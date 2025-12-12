Qua lời khai của Viên, hé lộ chiếc USB chứa dữ liệu về những người đánh bạc

Trong tập 29 "Lằn ranh" đã được phát sóng, Triển (Mạnh Trường) và Hằng Thu (Hồng Diễm) đưa bạn học của con về nhà thì anh bất ngờ nhận được cuộc gọi báo cư dân chung cư Trinh Tam đang kéo đến đòi sổ đỏ. Triển nhanh chóng có mặt, trấn an mọi người rằng việc cấp sổ hồng, sổ đỏ đã được Chủ tịch tỉnh Thủy chỉ đạo xử lý khẩn trương trước khi phát sinh đơn thư.



Triển gặp gỡ cư dân chung cư Trinh Tam để trao đổi về vấn đề sổ đỏ. Ảnh VTV

Tại Công an tỉnh, cơ quan điều tra muốn trao đổi với Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Hằng Thu về tình tiết mới liên quan vụ án Vinh – Viên. Hình ảnh trích xuất từ camera hành lang nhà Đặng Đức cho thấy một người có hình xăm và vóc dáng giống Viên xuất hiện tại bệnh viện. Công an nhận định Viên có khả năng chưa rời khỏi địa bàn vì đang tìm kiếm một vật quan trọng tại nhà Đặng Đức.

Thấy Viên vòng vo, Hằng Thu bước vào phòng hỏi cung và đặt thẳng câu hỏi: "Bức tranh này có ý nghĩa gì? Vì sao anh có thái độ bất thường khi nhắc đến nó?". Viên giải thích rằng anh thích bức tranh và Đặng Đức từng hứa tặng nhưng anh chưa kịp lấy. Nhưng rồi Viên đành khai thật: "Trong cái tranh… có dữ liệu".

Ngay sau đó, bức tranh được kiểm tra và phát hiện bên trong chứa một chiếc USB nhỏ — vật chứng quan trọng mới của vụ án. Trong quá trình tham gia đường dây đánh bạc, Viên là người nắm rõ danh sách những người lãnh đạo. Dữ liệu này đã được Viên sao chép lại và cất giấu.

Viên khai nhận có dữ liệu trong bức tranh của Đức. Ảnh VTV

Trong khi đó, Phó Bí thư tỉnh Sách làm việc với Bí thư tỉnh Trần Sơn về các vướng mắc của dự án Trinh Tam và việc chậm cấp sổ hồng cho cư dân. Ông Sách thẳng thắn cho rằng phía Ủy ban xử lý quá chậm, và quyền lợi người dân lẽ ra phải đặt lên hàng đầu. Bí thư Sơn đồng ý, nhấn mạnh: "Làm gì cũng phải hướng đến quyền lợi của người dân là trước nhất".

Bí thư tỉnh Trần Sơn thúc ép các cấp dưới nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Ảnh VTV

Cùng thời điểm, Triển cùng Chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường) tham dự buổi ăn trưa với Thiệu và Mỹ Trinh - chủ tịch doanh nghiệp Trinh Tam. Cuộc trò chuyện xoay quanh tiến độ sáp nhập tỉnh, tinh thần triển khai chủ trương mới. Khi được hỏi tình hình sáp nhập, ông Thủy nói ý tứ: "Theo chỉ đạo của tỉnh thì giờ chỉ bàn làm chứ không bàn lùi, nghẽn ở đâu ta tháo gỡ ở đấy."

Trong lúc cuộc họp đang diễn ra, Chủ tịch tỉnh Thủy nhận được cuộc gọi và bước ra ngoài nghe máy. Mỹ Trinh chủ động đi theo để xin ông một cuộc hẹn làm việc tại Ủy ban. Ông Thủy đồng ý và khẳng định luôn sẵn sàng giải quyết những "điểm nghẽn" của doanh nghiệp.

