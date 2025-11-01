Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?
GĐXH - Trương Ngọc Ánh đã có những trải lòng về những lùm xùm nợ nần gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình, đặc biệt là vụ bị đối tác kiện ra tòa cách đây ít tháng.
Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trương Ngọc Ánh là người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.
Trương Ngọc Ánh từng bị kiện vì nợ nần
Một năm trước, thông tin trên Người lao động, diễn viên Trương Ngọc Ánh từng bị kiện. Theo đó, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP HCM kiện TNA Entertainment chậm trễ trong việc thanh toán khoản phí tổ chức sự kiện Ceremony Welcom – Xin chào Miss Earth 2023 diễn ra ngày 3/12/2023 tại Nhà hát Thành phố, 342,3 triệu đồng.
Đến cuối tháng 10/2024, TNA Entertainment đã thanh toán xong khoản nợ này.
Diễn viên Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ khi thực hiện sự kiện, một công ty khác cũng nợ team của cô gần 30 tỉ đồng. Thậm chí, bản thân diễn viên Trương Ngọc Ánh từng công khai tố cáo và đòi nợ đối tác trên trang cá nhân.
Thực tế, khi tổ chức sự kiện, đặc biệt sự kiện lớn như một cuộc thi hoa hậu quốc tế, việc chậm thanh khoản các chi phí là điều bình thường. Bởi thường chi phí thường được lấy từ khoản tài trợ để bù đắp. Nhưng khi tiền tài trợ đến chậm hoặc nhà tài trợ "quay xe" phút chót khiến đơn vị đầu tư không kịp xoay sở là thường gặp.
"Có thể sắp tới chúng tôi phải ra tòa giải quyết chuyện này. Tôi đã hết sức tạo điều kiện, thậm chí chấp nhận cho họ trả 100 triệu/lần trong 10 - 15 năm. Tôi không muốn lôi nhau ra tòa nhưng đôi khi phải sòng phẳng. Tôi và các cộng sự đã "trầy da tróc vảy" suốt một thời gian dài, thậm chí bán tài sản trả nợ. Tiền là mồ hôi nước mắt, tôi đã sẵn sàng tặng họ một nửa, cho phép trả chậm phần còn lại. Tuy vậy, họ không cho thấy thiện chí" - Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ.
Trương Ngọc Ánh có thực sự giàu có?
Trương Ngọc Ánh khẳng định cô không giàu "nứt đố đổ vách" như mọi người nghĩ mà có cuộc sống bình dân. Sau vụ việc, cô cho biết đã bị ảnh hưởng nhiều tới danh tiếng.
Xuất hiện tại sự kiện phim ảnh vào tháng 4 vừa qua, Trương Ngọc Ánh đã có những trải lòng về những lùm xùm nợ nần gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình, đặc biệt là vụ bị đối tác kiện ra tòa. "Tôi suy sụp, stress nặng vì mất chữ tín với đồng nghiệp, cộng sự khi vướng vào 1 vụ kiện liên quan đến tài chính. Mấy chục năm làm nghề, tôi chưa từng đối diện với sự việc nào như vậy. Khi gặp rắc rối và bị kiện, tôi sốc nặng vì không kịp trở tay. Tôi mất một số dự án, phải bán tài sản để trang trải cuộc sống", Trương Ngọc Ánh chia sẻ.
Trương Ngọc Ánh cho biết tình hình kinh tế của cô ở năm 2025 đã ổn hơn trước. Nữ diễn viên cũng tiết lộ vẫn đang theo đuổi vụ kiện đòi lại số tiền 24 tỷ đồng mà công ty mình bị nợ. Do đối phương liên tục lảng tránh và bản thân không có cách nào để đòi lại số tiền này, cô buộc phải khởi kiện và nhờ pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình.
Khi được hỏi tình hình tài chính đã ổn chưa, Trương Ngọc Ánh cho biết đã ổn định. Cô vẫn còn kiện tụng với một công ty và hai bên sắp ra tòa, không biết có được trả hai mươi mấy tỉ đồng không nhưng hiện nay nhìn chung tốt.
"Năm 2024 là năm tôi tu tập, không sân si hay nói gì trên Facebook. Tôi đợi sản phẩm sắp xong rồi mới công bố chứ không giới thiệu trước khi quay vì sản phẩm quan trọng và tiếng nói từ sản phẩm sẽ lớn hơn. Tôi sống thế nào, tất cả mọi người đều biết.
Trong những năm qua, tôi giữ bản thân đàng hoàng, tử tế, đi lên bằng đôi chân mình, không đến với bất cứ đại gia nào. Mọi người cứ nghĩ tôi giàu nứt đố đổ vách nhưng không phải như vậy. Tôi sống bình dân, chan hòa, thân thiệt với tất cả mọi người" - Trương Ngọc Ánh chia sẻ.
