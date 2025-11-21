Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10 năm 2026
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng 6 như mọi năm. Tuy nhiên, theo đại diện Sở GD-ĐT, đây mới chỉ là thông tin dự kiến.
Chia sẻ với PV VietNamNet ngày 21/11, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở dự kiến tham mưu thành phố tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 vào cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng 6 như các năm trước.
Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 do Bộ GD-ĐT ban hành và tạo điều kiện cho học sinh lớp 9 có thêm thời gian để ôn tập trước kỳ thi.
Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do Bộ GD-ĐT ban hành, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và 12/6, sớm hơn 2 tuần so với năm 2025.
Như vậy, Hà Nội cũng cần điều chỉnh lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 trong tình huống đó, để phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học mà Bộ GD-ĐT ban hành. Theo dự kiến, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Hà Nội sẽ diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
“Nếu Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào khoảng thời gian ngày 11 và 12/6 thì Hà Nội không thể tổ chức kỳ thi lớp 10 cùng vào khoảng thời gian đó được. Bởi còn phải đảm bảo nhân sự coi thi, chấm thi, địa điểm tổ chức thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT; trong khi Hà Nội là địa bàn có số lượng thí sinh dự thi rất đông, vì vậy càng cần phải làm cẩn trọng. Theo kế hoạch, học sinh Hà Nội sẽ kết thúc năm học vào ngày 31/5. Nếu tổ chức thi ngay vào đầu tháng 6, khi vừa kết thúc năm học thì các học sinh sẽ không có thời gian ôn tập”, vị này nói.
Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng để tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch cụ thể, phù hợp, thuận lợi cho học sinh. “Các phụ huynh không nên quá lo lắng về thời gian thi, nếu các con thực sự có sự chuẩn bị tốt. Quan trọng là các học sinh phải có kế hoạch ôn tập, tâm lý vững vàng và sự đồng hành của gia đình. Thay vì tự tạo áp lực lên các con, phụ huynh có thể đồng hành, hỗ trợ và động viên các con”, Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội nói.
