếng bác bỏ tin đồn để trấn an.

Hơn 570.000 thí sinh chọn thi Lịch sử, cao nhất trong các môn tự chọn năm 2026

Giáo dục - 4 ngày trước

Môn Lịch sử trở thành lựa chọn nhiều nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, với hơn 570.000 thí sinh đăng ký, theo Bộ GD&ĐT.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhất

Giáo dục - 4 ngày trước

Số liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa được công bố, cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa các môn.

6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giới

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.

Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giới

Giáo dục

GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.

Thí sinh cần làm điều này để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 không sai sót trước 17h chiều nay (5/5)

