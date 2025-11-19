Sợ hãi cảnh ẩu đả của gia đình chú rể, cô dâu quyết định hủy hôn

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra tại một đám cưới ở khu Rorawar (thành phố Aligarh, Ấn Độ) tối ngày 13/11. Camera tại hội trường ghi lại cảnh hai bên lời qua tiếng lại, ném ghế, lật bàn và lao vào ẩu đả chỉ trong vài phút. Không khí tiệc cưới nhanh chóng biến thành một cuộc hỗn chiến, theo Indiatimes.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân ban đầu xuất phát từ tranh cãi liên quan đến DJ phục vụ âm thanh. Tuy nhiên, phía gia đình cô dâu khẳng định mâu thuẫn nổ ra vì nhà trai bất ngờ yêu cầu đổi hồi môn - đòi ôtô thay vì xe máy như thỏa thuận ban đầu.

Cô dâu quyết định hủy cưới vì nhà trai ẩu đả đòi hồi môn là xe hơi. Ảnh: India today

Chứng kiến toàn bộ sự việc, cô dâu Asma Khan (22 tuổi, trú tại Jalalpur) cho biết, cô cảm thấy bị xúc phạm và lo sợ nếu phải bước vào một gia đình có hành vi bạo lực như vậy. Dù lễ cưới theo nghi thức Hồi giáo đã hoàn tất, Asma vẫn kiên quyết từ chối đi cùng chú rể - Sakib Khan (25 tuổi) - một thợ sửa khóa đến từ Bhojour, Aligarh. Cô tuyên bố hủy hôn.

Cô dâu cho hay: "Bố mẹ tôi đã chuẩn bị lễ cưới rất chu đáo, rồi đột nhiên nhà trai cãi vã. Bố mẹ và anh em tôi đã chắp tay cầu xin họ dừng lại nhưng họ không nghe. Họ đánh cha tôi, lôi anh trai tôi xuống đất, em trai tôi cũng bị thương".

Cô dâu Asma cũng cho biết: "Có 7-8 người đã bị thương. Tôi hoàn toàn không muốn về nhà chồng. Tôi sẽ không chung sống với một người chồng không tôn trọng gia đình mình".

Ngay sau vụ việc, gia đình cô dâu nộp đơn trình báo. Cảnh sát đã bắt giữ 4 người liên quan và lập hồ sơ theo quy định pháp luật.

Vụ việc hiện gây xôn xao dư luận Ấn Độ. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của cô dâu là “quyết định can đảm” khi đặt sự an toàn và tôn trọng bản thân lên trên áp lực xã hội.