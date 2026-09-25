Thị trường bánh trung thu ngày rằm tháng tám: Từ cảnh xếp hàng 'rồng rắn' đến làn sóng bán tháo, xả kho giá rẻ

Nhiều người chen nhau, xếp hàng mua bánh trung thu

Những ngày cận Rằm tháng Tám, các cơ sở sản xuất bánh Trung thu truyền thống nổi tiếng tại Hà Nội như tuyến phố Thụy Khuê (Tây Hồ), Hàng Than (Ba Đình) hay Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) luôn trong tình trạng quá tải. Ghi nhận tại phố Thụy Khuê thời điểm áp chót Tết Trung thu, dòng người xếp hàng kéo dài hàng trăm mét tràn xuống cả lòng đường. Nhiều người phải thức dậy từ 5-6 giờ sáng, kiên nhẫn đứng chờ từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ chỉ để cầm trên tay vài hộp bánh nướng, bánh dẻo nhân thập cẩm vừa ra lò. Lực lượng chức năng địa phương thậm chí phải liên tục phân luồng giao thông để tránh ùn tắc.

Dù phải xếp hàng hàng giờ, nhưng anh Nguyễn Văn Nam (sống tại Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn quyết tâm mua được cặp bánh nướng bánh dẻo về thắp hương. "Năm nào gia đình tôi cũng phải tranh thủ xin nghỉ làm nửa buổi để ra phố Thụy Khuê xếp hàng. Mua bánh ở đây không chỉ để ăn mà còn là tìm lại cái không khí Tết trông trăng cổ truyền," Anh Nguyễn Văn Nam chia sẻ.

Những sạp bánh thưa thớt người mua ngày Rằm tháng tám.

Chỉ sang ngày rằm trung thu, nhiều cửa hàng đã vội vã bán tháo

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh nhộn nhịp của ngày hôm qua, bức tranh tại các gian hàng bánh công nghiệp và ki-ốt dựng tạm trên khắp các tuyến phố lớn như Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Hồ Tùng Mậu hay Lê Văn Lương lại trải qua một kịch bản hoàn toàn khác. Tại một số ki-ốt bánh Trung thu trên nhiều tuyến đường hôm nay đã xuất hiện nhiều băng rôn, tấm biển in các dòng chữ lớn "Xả kho thu hồi vốn", "Giảm giá 50%", "Mua 1 tặng 1", và cao điểm là "Mua 1 thành 3, thành 4".

Giá thành của nhiều loại bánh trung thu trước đó được bán niêm yết từ $60.000 - 120.000$ đồng/chiếc đã được hạ giá xuống chỉ từ từ $25.000 - 40.000$ đồng/chiếc.

Nhiều quầy áp dụng chương trình mua 1 hộp tặng 1-2 hộp cùng loại, hoặc tặng kèm bánh mini, bánh quy để đẩy nhanh lượng hàng tồn.

Trên các hội nhóm mạng xã hội (Facebook, Zalo) và sàn thương mại điện tử, các loại bánh Trung thu mini, bánh không nhãn mác hoặc bánh nhập khẩu "3 không" (không rõ nguồn gốc, không hạn sử dụng, không tem nhãn tiếng Việt) được rao bán tháo với giá siêu rẻ, chỉ từ 5.000 - 15.000 đồng/chiếc.

Một tiểu thương bán bánh tại khu vực Nam Từ Liêm bộc bạch: "Năm nay sức mua chung của thị trường yếu hơn dự kiến. Đến sát Rằm mà tồn hàng trăm hộp bánh nên chúng tôi buộc phải treo biển xả hàng để gỡ lại tiền vốn, chấp nhận chịu lỗ chi phí mặt bằng và nhân công."

Quang cảnh vắng vẻ của một số kiot bán bánh trung thu trên đường Tố Hữu.

Nguy cơ tiềm ẩn từ bánh xả hàng và quá hạn

Sự xuất hiện tràn lan của các loại bánh Trung thu xả kho, bán tháo giá rẻ đang dấy lên những lo ngại lớn về An toàn vệ sinh thực phẩm.

Khác với bánh được bảo quản trong siêu thị hay cửa hàng mát, các gian hàng vỉa hè thường xuyên chịu tác động trực tiếp từ nắng nóng, khói bụi và mưa thất thường. Nhiệt độ cao khiến dầu trong bánh nhanh chóng bị oxy hóa gây mùi hôi dầu; nhân bánh chứa trứng muối, mỡ đường, gà xé... rất dễ bị phân hủy, lên men và mốc ẩn bên trong dẫu bao bì chưa hết hạn.

Hàng trôi nổi "ăn theo" đợt xả hàngLợi dụng tâm lý thèm giá rẻ của người tiêu dùng sau Rằm, không ít đối tượng đã trà trộn các lô bánh quá hạn, bánh lỗi sản xuất hoặc bánh nhập lậu không qua kiểm định để bán xả kho.

Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường, trong đợt cao điểm kiểm tra thị trường dịp Tết Trung thu vừa qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng chục ngàn chiếc bánh Trung thu lậu, hàng triệu nguyên liệu làm bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ tại nhiều tỉnh thành.

Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình khi chọn mua cũng như thưởng thức bánh Trung thu trong giai đoạn xả hàng, người tiêu dùng cần lưu ý các khuyến cáo quan trọng sau:

- Kiểm tra kỹ tem nhãn và hạn sử dụng:Chỉ chọn mua sản phẩm có nhãn mác rõ ràng bằng tiếng Việt, ghi đầy đủ thông tin nhà sản xuất, địa chỉ, ngày sản xuất và hạn sử dụng.

- Tẩy chay các sản phẩm có dấu hiệu bị tẩy xóa, in đè thông tin hạn dùng.

- Quan sát tình trạng của bánh, người mua nên chú ý xem bánh còn nguyên vẹn, kín hút chân không, không bị móp giật, thủng hay phồng rộp bất thường. Bánh phải sáng, không bị chảy xệ, vỏ bánh không xuất hiện các đốm mốc màu trắng, xanh hay đen.

Tuyệt đối không ăn bánh có mùi hôi dầu, mùi chua hoặc vị lạ. Cảnh giác với bánh giá "siêu rẻ". Ham rẻ mua các loại bánh "3 không" trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm cấp tính hoặc nhiễm độc trường kỳ do chất bảo quản vượt mức cho phép.

Bánh mua về cần để nơi khô ráo, thoáng mát. Bánh đã cắt dở nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng hết trong vòng 1-2 ngày để tránh vi khuẩn xâm nhập.

Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm GĐXH - Còn hai ngày nữa là đến Rằm tháng tám, thị trường bánh trung thu bước vào giai đoạn sức mua tăng mạnh. Tuy nhiên, đằng sau không khí nhộn nhịp rước đèn phá cỗ là nỗi lo ngại lớn về an toàn thực phẩm khi lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng tấn nguyên liệu bánh trôi nổi, mốc hỏng đang được "phù phép" để xả hàng ra thị trường.