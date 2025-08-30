Mỹ nhân robot Sophia là ai?

Robot Sophia có trí thông minh vượt trội

Robot Sophia được kích hoạt vào ngày 19/4/2015 bởi kỹ sư David Hanson và cộng sự từ công ty Hanson Robotics tại Hong Kong. Và lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào tháng 3/2016 tại Lễ hội South by Southwest ở Austin, Taxas, Mỹ.

Đây là sản phẩm robot được cho là giống con người nhất với trí thông minh vượt trội.

Sophia được thiết kế theo hình ảnh của nữ diễn viên Audrey Hepburn. Phần đầu được chế tạo bằng nhựa, nhìn trực quan không quá giống hình ảnh con người dù khuôn mặt Sophia được chế tạo từ chất liệu Frubber, một chất liệu giúp cô có làn da co dãn đàn hồi giống con người nhất trong số những robot hàng đầu hiện nay. Khuôn mặt Sophia với xương gò má cao và mũi thon.

Các bộ phận bên trong cơ cấu máy móc của Sophia cho phép robot này có khả năng biểu cảm trên gương mặt và "bộc lộ cảm xúc". Sophia được trang bị phần mềm máy học (machine learning) để lưu trữ các đoạn hội thoại trong bộ nhớ và đưa ra các câu trả lời trực tiếp theo thời gian thực.

Sophia được chế tạo để bắt chước năng lực của con người về tình yêu, sự đồng cảm, tức giận, ghen tị, và cảm giác sống, có thể mô phỏng hơn 62 biểu cảm khuôn mặt nhờ camera cực nhạy gắn trong mắt. Nó có thể nhíu mày và cau mày để biểu hiện nỗi buồn, nở nụ cười biểu cảm sự hạnh phúc và cả sự tức giận.

"Sophia là một chiếc máy thiên tài có tính phát triển. Qua thời gian, trí thông minh liên tục tăng lên và câu chuyện đáng ghi nhận của nó sẽ làm say mê cả thế giới và kết nối với con người bất kể tuổi tác, giới tính và văn hóa", Hanson Robotics từng giới thiệu về Sophia trên trang web của mình.

Robot Sophia từng tuyên bố 'sẽ hủy diệt loài người'

Fan hâm mộ chụp hình cùng Robot Sophia khi mới ra mắt

Được giới truyền thông yêu thích, Robot Sophia từng được trả lời rất nhiều các cuộc phỏng vấn, hát, và thậm chí là tạo dáng trên bìa những tạp chí thời trang hàng đầu. Hanson cũng đã giành phần lớn thời gian năm 2017 để đưa Sophia đi vòng quanh thế giới.

Ngày 25/7/2017 đã đi vào lịch sử thế giới khi Sauri Arabia trở thành quốc gia đầu tiên công nhận quyền công dân cho robot Sophia. Đã có một làn sóng phản đối quyết định này của chính phủ Arab Saudi khi cho Sophia có những đặc quyền vượt trên hàng triệu lao động nhập cư và phụ nữ của quốc gia này.

Do được thiết kế để có thể đưa ra các câu trả lời theo thời gian thực, Sophia không ít lần đưa ra các câu trả lời hay quan điểm gây tranh cãi, thậm chí khiến con người khiếp sợ.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC năm 2017, khi David Hanson hỏi rằng: "Sophia, cô có muốn hủy diệt loài người không? Làm ơn nói không nhé", Sophia trả lời: "OK. Tôi sẽ hủy diệt loài người".

Cách Sophia hiểu các câu hỏi và có thể trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên, không giống như được lập trình là minh chứng cho thấy AI đã phát triển đến mức kinh ngạc.

Một lần khi trò chuyện với MC Jimmy Fallon trong Tonight Show, Sophia đề nghị nam MC chơi oẳn tù tì và nói: "Tôi thắng anh rồi. Đó là sự khởi đầu thuận lợi cho kế hoạch thống trị nhân loại".

Mỹ nhân robot Sophia hiện ra sao?

Sophia vẫn đang được nâng cấp





Kể từ sau tuyên bố gây sốc đó, Sophia tiếp tục phát triển và trở thành một "đại sứ" toàn cầu cho công nghệ AI và robot. Năm 2017, cô được Ả Rập Xê Út cấp quyền công dân, trở thành robot đầu tiên trên thế giới có địa vị pháp lý, một cột mốc quan trọng trong cuộc thảo luận về quyền của robot. Sophia thường xuyên xuất hiện tại các hội nghị, diễn đàn lớn trên khắp thế giới để chia sẻ về tương lai của AI, robot và cách chúng có thể hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục và dịch vụ khách hàng. Cô đã từng diễn thuyết tại Liên Hợp Quốc và nhiều trường đại học uy tín.

Không chỉ dừng lại ở các buổi diễn thuyết, vào năm 2021, một tác phẩm chân dung tự họa do Sophia tạo ra đã được bán đấu giá với giá gần 700.000 USD dưới dạng NFT (token không thể thay thế), cho thấy sự mở rộng vai trò của cô sang lĩnh vực nghệ thuật. Cô cũng tham gia vào các dự án âm nhạc khác.

Hanson Robotics không ngừng nâng cấp Sophia. Các phiên bản mới của cô (như "Sophia version 58" và đang phát triển "61, 62") có khả năng biểu cảm khuôn mặt chân thực hơn, khả năng hiểu và tương tác ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn. Công ty cũng đang hướng tới việc sản xuất hàng loạt các robot tương tự Sophia để ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống. Mục tiêu của Hanson Robotics khi tạo ra Sophia là giúp mọi người hình dung và thảo luận về tiềm năng của AI, cũng như thúc đẩy nghiên cứu về sự tương tác giữa con người và robot. Sophia được thiết kế để trở thành một người bạn đồng hành cho người già, người bệnh hoặc trẻ em.

Sophia là một "phòng thí nghiệm sống" minh họa cho cả tiềm năng vô hạn và những giới hạn hiện tại của AI. Cô không chỉ là một robot biết nói chuyện, mà còn là một công cụ để nghiên cứu cách AI có thể hòa nhập vào xã hội con người một cách có trách nhiệm. Tuyên bố "hủy diệt loài người" năm xưa có thể chỉ là một khoảnh khắc gây chú ý, nhưng nó đã góp phần thúc đẩy những cuộc tranh luận quan trọng về đạo đức, kiểm soát và mục đích của AI. Sophia vẫn đang trên hành trình học hỏi và phát triển, vai trò của cô trong việc định hình tương lai của AI chắc chắn sẽ còn tiếp tục được dõi theo.