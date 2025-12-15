Nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc mang đến thử thách trong Chung kết 'Tân binh toàn năng'

Thông tin về sự xuất hiện của TEMPEST tới Việt Nam đã mang đến độ thảo luận sôi nổi cho chung kết "Tân binh toàn năng". Đây là nhóm nhạc thần tượng đã quen thuộc với khán giả Việt và sức mạnh của họ đã được kiểm chứng qua loạt sự kiện trước đó.

TEMPEST thuộc Yuehua Entertainment ra mắt năm 2022 với thành viên người Việt - Hanbin (tên thật là Ngô Ngọc Hưng) - trong đội hình. Nhóm đã mang về nhiều giải thưởng đáng chú ý như “Best Male Rookie Award” (Genie Music Awards 2022) và “Rookie of the Year – Male” (Hanteo Music Awards 2023). Đáng chú ý, TEMPEST là tân binh nam có album bán chạy nhất năm và là nhóm nam tân binh duy nhất lọt Top 1 Weekly Circle Chart ngay khi ra mắt.

Nhóm nhạc TEMPEST đến từ Hàn Quốc (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Sức hút của TEMPEST tại Việt Nam là rất lớn, vừa qua nhóm có tour diễn solo đầu tiên T-OUR: Tempest Voyage. Nhóm cũng là khách mời của nhiều sự kiện nghệ thuật đình đám như Hò Dô năm 2023, The Spark K-Star 2025...

Sự góp mặt của TEMPEST tại Chung kết "Tân binh toàn năng" không chỉ hứa hẹn mang đến những màn giao lưu bùng nổ mà còn truyền cảm hứng cho những thí sinh trẻ tuổi của chương trình trên con đường theo đuổi đam mê, chinh phục ước mơ, vươn tầm quốc tế.

Các nhóm nhạc quốc tế đã đến với Tân binh toàn năng (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Trước TEMPEST, nhiều nhóm nhạc thần tượng khác cũng đã xuất hiện và tham gia tranh tài tại Tân binh toàn năng để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả như: 8TURN, JUSTB (Hàn Quốc), KID PHENOMENON (Nhật Bản), BUS đến từ Thái Lan.

Tại Công diễn 5, các tân binh sẽ được gặp gỡ và hỗ trợ từ các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm tại Việt Nam. Từ những chàng trai trẻ với khát khao cống hiến cho nghệ thuật, họ đã bứt phá vượt bậc để trở thành những nhân tố mới với kỹ năng trình diễn sân khấu ngày càng tiến bộ và được hoàn thiện dần qua từng Công diễn. Từ Top 11 đầy năng lượng ban đầu, sau tập 10, chỉ còn Top 8.

Tập 11 vừa lên sóng là "khoảng nghỉ" đáng giá dành cho các hoạt động giải trí, gắn kết tinh thần đồng đội, đồng thời tạo cơ hội cho mỗi tân binh thể hiện rõ nét hơn cá tính, sức hút của bản thân.

Các tân binh trở nên thân thiết, gắn bó sau hành trình dài đồng hành (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Bên cạnh loạt Công diễn phát sóng trên VTV3, các chàng trai của "Tân binh toàn năng" còn có cơ hội đồng hành cùng chương trình "Sinh viên - Thế hệ mới 2025". Trong hành trình này, 11 Tân binh sẽ cùng các bạn sinh viên khu vực phía Nam lan tỏa những thông điệp ý nghĩa từ các dự án, truyền cảm hứng sống tích cực và khơi dậy tinh thần dấn thân, cống hiến cho cộng đồng.

