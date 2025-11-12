Sở GD-ĐT nói về vụ cô giáo đánh vào tay học sinh bằng thước nhựa bị cho thôi việc
Trường THPT Anh hùng Núp (Gia Lai) chấm dứt hợp đồng với cô giáo dùng thước nhựa mềm đánh vào bàn tay học sinh do các em không thuộc bài. Tuy nhiên, đã có 14/15 phụ huynh mong muốn cô giáo tiếp tục được giảng dạy.
Vụ việc gây xôn xao trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi một nữ giáo viên dùng thước nhựa mềm đánh vào bàn tay học sinh lớp 10 vì các em không thuộc bài, sau đó bị nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động.
Sau quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của Hiệu trưởng Trường THPT Anh hùng Núp (Gia Lai) với cô giáo P.T.H.B (SN 2003, giáo viên hợp đồng môn hóa), nhiều ý kiến đã bày tỏ về hình thức xử lý này.
Bạn đọc Chí Tâm nêu: "Chỉ phạt bằng cái thước bé xíu kia mà lại bị cho nghỉ việc, thì sao mà dạy nổi học sinh nên người”.
Một ý kiến khác cho rằng “ngày trước đi học do nghịch nên thỉnh thoảng cũng bị thầy cô vụt". Trong khi, nhiều ý kiến bày tỏ cảm thông vì sau việc cô giáo dùng thước nhựa mềm đánh vào tay học sinh vì các em không thuộc bài cũng đã xin lỗi trong cuộc họp rồi.
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết, theo Thông tư 32/2020 của Bộ GD-ĐT, Điều lệ Trường THCS và Quy chế khen thưởng, kỷ luật học sinh, hiện chưa có hình thức kỷ luật nào cao hơn việc yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm. Vì thế, mọi hành vi tác động vật lý đối với học sinh, dưới bất kỳ hình thức nào đều là vi phạm.
Trước thông tin cho rằng cô giáo trẻ dùng thước nhựa đánh vào bàn tay học sinh vì không thuộc bài là theo “thỏa ước trước đó” giữa cô và trò, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai khẳng định, dù thỏa thuận thế nào đi nữa, kể cả có sự đồng ý của phụ huynh, khi đối chiếu với quy định hiện hành cũng không hợp lệ. Mọi thỏa thuận dân sự đều phải tuân thủ quy định pháp luật.
Lý giải về việc có 14/15 phụ huynh đồng ý để cô P.T.H.B. tiếp tục giảng dạy, nhưng Hiệu trưởng Trường THPT Anh hùng Núp vẫn chấm dứt hợp đồng lao động, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết, trong quá trình hợp đồng, giữa hai bên có những ràng buộc cụ thể. Khi người lao động vi phạm quy định của ngành hoặc điều khoản trong hợp đồng, người sử dụng lao động có quyền thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
“Việc tác động vật lý đối với học sinh ở các thế hệ trước đây từng được xem là bình thường, nhưng hiện nay thì không được phép. Qua trường hợp của cô giáo này, các thầy cô xem đó là một tai nạn nghề nghiệp, cần tiếp tục rút kinh nghiệm trong việc vận dụng các hình thức giáo dục học sinh”, lãnh đạo Sở GD-ĐT Gia Lai nói.
Cũng theo ông Long, giáo dục không chỉ là nhiệm vụ của thầy cô hay nhà trường, mà muốn có sự giáo dục xuyên suốt và đồng bộ, cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trong sự phối hợp này, ông Long mong ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn, để thầy cô yên tâm, vững tin trong công tác giảng dạy.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT Gia Lai cho rằng, vụ việc này chỉ là trường hợp cá biệt, không phải phổ biến và đang ngày càng giảm thiểu. Do đó, không nên để sự việc ảnh hưởng đến tinh thần, ý chí và công việc giảng dạy của đội ngũ thầy cô giáo.
“Tôi hết sức chia sẻ với thầy cô trong việc giáo dục học sinh. Học sinh có nhiều đối tượng khác nhau, nên các hình thức giáo dục cũng cần linh hoạt, phù hợp với quy định hiện hành”, lãnh đạo Sở GD-ĐT Gia Lai lưu ý.
