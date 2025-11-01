Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Sự nghiệp diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lý GĐXH - Trương Ngọc Ánh nổi tiếng là diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất phim và nữ doanh nhân thành đạt. Diễn viên này từng tham gia nhiều bộ phim để lại ấn tượng với khán giả.

Chuỗi hành vi gian dối của Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan chức năng

Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ, Công ty CP Bất động sản Đất Rồng được thành lập năm 2007, do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT. Lợi dụng danh tiếng của mình trong giới nghệ sĩ và doanh nhân, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản cao cấp tại TP.HCM, trong đó có dự án tòa nhà Indochine ở 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ).

Riêng dự án Indochine, ông M. đã chuyển cho Trương Ngọc Ánh 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng) theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ngay trước thời điểm ký kết, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, ngụ phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án. Tổng giá trị thực tế chỉ 7.917,3 lượng vàng, nhưng bị can đã khai khống trên sổ sách công ty thành 12.917,7 lượng vàng – chênh lệch khoảng 5.000 lượng vàng.

Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi gian dối, nâng khống giá trị dự án nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch đầu tư từ nguồn vốn góp của đối tác nước ngoài.

Trong quá trình điều hành, Trương Ngọc Ánh lợi dụng chức vụ người đại diện pháp luật để chỉ đạo kế toán lập bút toán khống, chỉnh sửa sổ sách, tạo chứng từ giả về việc đã thanh toán đủ 4.458 lượng vàng cho bên bán đất, trong khi thực tế mới chi 3.000 lượng.

Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch là 1.458 lượng vàng.

Số tiền chênh lệch được bị can rút ra khỏi tài khoản công ty, sử dụng cho mục đích cá nhân mà không thông qua Hội đồng quản trị hay báo cáo cổ đông.

Cơ quan điều tra xác định, các báo cáo tài chính của Công ty Đất Rồng trong giai đoạn 2007 – 2009 bị làm sai lệch có chủ đích, nhằm che giấu dòng tiền chiếm đoạt và hợp thức hóa phần vốn đầu tư giả mạo.

Đáng chú ý, tháng 12/2007, UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi khu đất dự án Indochine để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn. Thành phố đã chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân bị thu hồi đất. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả toàn bộ số tiền bồi thường này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H – hai người đứng tên hợp đồng mua bán.

Theo kết quả điều tra, bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn hơn 10 tỷ đồng được sử dụng cá nhân, không báo cáo và không hạch toán. Hành vi này được xác định là cố ý chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp và nhà đầu tư, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty Đất Rồng.

Trương Ngọc Ánh làm gì trước khi bị bắt?

Trương Ngọc Ánh đăng tải nhiều video đi từ thiện ở Gia Lai, TPHCM.

Trước khi vướng vòng lao lý, Trương Ngọc Ánh là một trong những cái tên quen mặt của showbiz Việt. Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.

Theo đó những ngày qua, Trương Ngọc Ánh vẫn đăng ảnh đều đặn trên mạng xã hội. Cô tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, tiệc tùng, giải trí và chơi thể thao. Sáng 31/10, Trương Ngọc Ánh còn chia sẻ trên trang cá nhân video ghi lại thời điểm cô đi làm từ thiện.

Nữ diễn viên Hương Ga vẫn bình thản chia sẻ về các hoạt động giải trí trên trang cá nhân.

Năm ngoái, ngoài hoạt động nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh cũng vướng nhiều bê bối từng khiến mạng xã hội dậy sóng. Cụ thể, hồi tháng 4/2024, Trương Ngọc Ánh gây chú ý khi công khai đòi đối tác khoản nợ 24 tỷ đồng. Nữ diễn viên cho biết đối tác không chịu trả dù đã ký giấy xác nhận công nợ và liên tục hứa hẹn. Sự chậm trễ này khiến công ty cô chịu nhiều hiểu lầm, ảnh hưởng tới uy tín với các nhà cung cấp.

Cùng năm, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM đã khởi kiện công ty của Trương Ngọc Ánh vì khoản nợ 324,3 triệu đồng. Dù đã ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng từ tháng 12/2023, phía nữ diễn viên chưa thanh toán như cam kết. Thời điểm đó, cô cho biết công ty đang đối mặt với khó khăn tài chính sau khi không thể thu hồi khoản công nợ 24 tỷ đồng từ nhà tài trợ kim cương của cuộc thi Miss Earth Vietnam.

Không lâu sau đó, đại diện Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM cho biết phía Trương Ngọc Ánh đã thanh toán xong các khoản nợ nên sẽ làm thủ tục rút đơn kiện.

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, được biết tới qua các phim như Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên,... Cô cũng đảm nhận vai trò sản xuất của một số phim, chẳng hạn Hương ga, Vệ sĩ Sài Gòn, Sắc đẹp ngàn cân. Công ty của Trương Ngọc Ánh cũng từng tổ chức cuộc thi sắc đẹp Miss Earth Vietnam.

Về đời tư, năm 2005, Trương Ngọc Ánh kết hôn với diễn viên Trần Bảo Sơn. Đến năm 2014, cặp đôi "đường ai nấy đi" khi đã có một cô con gái. Năm 2021, Trương Ngọc Ánh công khai hẹn hò diễn viên Anh Dũng, kém cô 14 tuổi. Tuy nhiên cách đây chưa lâu, có thông tin cho rằng, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng đã "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, cả hai đều chọn im lặng, không chia sẻ thêm thông tin về mối quan hệ.