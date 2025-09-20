Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn

Thứ bảy, 14:28 20/09/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cuộc đời nhiều khi mang đến những khúc rẽ bất ngờ, khiến con người nhận ra đâu mới là tình thân thật sự.

Câu chuyện về một người phụ nữ họ Hứa, ở Trung Quốc nhận được khoản tiền lớn từ mẹ chồng cũ ngay trước ngày tái hôn đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Hôn nhân hạnh phúc và biến cố bất ngờ

Tôi và người chồng đầu tiên quen nhau từ thời đại học. Chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi, sau đó kết hôn ngay khi tốt nghiệp.

Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống êm đềm, tràn ngập tiếng cười. Hai năm sau ngày cưới, gia đình chào đón một bé gái. Niềm vui ấy từng là động lực để chúng tôi sống tốt hơn mỗi ngày.

Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi. Một cuộc điện thoại định mệnh đã cướp đi tất cả. Chồng tôi qua đời vì tai nạn trong chuyến công tác.

Khi ấy, tôi mới ngoài đôi mươi, đột ngột trở thành góa phụ với một đứa trẻ còn đỏ hỏn. Đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Người con dâu tình nghĩa và tấm lòng dành cho bố mẹ chồng

Khoảng ba tháng sau, công ty bảo hiểm thông báo sẽ chi trả cho gia đình tôi 600.000 NDT (khoảng 2,2 tỷ đồng). Thay vì giữ lại cho riêng mình, tôi quyết định trao toàn bộ số tiền cho bố mẹ chồng.

Tôi biết họ không có lương hưu, không tiền tiết kiệm, tuổi già còn nhiều nỗi lo. Tôi còn trẻ, vẫn có thể đi làm nuôi con, còn họ cần một khoản dự phòng để nương tựa.

Từ đó, tôi tiếp tục gắn bó với bố mẹ chồng, chăm sóc ông bà như cha mẹ ruột. Suốt 20 năm, tôi chưa từng nghĩ sẽ rời xa họ. Cũng chính vì vậy, tình cảm của chúng tôi ngày càng bền chặt.

Mẹ chồng nhiều lần nói với tôi: "Con còn trẻ, nên đi bước nữa để có người chia sẻ khó khăn". Nhưng vì lo cho con và thương bố mẹ chồng, tôi lặng lẽ chọn sống một mình suốt nhiều năm.

Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn - Ảnh 1.

Với tôi, bố mẹ chồng cũ đã là gia đình, là ân nghĩa không thể bỏ rơi. Nhưng trong mắt người đàn ông này, họ chỉ là "người dưng". Ảnh minh họa

Cuộc hôn nhân thứ hai và món quà bất ngờ từ mẹ chồng cũ

Khi con gái đã trưởng thành, tôi mới cho mình cơ hội mở lòng. Tôi quen một người đàn ông từng trải qua một lần đổ vỡ.

Sau hai năm tìm hiểu, tôi nhận lời cầu hôn và cùng anh chuẩn bị một đám cưới nhỏ, chỉ mời những người thân thiết.

Thế nhưng, trước ngày cưới một ngày, tôi bất ngờ nhận được thông báo trong tài khoản ngân hàng có thêm 600.000 NDT, tức hơn 2 tỷ đồng. Người gửi chính là mẹ chồng cũ.

Quá ngạc nhiên, tôi gọi điện cho bà. Ở đầu dây bên kia, giọng bà khàn khàn:

"Con gái à, con hãy coi bố mẹ như bố mẹ ruột. Bao năm qua con đã chịu nhiều thiệt thòi. Khoản tiền này là của bố mẹ mừng cho con đi bước nữa. Ngày mai, bố mẹ bận không đến dự được, mong con hiểu. Chỉ cần con hạnh phúc, đó cũng là mong ước của chồng con nơi thiên đàng."

Nghe những lời này, tôi bật khóc. Tình cảm của bố mẹ chồng đã vượt qua mọi ranh giới, trở thành mối gắn bó thiêng liêng như máu mủ ruột thịt.

Quyết định hủy hôn

Tôi kể lại câu chuyện cho vị hôn phu. Tôi cũng nói rằng mình muốn trả lại số tiền và sẽ tiếp tục chăm sóc bố mẹ chồng cũ như trước. Thế nhưng, phản ứng của anh khiến tôi hụt hẫng.

Anh khẳng định: "Nếu em không nhận số tiền đó, tại sao chúng ta phải lo cho họ đến hết đời? Anh không thể lo cho cho con của em, lại cả bố mẹ chồng cũ của em".

Nghe vậy, tôi chợt nhận ra giữa chúng tôi có một khoảng cách lớn về quan điểm sống.

Với tôi, bố mẹ chồng cũ đã là gia đình, là ân nghĩa không thể bỏ rơi. Nhưng trong mắt người đàn ông này, họ chỉ là "người dưng".

Tôi mỉm cười buồn bã, nói lời xin lỗi rồi đưa ra quyết định hủy hôn. Một đám cưới có thể mang đến niềm vui, nhưng nếu thiếu sự đồng cảm và tình nghĩa, nó chẳng thể là bến đỗ an yên.

Bài học từ tình cảm mẹ chồng - nàng dâu

Câu chuyện của tôi khiến nhiều người suy ngẫm. Trên đời này, không phải lúc nào mẹ chồng – nàng dâu cũng mâu thuẫn, đối nghịch.

Có những mối quan hệ lại gắn bó hơn cả ruột thịt, cùng nhau chia sẻ mất mát, cùng dìu nhau đi qua sóng gió.

Hơn 20 năm, tôi đã chứng kiến tình thương bao la của mẹ chồng dành cho con dâu. Khoản tiền 600.000 NDT không chỉ là sự chu cấp vật chất, mà còn là minh chứng cho sự trân trọng, cho lời chúc phúc chân thành của một người mẹ.

Với tôi, hạnh phúc không phải là một tấm váy cưới mới, mà là biết mình vẫn còn một gia đình để thương, để chăm sóc và để tựa vào.

Hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng khi chồng đi làm ăn xa, 5 năm sau, tôi nhận cái kết không ngờHết lòng chăm sóc bố mẹ chồng khi chồng đi làm ăn xa, 5 năm sau, tôi nhận cái kết không ngờ

GĐXH – Khi sự thật được phơi bày, tôi thấy bản thân cô đơn, lạc lõng vô cùng, cảm giác như chính mình mới là người thừa trong gia đình ấy.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

3 cách phản hồi khôn ngoan của người EQ cao khi sếp hỏi 'Làm việc mệt không?'

3 cách phản hồi khôn ngoan của người EQ cao khi sếp hỏi 'Làm việc mệt không?'

4 sai lầm tuổi trẻ khiến tuổi già khốn khó, ai cũng nên suy ngẫm trước khi nghỉ hưu

4 sai lầm tuổi trẻ khiến tuổi già khốn khó, ai cũng nên suy ngẫm trước khi nghỉ hưu

Cha mẹ sẽ trả giá đắt khi về già nếu chỉ chăm chăm nuôi con học giỏi mà quên dạy 1 điều

Cha mẹ sẽ trả giá đắt khi về già nếu chỉ chăm chăm nuôi con học giỏi mà quên dạy 1 điều

Câu chuyện Lý Hồng Chương và bài học EQ đỉnh cao trong giao tiếp

Câu chuyện Lý Hồng Chương và bài học EQ đỉnh cao trong giao tiếp

Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã

Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã

Cùng chuyên mục

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH - Bất ngờ nhận lại "tiền giả", tôi càng hiểu rõ tình bạn chân thành quý giá đến nhường nào.

Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhói

Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhói

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH – Hiện tại, cứ nghĩ đến con, nghĩ đến những gì con nói, tôi lại thấy lòng mình nhói đau khôn nguôi.

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng

Tâm sự - 20 giờ trước

Trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất, tôi thấy bố phấn chấn lạ thường. Nghe bố chia sẻ với họ hàng, chòm xóm mà 5 chị em tôi nghẹn lòng.

Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái

Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái

Tâm sự - 1 ngày trước

Sau đám tang chồng, khi nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai, tôi lại đối mặt với tình cảnh đầy cay đắng từ những suy tính của con cái.

Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!

Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi không tin vào tai mình. Chẳng hiểu sao thằng bạn tôi là đàn ông con trai, vợ nói lại "vâng ạ!".

Stress vì nếp sống nhà chồng

Stress vì nếp sống nhà chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Bất cứ cô gái nào mới kết hôn cũng trải qua sự bỡ ngỡ và lúng túng khi đối diện với nếp sống khác biệt của gia đình chồng.

Mang thai tuần thứ 30, tôi choáng váng khi người phụ nữ dắt bé trai 5 tuổi đến nhận cha

Mang thai tuần thứ 30, tôi choáng váng khi người phụ nữ dắt bé trai 5 tuổi đến nhận cha

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cô ấy dẫn theo 1 bé trai tầm 5 tuổi và khẳng định đó là con của chồng tôi. Hai vợ chồng tôi bất ngờ đến bật ngửa khi cô ấy bảo nếu sợ nói dối có thể mang bé đi thử ADN.

Tôi quá may mắn khi có người mẹ kế cho tôi 'cả một gia tài'

Tôi quá may mắn khi có người mẹ kế cho tôi 'cả một gia tài'

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đến thời điểm tôi viết những dòng này, tôi lại một lần nữa cảm thấy bản thân quá may mắn khi gặp được một người mẹ như vậy.

Tôi có nên đến với người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ khi cha mẹ phản đối

Tôi có nên đến với người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ khi cha mẹ phản đối

Tâm sự - 1 ngày trước

Một chàng trai trẻ rơi vào ngã rẽ tình yêu và chữ hiếu: giữa người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ nhưng khiến anh hạnh phúc và một mối quan hệ “chuẩn mực” được gia đình ủng hộ. Anh đang bế tắc không biết nên chọn con tim hay sự an toàn.

Lần nào gặp lại, người yêu cũ cũng cố làm tôi bẽ mặt chỉ vì tôi là người đã chứng kiến hết thảy quá khứ của anh

Lần nào gặp lại, người yêu cũ cũng cố làm tôi bẽ mặt chỉ vì tôi là người đã chứng kiến hết thảy quá khứ của anh

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi đã từng tự hỏi tại sao Khải lại căm hận tôi đến thế?

Xem nhiều

Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cố

Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cố

Tâm sự

GĐXH – Mấy đêm nay, cứ đặt mình xuống, tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ của chồng, không thể nào thoát ra được…

Vợ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, quyết định của người chồng khiến ai nấy đều sửng sốt

Vợ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, quyết định của người chồng khiến ai nấy đều sửng sốt

Tâm sự
Ở biệt thự, đi xe sang, quẹt thẻ không giới hạn mà khổ

Ở biệt thự, đi xe sang, quẹt thẻ không giới hạn mà khổ

Tâm sự
Sự xuất hiện của "vị khách không mời" trong tiệc sinh nhật chồng khiến tôi không nói lên lời

Sự xuất hiện của "vị khách không mời" trong tiệc sinh nhật chồng khiến tôi không nói lên lời

Tâm sự
Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!

Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top