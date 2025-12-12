Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng Minh

Trong tập 29 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, Duyên tiếp tục "điều tra" về quá khứ của Bách khi nghi ngờ chuyện trước đây có thể từng yêu ai đó. Trước sự tức giận của Duyên, Bách đã phải thú nhận: "Đúng là anh đã rung động nhưng là rung động với một người anh chưa từng nhìn thấy mặt".

Bách cũng nói với Duyên, thời điểm rất sợ hãi, lo lắng về rủi ro. Lỡ đâu phẫu thuật thất bại, sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Bời vậy Bách đã rất cảm kích có một người ở bên cạnh và có những điều cô ấy thật sự thấu hiểu. Cũng theo Bách, điều dưỡng Minh chính là người phụ nữ đầu tiên anh hôn.

Khi Duyên hỏi nếu bây giờ gặp lại, Bách có nhận ra điều dưỡng Minh hay không? Bách đáp rằng anh không biết nhưng "anh vẫn luôn nhớ cô ấy giọng miền Nam".

Bách phải thú nhận có cảm tình với điều dưỡng Minh trong cơn ghen tuông của Duyên. Ảnh VTV

Sau đó, Ngân và Bách đã có cuộc gặp gỡ với nhau, tại đây, hai chị em nói về Duyên, về Tú, về chính con người Bách với cuộc sống. Ngân nói rằng với cô, Duyên mang đến cảm giác về người từng trải - khác với Bách, là một người đơn giản, ít trải nghiệm xã hội. Ngân cho rằng trong mối quan hệ của cả hai, Duyên sẽ là người dẫn dắt.



Ngân muốn Bách yêu và lấy một người phụ nữ thuần khiết và tốt bụng. Cũng tại cuộc nói chuyện này, hai chị em Ngân cũng nhắc đến Minh - cô điều dưỡng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi khi Bách về Việt Nam mổ mắt đúng thời điểm cách ly COVID-19 nhưng đã trở thành một phần của cuộc đời Bách. Minh đã xuất hiện giúp đỡ anh vào đúng lúc anh cần nhất.

Điều dưỡng Minh chính là Tú, cô đã xuất hiện đúng lúc để chăm sóc cho Bách. Ảnh VTV

Bách chưa bao giờ gặp lại Minh sau lần đó. Bách nói với Ngân rằng anh đã chủ động làm quen với Duyên và lý do dẫn đến sự chủ động ấy chính là vì Duyên đã dùng một hương thơm giống như hương thơm mà Minh đã dùng. Minh vẫn luôn hiện hữu trong suy nghĩ của Bách nhưng anh chưa bao giờ tìm thấy cô và gặp lại kể từ đó. Bách đã xếp Minh vào phần ký ức đẹp đẽ của mình mỗi khi nghĩ đến những gì anh đã trải qua với cô.

Vào thời điểm khi Tú giả làm điều dưỡng Minh thì Ngân không muốn Bách biết được sự thật này. Lúc đó Ngân nói Bách mà biết được sự thật thì mọi chuyện sẽ hỏng hết. Bách vẫn luôn có một cảm giác không tốt với Tú khi mà cô luôn lẽo đẽo theo anh muốn khôi phục trí nhớ cho anh. Bên cạnh đó, những người thân quanh anh cũng muốn tác hợp anh với Tú và điều này càng khiến Bách không muốn gần Tú.

Bách luôn hoài niệm về quá khứ đẹp đẽ với điều dưỡng Minh. Ảnh VTV

Tú thì vẫn luôn dành cho Bách một thứ tình cảm duy nhất, luôn chạy theo anh trong suốt những năm qua. Tú lại không muốn sự thật cô là điều dưỡng Minh được nói hay bị Bách phát hiện. Lý do chính là vì cô không muốn phá vỡ ký ức tốt đẹp cô và Bách đã có trong khoảng thời gian ấy. Bách đã dành những tình cảm tốt đẹp cho điều dưỡng Minh chứ không phải Tú.

Bách từng nói anh không biết sau khi phẫu thuật mắt và mắt anh sáng lại thì sẽ như thế nào. "Nhưng thời điểm này, nơi này, em là cả thế giới của anh, là mọi sự rực rỡ mà anh có" - Bách thổ lộ với điều dưỡng Minh.

Bách thổ lộ tình cảm với điều dưỡng Minh khi còn ở bệnh viện điều trị mắt. Ảnh VTV

"Cũng có người nói nhìn thấy em họ thấy thế giới này rực rỡ..." - Tú đáp lại câu nói của Bách. Tú cũng nói thêm với Bách rằng cô chỉ là một điều dưỡng nghiệp dư, đánh cắp của Bách một khoảng thời gian ngắn. Và chính lúc đó, Bách đã cầm tay cô và nói: "Minh ơi, em có thể thích anh một chút được không?".

Ngân lộ chuyện bất ổn trong hôn nhân, Tú vẫn tin Bách hồi phục trí nhớ GĐXH - Trong tập 29 "Cách em 1 milimet", khi nghe Ngân khuyên nhủ mình, Bách đột nhiên có cảm giác chị gái không hạnh phúc.