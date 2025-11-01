Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo? GĐXH - Trương Ngọc Ánh đã có những trải lòng về những lùm xùm nợ nần gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình, đặc biệt là vụ bị đối tác kiện ra tòa cách đây ít tháng.

Mức án nào cho Trương Ngọc Ánh?

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Thông tin này khiến người hâm mộ bất ngờ khi Trương Ngọc Ánh luôn được biết đến với hình ảnh đẹp suốt nhiều năm làm nghệ thuật.

Dưới góc độ pháp lý, LS.TS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) - cho biết hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" là một dạng vi phạm pháp luật hình sự, thường phát sinh từ quan hệ dân sự hợp pháp. Đây là một trong những tội danh thuộc nhóm xâm phạm quyền sở hữu tài sản, được quy định tại Chương XVI Bộ luật Hình sự. Đặc trưng của hành vi này là xuất phát từ quan hệ dân sự có thật, nhưng người vi phạm đã lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn gian dối hoặc cố ý không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Căn cứ Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), tội danh này có 4 khung hình phạt. Khung 1: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 4 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc có tiền án về hành vi chiếm đoạt, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; Khung 2: Phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng, hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, dùng thủ đoạn xảo quyệt, bị phạt tù từ 2 đến 7 năm; Khung 3: Chiếm đoạt tài sản từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng, bị phạt tù từ 5 đến 12 năm; Và khung 4: Chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên, bị phạt tù từ 12 đến 20 năm.

Tối 31/10, dư luận xôn xao tin Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc bị tịch thu tài sản theo quyết định của tòa án.

Với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt theo thông tin từ cơ quan điều tra, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án cao nhất lên đến 20 năm tù.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, vụ việc là lời cảnh tỉnh về rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh và đầu tư. "Việc thiếu hiểu biết hoặc coi thường pháp luật, hay để lòng tham chi phối lý trí, đều có thể dẫn đến hậu quả hình sự, bất kể địa vị hay danh tiếng của người vi phạm", ông nhấn mạnh.

Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhận định, với những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng xã hội, từng có nhiều đóng góp, việc tuân thủ pháp luật và giữ gìn hình ảnh là điều đặc biệt quan trọng. "Nếu tòa án xác định có tội, cơ quan xét xử sẽ cân nhắc giữa công và tội, xem xét các tình tiết giảm nhẹ để áp dụng mức hình phạt phù hợp, có thể dưới khung hình phạt theo Điều 54 Bộ luật Hình sự", ông phân tích thêm.

Luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: NVCC

Trương Ngọc Ánh là ai?

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, hoạt động nghệ thuật từ khi mới 16 tuổi. Xuất phát điểm là người mẫu nổi bật của làng thời trang Việt, song vẻ đẹp sắc sảo, khuôn mặt góc cạnh cùng thần thái mạnh mẽ giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt từ đầu những năm 2000.

Trương Ngọc Ánh để lại dấu ấn trong lòng khán giả với vai diễn đầu tay trong phim "Em và Michael" và loạt vai diễn trong phim: Áo lụa Hà Đông, Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Hương Ga... Cô từng được xướng tên "Nữ diễn viên châu Á xuất sắc" tại Giải thưởng Phim truyền hình Quốc tế Seoul (Seoul International Drama Awards).

Không chỉ sở hữu tài năng diễn xuất, Trương Ngọc Ánh thường xuất hiện ở vị trí giám khảo trong các cuộc thi về người mẫu, hoa hậu hoặc phim ảnh. Bên cạnh đó, chị còn rẽ hướng sản xuất một số cuộc thi nhan sắc.

Trương Ngọc Ánh gia nhập lĩnh vực sắc đẹp năm 2023, sau khi mua bản quyền và tổ chức Miss Earth Vietnam, đồng thời đăng cai Hoa hậu Trái Đất tại Việt Nam. Năm 2024, chị tuyên bố nắm bản quyền Miss Supranational Vietnam, tổ chức Miss Earth. Nữ diễn viên sau đó rút lui toàn bộ khỏi lĩnh vực tổ chức cuộc thi sắc đẹp và quay lại chuyên môn điện ảnh.

Trương Ngọc Ánh.

Về đời tư, Trương Ngọc Ánh từng kết hôn với diễn viên Trần Bảo Sơn. Hai nghệ sĩ có con gái chung tên Bảo Tiên. Sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh sống cùng con gái.

Năm 2021, Trương Ngọc Ánh công khai hẹn hò nam diễn viên kém chị 14 tuổi Nguyễn Anh Dũng. Trương Ngọc Ánh từng thổ lộ cô thấy bình yên, hạnh phúc khi ở bên bạn trai kém tuổi. Từ đầu năm 2024, cặp sao bị đồn đã "đường ai nấy đi". Khi được hỏi về chuyện tình cảm, cả Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh đều im lặng, không phản hồi. Vào tháng 7/2025, nữ diễn viên xác nhận mình đã trở về thời độc thân.

Trương Ngọc Ánh nói rằng, từng trải qua những thăng trầm trong hôn nhân nên chị chưa nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa.

Ở tuổi 49, Trương Ngọc Ánh vẫn duy trì sức hút lớn với khán giả. Chị tích cực hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc.