Đàn ông càng ít tiền càng ngại họp lớp: Sự thật trần trụi ở tuổi trung niên

Thứ ba, 10:03 18/11/2025 | Gia đình
GĐXH - Nhiều đàn ông tuổi trung niên chọn né họp lớp khi những buổi gặp gỡ bạn cũ trở thành nơi khoe của, khoe vị thế, cảm xúc chân thành dần biến mất.

Họp lớp: Nơi kết nối hay nơi phô bày?

Sau hơn mười năm không gặp lại bạn bè thời trung học, ban đầu Zhang Yu, một người đàn ông Trung Quốc, không có ý định tham gia họp lớp. 

Thế nhưng sau khi suy nghĩ, anh quyết định đến để ôn lại kỷ niệm, hỏi thăm sức khỏe và công việc của mọi người.

Thế nhưng, thực tế hoàn toàn trái ngược kỳ vọng. Ngay khi có mặt tại buổi gặp gỡ, Zhang Yu nhận thấy không khí đầy sự phô trương hơn là sẻ chia. 

Mọi người nói chuyện với nhau, nhưng không thực sự lắng nghe hay quan tâm. Thay vào đó, ai cũng cố chứng minh mình thành công đến mức nào sau từng ấy năm xa cách.

Người thì tự hào khoe vợ đẹp con ngoan, người lái xe sang đến dự họp, người khác lại kể về chuỗi bất động sản mình đang sở hữu tại các thành phố lớn. 

Không ai nhắc đến những ký ức thời học sinh, không ai hỏi nhau có còn khỏe và hạnh phúc hay không. Tất cả chỉ xoay quanh vật chất, vị thế và sự thành công.

Giữa bối cảnh đó, Zhang Yu đột nhiên cảm thấy cô đơn. Anh có một cuộc sống bình yên, không dư dả nhưng đủ đầy so với nhu cầu bản thân, và anh không có gì để khoe khoang. 

Điều anh mong chờ chỉ đơn giản là sự chân thành nhưng lại không tìm thấy trong buổi họp lớp ấy.

Đàn ông càng ít tiền càng ngại họp lớp: Sự thật trần trụi ở tuổi trung niên - Ảnh 1.

Khi họp lớp trở thành nơi để so bì thành tích hơn là chia sẻ kỷ niệm, những người sống giản dị, không bon chen sẽ cảm thấy mình lạc lõng. Ảnh minh họa

Vì sao đàn ông ít tiền thường sợ họp lớp?

Không ít đàn ông ở tuổi trung niên cũng rơi vào tâm trạng như Zhang Yu. 

Họ ngần ngại trước những câu hỏi xoáy vào thu nhập, không muốn phải trả lời chuyện nhà cửa hay tài sản, và càng không muốn bị đặt vào một cuộc ganh đua vô hình với bạn cũ. 

Khi họp lớp trở thành nơi để so bì thành tích hơn là chia sẻ kỷ niệm, những người sống giản dị, không bon chen sẽ cảm thấy mình lạc lõng. 

Thay vì tham gia rồi mang về cảm giác nặng nề, nhiều người chọn im lặng rời xa các buổi gặp gỡ như thế.

Một bữa tiệc vốn dĩ để kết nối và ôn lại thời thanh xuân bỗng biến thành nơi phô diễn sự giàu có. 

Và khi những câu hỏi thân tình như "dạo này bạn có khỏe không?" hay "công việc ổn chứ?" bị thay thế bởi "lương tháng bao nhiêu?", "mua nhà chưa?", "được thăng chức chưa?", thì ý nghĩa của họp lớp cũng dần trở nên méo mó.

Giá trị đàn ông không nằm ở đồng tiền

Đàn ông trưởng thành, chín chắn sẽ hiểu rằng giá trị của một con người không thể được đo đếm bằng tiền bạc. 

Tiền rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng nó chỉ là công cụ phục vụ cho hạnh phúc chứ không phải thứ quyết định hạnh phúc.

Cuộc đời mỗi người là một hành trình riêng. Có người thành công rực rỡ, có người vấp ngã nhiều lần, có người đi chậm nhưng vững vàng. 

Điều quan trọng không phải là ai đang ở cao hay thấp, mà là mỗi người có đang kiên trì trong nỗ lực của chính mình hay không.

Một người đàn ông biết tự nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân sẽ có cơ hội phát triển đúng hướng. 

Khi họ hiểu mình cần gì, muốn gì và biết thế nào là đủ, họ sẽ không bị cám dỗ bởi sự ganh tị hay áp lực phải chứng tỏ bản thân trước người khác. 

Họ nhìn về tương lai với mục tiêu rõ ràng và nỗ lực bền bỉ, đó mới là giá trị lớn nhất của một người đàn ông trưởng thành.

Sau cùng…

Sự giàu có không thể thay thế sự bình yên trong tâm hồn. Không có xe sang cũng không có nghĩa là vô dụng, không có nhà lầu cũng không có nghĩa là thấp kém. 

Điều quan trọng nhất là sống chân thành, có trách nhiệm, biết yêu thương và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Đàn ông không cần phải ganh đua để chứng minh mình hơn ai. Họ chỉ cần sống đúng với mình và đủ đầy với gia đình – như thế đã là thành công rồi.

GĐXH - Buổi họp lớp của nhóm bạn học lại trở thành bài học đắt giá về sĩ diện và ứng xử nơi bàn tiệc.

Theo Sohu

Tường Vy (t/h)
