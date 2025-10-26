Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, tiến hành điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát hiện ngày 16/1/2025 tại tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh (tỉnh Quảng Ninh), Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Tùng (SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1997), Phạm Văn Vinh (SN 1987), Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 - Bộ luật Hình sự.

Từ trái qua phải: 4 đối tượng Tùng, Trường, Vinh, Sơn tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2024, 2 đối tượng Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân cùng sinh năm 1987, làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại đường Xuân Đỉnh, Tổ dân phố 3, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội). Trương và Quân làm công việc nhận và chuyển khoản tiền có được do lừa đảo của các bị hại theo chỉ đạo của Tiến qua ứng dụng chuyển khoản ngân hàng trên điện thoại di động. Do các ngân hàng yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản số tiền trên 10 triệu đồng nên Tiến chỉ đạo Trương, Quân về Việt Nam thuê nhiều người mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, rồi thuê địa điểm để cả nhóm ăn, ở tập trung và thực hiện việc quét sinh trắc học ngay khi có yêu cầu chuyển khoản tiền lừa đảo qua tài khoản ngân hàng.

Sau đó, 2 đối tượng Trương, Quân về Việt Nam móc nối với Nguyễn Đức Linh, (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh và cùng Nguyễn Quang Trương, Nguyễn Đức Quân, Nguyễn Đức Linh thuê nhiều người mở tài khoản và quét sinh trắc học để chuyển tiền. Trong số này có Dương Văn Tùng, Đoàn Văn Trường, Phạm Văn Vinh, Nguyễn Thanh Sơn.

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Tiến.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng, nhiệm vụ là mở nhiều tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin, quét sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu của Quân và Trương không kể ngày đêm.

Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện tổng số giao dịch lên đến 256 tỉ đồng, đã xác định chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can 17 đối tượng. Trong đó, Nguyễn Đức Tiến bỏ trốn và bị truy nã.

Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi Nguyễn Đức Tiến nhanh chóng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân khi phát hiện có thông tin về người bị truy nã thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh qua Điều tra viên Dương Doãn Tùng, SĐT: 0766.437.733. Mọi hành vi bao che, chứa chấp, giúp đỡ người bị truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.