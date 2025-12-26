Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Sợ cha mẹ mắng vì làm vỡ chén bát, hai bé trai ở Gia Lai bỏ nhà “đi bụi”

Thứ sáu, 18:47 26/12/2025 | Thời sự

Vì lo sợ bị cha mẹ la mắng, một bé trai 7 tuổi đã rủ bé trai 11 tuổi cùng trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai bỏ nhà đi lang thang bằng xe đạp.

Sáng 26-12, Tổ Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện hai bé trai có biểu hiện đi lạc trên đường Hùng Vương, phường Diên Hồng.

Sợ cha mẹ mắng vì làm vỡ chén bát, hai bé trai ở Gia Lai bỏ nhà “đi bụi” - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện 2 bé trai bỏ nhà đi.

Lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng tiếp cận, đưa hai bé về trụ sở để hỏi han, xác minh. Qua làm việc, công an xác định hai em là P.L.G.B. (SN 2014) và N.H.A. (SN 2018), cùng trú thôn Tân An, xã Ia Hrung. 

Đây cũng là hai trường hợp đang được gia đình đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, bé A. cho biết do hoảng sợ vì nghi làm vỡ chén bát và lo bị cha mẹ la mắng nên nảy sinh ý định bỏ nhà đi, đồng thời rủ bé B. đi cùng.

Theo xác minh, chiều 25-12, hai bé đạp xe mang theo cặp sách và một chiếc võng, di chuyển khoảng 20 km đến khu vực công viên thuộc xã Ia Grai, mắc võng ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, cả hai tiếp tục đạp xe thêm hơn 15 km thì được lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện.

Sáng cùng ngày, Tổ Cảnh sát 113 đã liên hệ gia đình và bàn giao hai bé về nhà an toàn, trong sự xúc động của người thân.

Đức Anh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Miền Bắc còn rét đậm, băng giá?

Miền Bắc còn rét đậm, băng giá?

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục trời rét, mức nhiệt dao động từ 11-14 độ; vùng núi cao có nơi dưới 8 độ có thể xuất hiện băng giá và sương muối.

Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?

Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Từ 2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC; Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa đi vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm từ ngày 1/1/2026.

Từ tháng 01/2026, Hà Nội thí điểm hạn chế phương tiện di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao

Từ tháng 01/2026, Hà Nội thí điểm hạn chế phương tiện di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa thống nhất triển khai phương án thí điểm hạn chế một số loại phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm, nhằm giảm áp lực giao thông trên trục đường huyết mạch này.

Cao Bằng: Một cuộc kiểm tra bất ngờ, gần 12 tấn chân gà đông lạnh bị phát hiện

Cao Bằng: Một cuộc kiểm tra bất ngờ, gần 12 tấn chân gà đông lạnh bị phát hiện

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một xe ô tô vận chuyển gần 12 tấn chân gà đông lạnh, không rõ nguồn gốc tại xã Hạ Lang.

Bệnh viện Chợ Rẫy được trao giải Nhất Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I

Bệnh viện Chợ Rẫy được trao giải Nhất Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I

Thời sự - 1 ngày trước

Đúng 9h00 sáng nay (25/12) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I.

Sáng nay trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

Sáng nay trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

Thời sự - 1 ngày trước

9h sáng nay (25/12) tại Cung Văn hóa Việt Xô diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ I. Sự kiện được phát sóng trực tuyến trên Báo Điện tử Sức khoẻ & Đời sống và các nền tảng mạng xã hội của Báo.

Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Mức nhiệt dao động từ 14-17 độ.

Tin sáng 25/12: Phương án nghỉ Tết Dương lịch mới; miền Bắc rét sâu cỡ nào khi không khí lạnh tràn về?

Tin sáng 25/12: Phương án nghỉ Tết Dương lịch mới; miền Bắc rét sâu cỡ nào khi không khí lạnh tràn về?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh sẽ tác động đến miền Bắc từ đêm 24/12; Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi để nghỉ 4 ngày liên tục dịp tết Dương lịch năm 2026...

Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá': Không gian điều trị trong lành giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá': Không gian điều trị trong lành giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Thời sự - 1 ngày trước

Tham gia cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức, các bệnh viện muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến người dân, vì một môi trường sống trong lành, an toàn cho tất cả mọi người.

Kiến nghị xử lý xe chở rác ở Ninh Bình không chấp hành tín hiệu, đâm hỏng cần chắn tự động đường sắt

Kiến nghị xử lý xe chở rác ở Ninh Bình không chấp hành tín hiệu, đâm hỏng cần chắn tự động đường sắt

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 24/12, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, ngành đường sắt vừa có văn bản đề nghị công an địa phương xử lý một lái xe ô tô chở rác điều khiển xe vi phạm tại đường ngang qua đường sắt có cảnh báo tự động

Xem nhiều

Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?

Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?

Thời sự

GĐXH - Từ 2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC; Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa đi vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm từ ngày 1/1/2026.

Tin sáng 25/12: Phương án nghỉ Tết Dương lịch mới; miền Bắc rét sâu cỡ nào khi không khí lạnh tràn về?

Tin sáng 25/12: Phương án nghỉ Tết Dương lịch mới; miền Bắc rét sâu cỡ nào khi không khí lạnh tràn về?

Thời sự
Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

Thời sự
Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Thời sự
Miền Bắc còn rét đậm, băng giá?

Miền Bắc còn rét đậm, băng giá?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top