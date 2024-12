‘Siêu thực phẩm’ rẻ tiền giúp tăng cường miễn dịch trong mùa đông

1. Bông cải xanh có lợi cho hệ miễn dịch như thế nào?

Bông cải xanh (hay còn gọi là súp lơ xanh), một thành viên của họ rau họ cải, chứa nhiều vitamin C, vitamin K, folate, chất xơ và chất chống oxy hóa mạnh như sulforaphane. Vitamin C đặc biệt quan trọng trong những tháng mùa đông vì nó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch , giúp ngăn ngừa nhiễm trùng, cảm cúm, cảm lạnh và các bệnh khác.

Chất xơ trong bông cải xanh hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy sức khỏe đường ruột, trong khi chất chống oxy hóa của nó có đặc tính hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, khiến bông cải xanh trở thành một thành phần rất giá trị trong chế độ ăn uống mùa đông.

Theo đánh giá nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, bông cải xanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe do hàm lượng dinh dưỡng phong phú của nó. Nó cũng đã được chứng minh là chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như glucosinolate, sulforaphane và indole-3-carbinol, tất cả đều đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường sức khỏe đáng kể. Những hóa chất này được biết là có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và chống ung thư.

Bông cải xanh là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa mạnh. Vitamin C giúp loại bỏ các gốc tự do và giúp tái tạo các chất chống oxy hóa khác trong cơ thể như vitamin E. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào và mô khỏi tác hại oxy hóa, hỗ trợ cơ thể sản sinh các tế bào miễn dịch khỏe mạnh.

Quercetin là một flavonoid có trong bông cải xanh có đặc tính chống viêm. Nó có thể ức chế sản xuất các chất gây viêm và giúp giảm viêm trong cơ thể.

Bông cải xanh chứa nhiều dinh dưỡng quý và chất chống oxy hóa mạnh.

Bông cải xanh rất giàu sulforaphane, một hợp chất chứa lưu huỳnh đã được nghiên cứu rộng rãi về đặc tính chống ung thư. Nghiên cứu cho thấy, sulforaphane có trong bông cải xanh có thể giúp giảm viêm bằng cách ức chế hoạt động của một số enzyme thúc đẩy tình trạng viêm trong cơ thể. Người ta cũng thấy rằng, sulforaphane kích thích sản xuất các enzyme chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi tổn thương liên quan đến tình trạng viêm. Khi tình trạng viêm kéo dài trong thời gian dài, nó có thể tạo ra môi trường thúc đẩy sự phát triển và tồn tại của các tế bào ung thư.

Ngoài ra, chất xơ trong bông cải xanh giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, đây là yếu tố quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Hệ vi sinh đường ruột cân bằng sẽ giúp cơ thể hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng và chống lại các tác nhân gây bệnh.

2. Cách chế biến bông cải xanh ngon và tốt cho sức khỏe

Hấp bông cải xanh giữ được nhiều dinh dưỡng.

Để chế biến được các món ăn ngon và tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng của bông cải xanh, nên chú ý lựa chọn bông cải xanh tươi, kích cỡ vừa phải, cầm chắc tay, không có khoảng trống giữa các nhánh. Bông cải xanh có màu xanh đậm, tươi sáng thường là những bông cải tươi ngon, chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nên bấm nhẹ và ngửi thử thấy có mùi thơm là bông cải tươi. Tránh chọn những bông cải có mùi lạ.

Sau khi mua về, nên bảo quản bông cải xanh trong ngăn mát tủ lạnh để giữ được độ tươi ngon. Chỉ nên rửa bông cải xanh trước khi chế biến để tránh làm chúng bị hỏng nhanh.

Cách chế biến bông cải xanh ngon và giữ được nhiều dinh dưỡng nhất là chế biến nhanh, đơn giản như: hấp, luộc, xào chín tới… Không nên nấu bông cải xanh quá lâu vì sẽ làm mất đi nhiều vitamin.

Chỉ cần cho bông cải xanh vào nồi hấp cùng một ít muối cho đến khi chín tới, hoặc luộc bông cải xanh trong nước sôi có pha chút muối trong khoảng 2-3 phút để giữ được độ giòn. Bông cải xanh cũng có thể xắt nhỏ dùng trong các món súp rau củ rất ngon và bổ dưỡng.