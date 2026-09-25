So sánh iPhone 18 Pro Max với iPhone 14 Pro Max: có đáng lên đời sau 4 năm?

Màn hình lớn hơn, sáng hơn hẳn

iPhone 14 Pro Max dùng màn hình Super Retina XDR 6,7 inch, trong khi bản mới nâng lên 6,9 inch cho không gian hiển thị rộng rãi hơn khi xem video hay chơi game. Cả hai vẫn giữ tần số quét 120Hz mượt mà, nhưng độ sáng tối đa ngoài trời của máy mới đạt 3.000 nit, vượt xa mức 2.000 nit của đàn anh, kèm lớp phủ chống chói được cải tiến.

Chip A20 Pro trên tiến trình 2nm là một trong những khác biệt lớn nhất so với thế hệ 4 năm trước. Ảnh: Apple

Camera là lý do thuyết phục nhất để nâng cấp

Camera chính 48MP trên iPhone 14 Pro Max từng là điểm nhấn ở thời điểm ra mắt, nhưng dừng lại ở khẩu độ cố định. iPhone 18 Pro Max bổ sung khẩu độ tùy chỉnh linh hoạt giữa nhiều mức, đồng thời nâng camera tele lên cảm biến 48MP cho zoom quang 4x, thay vì cảm biến 12MP zoom 3x trước đây. Máy mới còn có thêm bộ Điều Khiển Pro cho tốc độ màn trập, cân bằng trắng và lấy nét thủ công, phù hợp người quay dựng chuyên nghiệp hơn.

Hiệu năng chênh lệch theo cấp số nhân

Chip A16 Bionic trên iPhone 14 Pro Max từng dẫn đầu năm 2022, nhưng đặt cạnh tiến trình 2nm của chip A20 Pro trên máy mới, khoảng cách hiệu năng đã nới rộng đáng kể qua bốn thế hệ liên tiếp. Đây cũng là yếu tố quyết định giúp iPhone 18 Pro Max chạy mượt các tác vụ AI nặng mà máy cũ không đảm nhận nổi.

Pin và sạc là bước nhảy rõ rệt nhất

Nếu iPhone 14 Pro Max còn dùng cổng Lightning với tốc độ sạc có dây khiêm tốn 20W, bản mới chuyển hẳn sang USB-C và hỗ trợ sạc nhanh 60W, đạt 50% pin chỉ sau 15 phút cắm sạc. Thời lượng pin công bố cũng tăng từ mức tối đa 29 giờ phát video lên đến 43 giờ, một khoảng cách đủ lớn để cảm nhận rõ trong sử dụng hằng ngày, phần nào nhờ chip xử lý tiết kiệm điện hơn mà dòng iPhone 18 được trang bị năm nay.

Apple Intelligence là khác biệt không thể bù đắp bằng phần cứng cũ

Cấu hình của iPhone 14 Pro Max không đủ sức chạy Apple Intelligence, trong khi đây lại là một trong những tính năng được nhấn mạnh nhiều nhất ở thế hệ máy mới, cùng với phiên bản Siri AI mới trên iOS 27 hỗ trợ tiếng Anh. Với người đã gắn bó với chiếc 14 Pro Max suốt bốn năm qua, đây là lúc hợp lý để cân nhắc lên đời iPhone 18 Pro nếu muốn trải nghiệm trọn vẹn các tính năng AI mới nhất. Bên cạnh dòng Pro, iPhone Duo cũng là lựa chọn mới đáng chú ý cho người dùng muốn trải nghiệm thiết kế màn hình gập trong hệ sinh thái Apple.

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