Vietcombank cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi qua tin nhắn SMS
GĐXH - Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo gửi tin nhắn SMS mạo danh thông báo điểm thưởng hết hạn, hướng dẫn đổi quà để đánh cắp thông tin thẻ
Vietcombank cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới
Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống TP sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội, thời gian gần đây, tại Tràng Tiền Plaza và nhiều khu vực trung tâm Hà Nội, xuất hiện các tin nhắn giả mạo Ngân hàng Vietcombank với nội dung mời nhận quà tặng hấp dẫn.
Cụ thể, người nhận được tin nhắn thông báo: "Quý khách hiện có 18.237 điểm thưởng, đủ để đổi iPhone 15 128GB miễn phí. Điểm thưởng sắp hết hạn, vui lòng đổi trước tại: https://tichphan.vip/DDoiiemVietcombankqq"
Đây là đường link giả mạo, được sử dụng để chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng của người dùng. Khi nạn nhân bấm vào và đăng nhập, kẻ xấu sẽ thu thập tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP, dẫn đến nguy cơ mất tiền hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Ngân hàng Vietcombank khẳng định, đơn vị không bao giờ gửi tin nhắn chứa đường link yêu cầu khách hàng đăng nhập để nhận thưởng hay quà tặng. Tất cả các chương trình chính thống của Vietcombank chỉ được triển khai trên hai kênh chính thức là website www.vietcombank.com.vn và ứng dụng VCB Digibank.
Khuyến cáo từ Vietcombank
Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ đường link hoặc người lạ nào. Trong trường hợp đã trót bấm vào liên kết giả mạo hoặc nhập thông tin cá nhân, cần nhanh chóng đổi mật khẩu, liên hệ tổng đài Vietcombank 1900 545413 để khóa tài khoản tạm thời, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.
Bên cạnh đó, khi phát hiện các đối tượng phát tán tin nhắn lừa đảo tại trung tâm thương mại hoặc nơi công cộng, người dân nên báo ngay cho lực lượng công an, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc ban quản lý tòa nhà. Đồng thời, không chia sẻ hay lan truyền các đường link lạ, kể cả "để xem thử", mà hãy chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè và đồng nghiệp để cùng nâng cao cảnh giác.
Mỗi người hãy luôn cẩn trọng trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhằm bảo vệ an toàn tài sản và thông tin cá nhân của chính mình.
Hội chợ Mùa Thu năm 2025: Các gian hàng ẩm thực truyền thống hút khách, thu về doanh số 'khủng'Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, các gian hàng sản phẩm truyền thống như ẩm thực, thủ công mỹ nghệ ghi nhận số lượng khách đông đảo đến tham quan, trải nghiệm và thu về doanh số "khủng".
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi độngBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Mùa Thu năm nay chính là khu vực gian hàng quốc tế- quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Hoa Kỳ, New Zealand, Ấn Độ, Australia, Singapore, Lào… mang đến một không gian giao thương sôi động, đa sắc màu và đậm tính quốc tế.
Những căn nhà siêu nhỏ giữa phố cổ Hà Nội – nơi từng mét vuông đều có giá vàngBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GiadinhNet - Ngay giữa trung tâm Hà Nội, sau những dãy phố sầm uất đắt đỏ là những căn nhà “hộp diêm” chỉ vỏn vẹn 10m² – nơi hàng chục gia đình đang cố nhét trọn cuộc sống của mình, cùng nỗi bất an mỗi khi mùa mưa bão đến.
Hội chợ Mùa Thu 2025: 'Mỏ vàng' kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường hàng ViệtBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Hội chợ Mùa Thu 2025 ghi nhận sức mua nội địa tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề thu về hàng chục triệu đồng mỗi ngày, khẳng định hiệu quả của xúc tiến thương mại.
Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn muaBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả, mà còn đặt niềm tin vào những sản phẩm chất lượng, quy trình sản xuất và trách nhiệm với môi trường. Điều này cho thấy xu hướng tiêu dùng bền vững đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.
Hàng ngàn người dân thích thú trải nghiệm mua sắm tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm đậm sắc màu văn hóa Việt, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách ghé thăm, khám phá, kết nối.
NSND Tự Long livestream bán gạo đặc sản Việt Nam, hơn 6 tấn được 'chốt đơn' chỉ trong 2 giờBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Ngày 25/10, tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025 của Bộ Công thương, NSND Tự Long tham gia livestream bán lẻ gạo Việt trên sàn thương mại điện tử. Điều bất ngờ là phiên livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trực tuyến và lượng người "chốt đơn" tăng dần.
Tuần lễ nông sản Việt chính thức khai mạc, người tiêu dùng tiếp cận đặc sản các địa phương bằng nhiều cáchBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Chiều 24/10, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý và Phát triển thị trường chính thức khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025, nhằm quảng bá, kết nối và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.
Vietcombank cảnh báo nóng thủ đoạn lừa đảo mới nhằm chiếm đoạt thông tin thẻ khiến khách hàng mất sạch tiền trong tài khoản sau ít phútBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Vietcombank ghi nhận trường hợp khách hàng phản ánh mất tiền trong tài khoản sau khi nhận thẻ mới do có người mạo danh ngân hàng tiếp cận.
Vụ thịt ôi, trứng mốc ở trường tiểu học Cự Khê Hà Nội: Mới xử lý đơn vị cung ứng thực phẩm, Ban Giám hiệu nhà trường và các nhân sự liên quan chỉ dừng ở lời xin lỗi?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Theo phụ huynh có con em học tại trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP Hà Nội), hiện các phụ huynh mới chỉ tạm yên tâm khi nhà trường bố trí bếp ăn bán trú, đến khi có nhà thầu mới, phụ huynh mới thực sự yên tâm.
NSND Tự Long livestream bán gạo đặc sản Việt Nam, hơn 6 tấn được 'chốt đơn' chỉ trong 2 giờBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Ngày 25/10, tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025 của Bộ Công thương, NSND Tự Long tham gia livestream bán lẻ gạo Việt trên sàn thương mại điện tử. Điều bất ngờ là phiên livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trực tuyến và lượng người "chốt đơn" tăng dần.