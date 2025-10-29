Lai Châu: Triệt phá đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia do Sùng Thị Mải quê Lào Cai cầm đầu
GĐXH - Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, vừa bị Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công. 59 đối tượng người Việt Nam bị bắt giữ khi đang tổ chức phạm tội tại khu vực đồi Bokor (Campuchia).
Chiều ngày 29/10, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Đoàn công tác đặc biệt Công an tỉnh Lai Châu do Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng Đoàn vừa chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Camuchia, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia.
Chuyên án được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan.
Sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ đấu tranh chuyên án nêu trên, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an, ngày 28/10, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng với cục Cảnh sát Hình sự; Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án 0525L, bắt giữ 59 đối tượng (44 nam; 15 nữ) đều là người Việt Nam khi chúng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại phường Tuek Chhou, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.
Việc phá thành công chuyên án thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia nói chung, lực lượng công an hai nước nói riêng, trong bối cảnh Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) do Việt Nam đăng cai tổ chức ngày 25-26/10 vừa qua tại Thủ đô Hà Nội vừa kết thúc; thể hiện quyết tâm của Việt Nam nói chung, Bộ Công an nói riêng. Trong đó, có các lực lượng chủ công như: Cảnh sát hình sự, An ninh mạng và Công an các tỉnh, thành phố… Và Công an tỉnh Lai Châu là một trong những đơn vị mở màn lập chiến công, khẳng định quyết tâm không khoan nhượng với tội phạm mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi), (SN 1999, trú tại thôn Mon Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, nay là xã Bảo Thắng, Lào Cai). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã cất trọn mẻ lưới, bắt giữ đối tượng Sùng Thị Mải cùng toàn bộ các đối tượng chủ chốt, chân rết quan trọng, giữ vai trò lãnh đạo trong ổ nhóm tội phạm nói trên, thu giữ các vật chứng của vụ án phục vụ công tác điều tra.
Việc giăng lưới được khám phá nhờ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu khám phá từ tháng 6/2025, bắt giữ 4 đối tượng là chân rết của tổ chức tội phạm nói trên. Theo cơ quan công an, nhóm tội phạm trên hoạt động dưới thủ đoạn giả danh Shiper, Công an, Quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng.
Sau khi kiểm tra, phân loại các đối tượng, lực lượng chức năng Campuchia tiến hành bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cho Cơ quan Cánh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu, cùng một số vật chứng thu giữ trong chuyên án. Liên quan đến vụ án, đến nay, lực lượng Công an đã bắt giữ 66 đối tượng.
Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang làm các thủ tục tiếp nhận nhóm đối tượng nói trên qua cửa khẩu một tỉnh giáp biên Campuchia, sau đó di lý nhóm đối tượng về Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Thái Nguyên mạnh tay xử lý tội phạm đường phố và tội phạm vị thành niênPháp luật - 32 phút trước
GĐXH - Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tấn công người đi đường. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng đều còn rất trẻ, có độ tuổi từ 15 đến 20.
Khởi tố 3 cán bộ giáo dục ở Lào Cai từ lập hồ sơ khống đến làm giả công văn của UBND tỉnhPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong hai ngày 27 và 28/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai liên tiếp ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ba cán bộ, giáo viên tại hai trường học trên địa bàn vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Hà Nội: Xử phạt công ty quảng cáo 'di động' bằng màn hình LED trên thùng xe tảiPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã tiến hành xác minh và xử lý nghiêm đối với một công ty quảng cáo có hành vi vi phạm quy định về quảng cáo trên phương tiện giao thông.
Hiệu trưởng cùng kế toán khai khống giờ làm thêm, "bỏ túi" gần 600 triệu đồngPháp luật - 4 giờ trước
Trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, Doãn Thị Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình đã cùng bàn bạc, thống nhất với kế toán Nguyễn Ngọc Hà lập, hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền trên 580 triệu đồng.
Bắt kẻ dùng súng nhựa cướp 100 triệu đồng của chủ sạp chợ Bình ĐiềnPháp luật - 12 giờ trước
Tân dùng súng giả đi vào chợ Bình Điền (TP.HCM) giả vờ mua hàng, lúc tiểu thương sơ hở rồi giật túi tiền bỏ chạy.
Nữ sinh Hà Nội mắc bẫy 'bắt cóc online', gia đình suýt mất nửa tỷ đồng tiền chuộcPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Tin rằng mình đang liên quan đến một vụ án ma túy nghiêm trọng, một nữ sinh đã làm theo lời kẻ mạo danh công an, tự nhốt mình trong khách sạn và gọi điện về nhà thông báo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 550 triệu đồng tiền chuộc.
Ninh Bình: Xử lý người đàn ông sử dụng máy nổ, kích điện để bắt thủy sảnPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý một phương tiện sử dụng thiết bị điện để khai thác thủy sản.
Hà Nội: Sau gần 35 năm bỏ trốn, đối tượng truy nã ra đầu thúPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau gần 35 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội danh liên quan đến giả mạo giấy tờ, đối tượng Nguyễn Quốc Bình đã từ TP Hồ Chí Minh quay về Hà Nội đầu thú nhờ sự kiên trì vận động của Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội).
Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc tại khách sạn PullmanPháp luật - 1 ngày trước
Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo trong vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.
Nam giáo viên làm giả văn bản của tỉnh để tạo uy tín với cấp trênPháp luật - 1 ngày trước
Ngày 28/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đình Duy (SN 1986, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai), giáo viên môn Tin học, Công nghệ và Thể dục Trường THCS Yên Thái để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóngPháp luật
GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.