Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn

Câu chuyện về một người phụ nữ họ Hứa, ở Trung Quốc nhận được khoản tiền lớn từ mẹ chồng cũ ngay trước ngày tái hôn đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Hôn nhân hạnh phúc và biến cố bất ngờ

Tôi và người chồng đầu tiên quen nhau từ thời đại học. Chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi, sau đó kết hôn ngay khi tốt nghiệp.

Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống êm đềm, tràn ngập tiếng cười. Hai năm sau ngày cưới, gia đình chào đón một bé gái. Niềm vui ấy từng là động lực để chúng tôi sống tốt hơn mỗi ngày.

Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi. Một cuộc điện thoại định mệnh đã cướp đi tất cả. Chồng tôi qua đời vì tai nạn trong chuyến công tác.

Khi ấy, tôi mới ngoài đôi mươi, đột ngột trở thành góa phụ với một đứa trẻ còn đỏ hỏn. Đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Người con dâu tình nghĩa và tấm lòng dành cho bố mẹ chồng

Khoảng ba tháng sau, công ty bảo hiểm thông báo sẽ chi trả cho gia đình tôi 600.000 NDT (khoảng 2,2 tỷ đồng). Thay vì giữ lại cho riêng mình, tôi quyết định trao toàn bộ số tiền cho bố mẹ chồng.

Tôi biết họ không có lương hưu, không tiền tiết kiệm, tuổi già còn nhiều nỗi lo. Tôi còn trẻ, vẫn có thể đi làm nuôi con, còn họ cần một khoản dự phòng để nương tựa.

Từ đó, tôi tiếp tục gắn bó với bố mẹ chồng, chăm sóc ông bà như cha mẹ ruột. Suốt 20 năm, tôi chưa từng nghĩ sẽ rời xa họ. Cũng chính vì vậy, tình cảm của chúng tôi ngày càng bền chặt.

Mẹ chồng nhiều lần nói với tôi: "Con còn trẻ, nên đi bước nữa để có người chia sẻ khó khăn". Nhưng vì lo cho con và thương bố mẹ chồng, tôi lặng lẽ chọn sống một mình suốt nhiều năm.

Với tôi, bố mẹ chồng cũ đã là gia đình, là ân nghĩa không thể bỏ rơi. Nhưng trong mắt người đàn ông này, họ chỉ là "người dưng". Ảnh minh họa

Cuộc hôn nhân thứ hai và món quà bất ngờ từ mẹ chồng cũ

Khi con gái đã trưởng thành, tôi mới cho mình cơ hội mở lòng. Tôi quen một người đàn ông từng trải qua một lần đổ vỡ.

Sau hai năm tìm hiểu, tôi nhận lời cầu hôn và cùng anh chuẩn bị một đám cưới nhỏ, chỉ mời những người thân thiết.

Thế nhưng, trước ngày cưới một ngày, tôi bất ngờ nhận được thông báo trong tài khoản ngân hàng có thêm 600.000 NDT, tức hơn 2 tỷ đồng. Người gửi chính là mẹ chồng cũ.

Quá ngạc nhiên, tôi gọi điện cho bà. Ở đầu dây bên kia, giọng bà khàn khàn:

"Con gái à, con hãy coi bố mẹ như bố mẹ ruột. Bao năm qua con đã chịu nhiều thiệt thòi. Khoản tiền này là của bố mẹ mừng cho con đi bước nữa. Ngày mai, bố mẹ bận không đến dự được, mong con hiểu. Chỉ cần con hạnh phúc, đó cũng là mong ước của chồng con nơi thiên đàng."

Nghe những lời này, tôi bật khóc. Tình cảm của bố mẹ chồng đã vượt qua mọi ranh giới, trở thành mối gắn bó thiêng liêng như máu mủ ruột thịt.

Quyết định hủy hôn

Tôi kể lại câu chuyện cho vị hôn phu. Tôi cũng nói rằng mình muốn trả lại số tiền và sẽ tiếp tục chăm sóc bố mẹ chồng cũ như trước. Thế nhưng, phản ứng của anh khiến tôi hụt hẫng.

Anh khẳng định: "Nếu em không nhận số tiền đó, tại sao chúng ta phải lo cho họ đến hết đời? Anh không thể lo cho cho con của em, lại cả bố mẹ chồng cũ của em".

Nghe vậy, tôi chợt nhận ra giữa chúng tôi có một khoảng cách lớn về quan điểm sống.

Với tôi, bố mẹ chồng cũ đã là gia đình, là ân nghĩa không thể bỏ rơi. Nhưng trong mắt người đàn ông này, họ chỉ là "người dưng".

Tôi mỉm cười buồn bã, nói lời xin lỗi rồi đưa ra quyết định hủy hôn. Một đám cưới có thể mang đến niềm vui, nhưng nếu thiếu sự đồng cảm và tình nghĩa, nó chẳng thể là bến đỗ an yên.

Bài học từ tình cảm mẹ chồng - nàng dâu

Câu chuyện của tôi khiến nhiều người suy ngẫm. Trên đời này, không phải lúc nào mẹ chồng – nàng dâu cũng mâu thuẫn, đối nghịch.

Có những mối quan hệ lại gắn bó hơn cả ruột thịt, cùng nhau chia sẻ mất mát, cùng dìu nhau đi qua sóng gió.

Hơn 20 năm, tôi đã chứng kiến tình thương bao la của mẹ chồng dành cho con dâu. Khoản tiền 600.000 NDT không chỉ là sự chu cấp vật chất, mà còn là minh chứng cho sự trân trọng, cho lời chúc phúc chân thành của một người mẹ.

Với tôi, hạnh phúc không phải là một tấm váy cưới mới, mà là biết mình vẫn còn một gia đình để thương, để chăm sóc và để tựa vào.