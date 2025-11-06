'Siêu lừa' nhắn tin cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lai Châu để lừa đảo
GĐXH - Quách Văn Lập (SN 1985, ở Phú Thọ) đã liều lĩnh giả danh người cung cấp tin tội phạm, thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cán bộ công an tại 16 tỉnh, thành với số tiền gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, khi "thả mồi" đến Lai Châu, Lập đã bị bắt giữ.
Ngày 6/11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Quách Văn Lập (SN 1985, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, đối tượng Quách Văn Lập từng có thời gian làm bốc vác tại cửa khẩu Bắc Luân (Quảng Ninh). Từ hiểu biết sơ bộ về hoạt động buôn lậu, Lập đã nghĩ ra chiêu trò giả danh người dân nắm được các "nguồn tin nóng" về đường dây buôn lậu.
Thủ đoạn của Lập là sử dụng tin nhắn SMS và Zalo để tiếp cận nhiều cán bộ công an ở các tỉnh, thành trên cả nước. Bằng cách nói năng nhỏ nhẹ, Lập tự giới thiệu là người nắm bắt tình hình buôn lậu từ Móng Cái về Hà Nội, rồi tuồn hàng đi các tỉnh, đồng thời bày tỏ "muốn phối hợp để giúp công an".
Sau khi lấy được lòng tin, Lập đề nghị các cán bộ chuyển tiền "hỗ trợ xăng xe, mua thiết bị, chi phí thu thập thông tin" với số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng/lần. Ngay khi tiền được chuyển khoản, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.
Đặc biệt, vào ngày 2/11 vừa qua, Quách Văn Lập đã liều lĩnh nhắn tin cho Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu. Trong tin nhắn, Lập tự xưng là "người dân muốn báo tin hàng lậu điện thoại từ Hà Nội lên Lai Châu", đồng thời xin số điện thoại của Phòng Cảnh sát Kinh tế để "trao đổi nghiệp vụ".
Tuy nhiên, Đại tá Đăng đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong tin nhắn của kẻ lạ này và lập tức chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lai Châu triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính và hành tung của đối tượng.
Chỉ sau vài ngày rà soát, Công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng xác định được Quách Văn Lập, người từng làm việc tại Quảng Ninh và hiện cư trú tại Phú Thọ. Toàn bộ hành vi lừa đảo được thực hiện từ xa qua điện thoại và mạng xã hội.
Ngày 5/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Quách Văn Lập về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tại cơ quan điều tra, Quách Văn Lập khai nhận, do khó khăn về kinh tế, Lập nảy sinh ý định giả danh người cung cấp thông tin tội phạm để chiếm đoạt tiền từ các cán bộ công an. Từ năm 2024 đến nay, đối tượng này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ việc, chiếm đoạt gần 196 triệu đồng của cán bộ công an ở 16 tỉnh, thành trên cả nước.
Tại cơ quan điều tra, điều đáng nói là Lập vẫn tỏ ra bình thản, cho rằng "muốn giúp công an nắm tình hình buôn lậu", trong khi thực chất là lợi dụng niềm tin và uy tín của lực lượng công an để trục lợi cá nhân.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các địa phương liên quan để làm rõ các vụ lừa đảo khác mà Quách Văn Lập đã thực hiện, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại (trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi điều khiển ô tô tải tông bố vợ cũ tử vong.
GĐXH - Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đặt mua 800 bình khí cười của một đối tượng tại Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 800 ngàn đồng/bình và đem bán.
GĐXH - Sáng ngày 6/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây Cơ quan An ninh điều tra vừa bóc gỡ đường dây tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.
GĐXH - Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm rõ vụ xe tải tông loạt xe máy và ô tô con trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, TP Hà Nội) rồi bỏ chạy.
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng để để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
GĐXH - Trước thông tin cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện hư hỏng nghiêm trọng, lộ rõ cốt thép hoen gỉ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thi công và vận hành công trình.
Hai thanh niên cướp giật nhẫn vàng trị giá 140 triệu đồng của tiệm vàng ở phường An Phú, TP.HCM bán lấy tiền và bỏ trốn nhưng đã bị công an bắt giữ.
Bị truy nã ở TP.HCM, Huỳnh Hiếu Thiện (Thiện Râu) trốn về An Giang mở sòng bạc, nhưng vừa bị công an bắt giữ cùng 20 người khi đang sát phạt trên chiếu tài xỉu.
Dù không lái xe nhưng một nam thanh niên ở Thái Nguyên đã đứng ra nhận tội thay cho anh rể mình – người đã gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Hành vi này đã bị CSGT xử phạt 2,5 triệu đồng.
GĐXH - Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân bắt nhiều đối tượng nam, nữ.
