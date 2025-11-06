'Siêu lừa' nhắn tin cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lai Châu để lừa đảo

Ngày 6/11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Quách Văn Lập (SN 1985, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Quách Văn Lập từng có thời gian làm bốc vác tại cửa khẩu Bắc Luân (Quảng Ninh). Từ hiểu biết sơ bộ về hoạt động buôn lậu, Lập đã nghĩ ra chiêu trò giả danh người dân nắm được các "nguồn tin nóng" về đường dây buôn lậu.

Thủ đoạn của Lập là sử dụng tin nhắn SMS và Zalo để tiếp cận nhiều cán bộ công an ở các tỉnh, thành trên cả nước. Bằng cách nói năng nhỏ nhẹ, Lập tự giới thiệu là người nắm bắt tình hình buôn lậu từ Móng Cái về Hà Nội, rồi tuồn hàng đi các tỉnh, đồng thời bày tỏ "muốn phối hợp để giúp công an".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Quách Văn Lập.

Sau khi lấy được lòng tin, Lập đề nghị các cán bộ chuyển tiền "hỗ trợ xăng xe, mua thiết bị, chi phí thu thập thông tin" với số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng/lần. Ngay khi tiền được chuyển khoản, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.

Đặc biệt, vào ngày 2/11 vừa qua, Quách Văn Lập đã liều lĩnh nhắn tin cho Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu. Trong tin nhắn, Lập tự xưng là "người dân muốn báo tin hàng lậu điện thoại từ Hà Nội lên Lai Châu", đồng thời xin số điện thoại của Phòng Cảnh sát Kinh tế để "trao đổi nghiệp vụ".

Tuy nhiên, Đại tá Đăng đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong tin nhắn của kẻ lạ này và lập tức chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lai Châu triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính và hành tung của đối tượng.

Quách Văn Lập liều lĩnh dám nhắn tin cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu để lừa đảo.

Chỉ sau vài ngày rà soát, Công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng xác định được Quách Văn Lập, người từng làm việc tại Quảng Ninh và hiện cư trú tại Phú Thọ. Toàn bộ hành vi lừa đảo được thực hiện từ xa qua điện thoại và mạng xã hội.

Ngày 5/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Quách Văn Lập về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Quách Văn Lập khai nhận, do khó khăn về kinh tế, Lập nảy sinh ý định giả danh người cung cấp thông tin tội phạm để chiếm đoạt tiền từ các cán bộ công an. Từ năm 2024 đến nay, đối tượng này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ việc, chiếm đoạt gần 196 triệu đồng của cán bộ công an ở 16 tỉnh, thành trên cả nước.

Tại cơ quan điều tra, điều đáng nói là Lập vẫn tỏ ra bình thản, cho rằng "muốn giúp công an nắm tình hình buôn lậu", trong khi thực chất là lợi dụng niềm tin và uy tín của lực lượng công an để trục lợi cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các địa phương liên quan để làm rõ các vụ lừa đảo khác mà Quách Văn Lập đã thực hiện, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.