Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Sợ hãi cảnh ẩu đả của gia đình chú rể, cô dâu quyết định hủy hôn

Thứ tư, 07:00 19/11/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Một đám cưới tại khu Rorawar (thành phố Aligarh) đã biến thành cảnh hỗn loạn khi mâu thuẫn giữa hai gia đình bùng nổ. Vì vậy, cô dâu quyết định hủy hôn ngay lập tức.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra tại một đám cưới ở khu Rorawar (thành phố Aligarh, Ấn Độ) tối ngày 13/11. Camera tại hội trường ghi lại cảnh hai bên lời qua tiếng lại, ném ghế, lật bàn và lao vào ẩu đả chỉ trong vài phút. Không khí tiệc cưới nhanh chóng biến thành một cuộc hỗn chiến, theo Indiatimes.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân ban đầu xuất phát từ tranh cãi liên quan đến DJ phục vụ âm thanh. Tuy nhiên, phía gia đình cô dâu khẳng định mâu thuẫn nổ ra vì nhà trai bất ngờ yêu cầu đổi hồi môn - đòi ôtô thay vì xe máy như thỏa thuận ban đầu.

- Ảnh 1.

Cô dâu quyết định hủy cưới vì nhà trai ẩu đả đòi hồi môn là xe hơi. Ảnh: India today

Chứng kiến toàn bộ sự việc, cô dâu Asma Khan (22 tuổi, trú tại Jalalpur) cho biết, cô cảm thấy bị xúc phạm và lo sợ nếu phải bước vào một gia đình có hành vi bạo lực như vậy. Dù lễ cưới theo nghi thức Hồi giáo đã hoàn tất, Asma vẫn kiên quyết từ chối đi cùng chú rể - Sakib Khan (25 tuổi) - một thợ sửa khóa đến từ Bhojour, Aligarh. Cô tuyên bố hủy hôn.

Cô dâu cho hay: "Bố mẹ tôi đã chuẩn bị lễ cưới rất chu đáo, rồi đột nhiên nhà trai cãi vã. Bố mẹ và anh em tôi đã chắp tay cầu xin họ dừng lại nhưng họ không nghe. Họ đánh cha tôi, lôi anh trai tôi xuống đất, em trai tôi cũng bị thương".

Cô dâu Asma cũng cho biết: "Có 7-8 người đã bị thương. Tôi hoàn toàn không muốn về nhà chồng. Tôi sẽ không chung sống với một người chồng không tôn trọng gia đình mình".

Ngay sau vụ việc, gia đình cô dâu nộp đơn trình báo. Cảnh sát đã bắt giữ 4 người liên quan và lập hồ sơ theo quy định pháp luật.

Vụ việc hiện gây xôn xao dư luận Ấn Độ. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của cô dâu là “quyết định can đảm” khi đặt sự an toàn và tôn trọng bản thân lên trên áp lực xã hội.

Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hônNgay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn

GĐXH - Cuộc đời nhiều khi mang đến những khúc rẽ bất ngờ, khiến con người nhận ra đâu mới là tình thân thật sự.

Diệp Lục
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

2 đại kỵ khiến đời người lao đao: Ai tránh được sẽ sống an yên

2 đại kỵ khiến đời người lao đao: Ai tránh được sẽ sống an yên

Những cặp cung hoàng đạo làm ăn chung là 'phát tài phát lộc': Càng làm càng thắng lớn

Những cặp cung hoàng đạo làm ăn chung là 'phát tài phát lộc': Càng làm càng thắng lớn

Không biệt thự, không siêu xe, mặc áo 10 năm mới bỏ: Tỷ phú phá vỡ hình mẫu giàu sang vì một câu nói của mẹ

Không biệt thự, không siêu xe, mặc áo 10 năm mới bỏ: Tỷ phú phá vỡ hình mẫu giàu sang vì một câu nói của mẹ

40 tuổi nghỉ hưu, 45 tuổi quay lại xin việc: Bẫy tài chính khiến nhiều người 'tụt dốc' không phanh

40 tuổi nghỉ hưu, 45 tuổi quay lại xin việc: Bẫy tài chính khiến nhiều người 'tụt dốc' không phanh

4 con giáp cực kỳ nghiêm khắc với bản thân

4 con giáp cực kỳ nghiêm khắc với bản thân

Cùng chuyên mục

May mắn không từ trên trời rơi xuống: Gia đình nào có 3 điều này, phúc khí tự đổ về

May mắn không từ trên trời rơi xuống: Gia đình nào có 3 điều này, phúc khí tự đổ về

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Người xưa nói: "Gia xuất quý nhân, ắt có điềm báo", và nếu trong gia đình xuất hiện 3 dấu hiệu này, đó chính là lúc vận may đang tới gần.

4 cung hoàng đạo nam nhìn ngây thơ nhưng nội tâm 'đen tối': Càng yêu càng lộ rõ bản chất

4 cung hoàng đạo nam nhìn ngây thơ nhưng nội tâm 'đen tối': Càng yêu càng lộ rõ bản chất

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Khám phá 4 cung hoàng đạo nam có vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong đầy "mưu mô tình yêu". Đừng để vẻ lịch thiệp đánh lừa trái tim bạn.

Cú tát của tuổi già: Hai con giàu có tính từng đồng, đứa nghèo nhất từng bị tôi ruồng bỏ lại hy sinh vì cha

Cú tát của tuổi già: Hai con giàu có tính từng đồng, đứa nghèo nhất từng bị tôi ruồng bỏ lại hy sinh vì cha

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Tuổi già tưởng êm ấm bên con cháu, nhưng khi đổ bệnh tôi mới biết con giàu có chưa chắc là điểm tựa, đôi khi chính đứa “nghèo” mới chân thành nhất.

Tôi chọn nghỉ hưu sớm ở 'làng nghỉ hưu cho người trẻ': Nơi không cần gồng mình để tồn tại

Tôi chọn nghỉ hưu sớm ở 'làng nghỉ hưu cho người trẻ': Nơi không cần gồng mình để tồn tại

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Tôi rời xa đô thị để sống chậm ở làng nghỉ hưu, tận hưởng thiên nhiên, chữa lành tinh thần và tìm lại cân bằng cuộc sống.

4 con giáp tài lộc bùng nổ từ tháng 10 Âm lịch

4 con giáp tài lộc bùng nổ từ tháng 10 Âm lịch

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Từ 3/10 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ có sự đột phá lớn về tiền bạc, tài lộc đổ về như nước.

Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, ai ngờ chỉ 3 tháng sau tôi nhận ra 'địa ngục thật sự'

Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, ai ngờ chỉ 3 tháng sau tôi nhận ra 'địa ngục thật sự'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ bỏ công việc lương 50 triệu/tháng để nghỉ hưu sớm là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang mơ về cuộc sống nhàn rỗi sau nghỉ hưu.

Hôn nhân đổi vận: 5 cung hoàng đạo phất mạnh sau khi cưới

Hôn nhân đổi vận: 5 cung hoàng đạo phất mạnh sau khi cưới

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sau khi lập gia đình gần như bước sang một trang đời mới.

Đàn ông càng ít tiền càng ngại họp lớp: Sự thật trần trụi ở tuổi trung niên

Đàn ông càng ít tiền càng ngại họp lớp: Sự thật trần trụi ở tuổi trung niên

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều đàn ông tuổi trung niên chọn né họp lớp khi những buổi gặp gỡ bạn cũ trở thành nơi khoe của, khoe vị thế, cảm xúc chân thành dần biến mất.

Đám cưới 'nhiều nhầm lẫn' của cặp đôi hàng xóm, nhà cách nhau 10m ở Hà Nội

Đám cưới 'nhiều nhầm lẫn' của cặp đôi hàng xóm, nhà cách nhau 10m ở Hà Nội

Gia đình - 1 ngày trước

Sự chân thành và nhiệt tình của anh hàng xóm đã khiến cô gái Hà Nội rung động. Cặp đôi quyết định về chung một nhà sau 1 năm tìm hiểu.

2 đại kỵ khiến đời người lao đao: Ai tránh được sẽ sống an yên

2 đại kỵ khiến đời người lao đao: Ai tránh được sẽ sống an yên

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Đời người có 2 đại kỵ nếu phạm phải sẽ tự chuốc lấy rắc rối và tổn thất.

Xem nhiều

Khi con người đến tuổi 60, nếu muốn sống thêm vài chục tuổi, hãy ghi nhớ 2 câu của cha ông để lại

Khi con người đến tuổi 60, nếu muốn sống thêm vài chục tuổi, hãy ghi nhớ 2 câu của cha ông để lại

Gia đình

Nếu bạn có thể ghi nhớ và thực hành, bạn không chỉ có thể bớt đau đớn mà còn đảm bảo tuổi thọ và làm cho cuộc sống chất lượng hơn trong những năm sau này.

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng
4 con giáp tài lộc bùng nổ từ tháng 10 Âm lịch

4 con giáp tài lộc bùng nổ từ tháng 10 Âm lịch

Gia đình
Cảnh báo 3 con giáp có nguy cơ hao tài, tốn của trong những tháng cuối năm

Cảnh báo 3 con giáp có nguy cơ hao tài, tốn của trong những tháng cuối năm

Gia đình
Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top