Sờ thấy khối u ở vú, cô gái 20 tuổi may mắn nhờ làm điều này

Cô gái 20 tuổi phát hiện u vú lớn dần sau 4 tháng

Chị Bình, 20 tuổi, khoảng 4 tháng trước vô tình sờ thấy một khối cứng ở vú trái. Khối u không gây đau tức nên chị chủ quan, trì hoãn thăm khám. Đến khi nhận thấy khối u ngày càng lớn, chị mới đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM kiểm tra.

Qua khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận một khối chắc ở vú trái, di động, bờ khá rõ. Để xác định bản chất tổn thương, người bệnh được chỉ định siêu âm vú.

Bác sĩ CKI Võ Mai Khanh, Trưởng Đơn vị Siêu âm can thiệp, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết kết quả siêu âm ghi nhận tại vị trí 11-12 giờ của vú trái có một sang thương giảm âm, hình bầu dục, giới hạn rõ, kích thước khoảng 3,4 x 1,4 x 3 cm, phân bố mạch máu rải rác.

Tổn thương được phân loại BI-RADS 3, thuộc nhóm có khả năng lành tính cao nhưng vẫn cần bác sĩ đánh giá và theo dõi để lựa chọn hướng xử trí phù hợp.

Bác sĩ đang thực hiện VABB cho cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Khanh, với những khối u vú còn nhỏ, khoảng 1-2 cm, chưa gây đau hoặc khó chịu, bác sĩ có thể chưa cần can thiệp ngay mà theo dõi định kỳ bằng siêu âm để đánh giá sự thay đổi của tổn thương.

Tuy nhiên, trường hợp của chị Bình, khối u đã lớn dần và bản thân người bệnh cảm nhận rõ sự thay đổi kích thước. Vì vậy, bác sĩ chỉ định thực hiện VABB – kỹ thuật sinh thiết vú dưới hướng dẫn của siêu âm kết hợp hệ thống hút chân không, vừa lấy mẫu mô làm giải phẫu bệnh vừa loại bỏ toàn bộ khối u.

Lấy trọn khối u qua đường rạch da khoảng 2 mm

Sau khi gây tê tại chỗ, bác sĩ đưa kim chuyên dụng vào đúng vị trí tổn thương dưới hướng dẫn của siêu âm. Hệ thống hút chân không kết hợp dao cắt giúp lấy liên tiếp các lõi mô và loại bỏ toàn bộ khối u qua một đường rạch da chỉ khoảng 2 mm, tương đương kích thước hạt tiêu.

Nhờ đó, người bệnh không cần trải qua phẫu thuật mở. Sau thủ thuật, chị Bình được băng ép tại chỗ, theo dõi khoảng 30 phút rồi có thể ra về.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là u sợi-tuyến vú (fibroadenoma), một dạng u lành tính phổ biến, hình thành do sự tăng sinh của mô tuyến và mô sợi trong vú.

Bác sĩ Khanh cho biết trước đây, nhiều trường hợp u vú lành tính phải điều trị bằng phẫu thuật với đường rạch da dài hơn, thời gian hồi phục lâu hơn và có thể để lại sẹo, ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Với kỹ thuật VABB, bác sĩ chỉ cần tạo một đường vào rất nhỏ để đưa kim chuyên dụng vào vú, hạn chế tổn thương mô vú lành. Phương pháp này có ưu điểm ít đau, ít chảy máu, thời gian thực hiện và hồi phục nhanh, đồng thời hầu như không để lại sẹo.

Đa số người bệnh có thể trở lại sinh hoạt bình thường sau thời gian ngắn và không cần nằm viện.

Khi nào khối u vú cần được can thiệp?

"Khối u vú lành tính không phải lúc nào cũng cần can thiệp. Những tổn thương nhỏ, ổn định và không gây triệu chứng có thể được theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, nếu người bệnh sờ thấy rõ và có cảm giác khối u đang dần tăng kích thước, đây là thời điểm phù hợp để lấy trọn u bằng VABB", bác sĩ Khanh nói.

Theo bác sĩ, nếu khối u phát triển quá lớn, việc lấy trọn bằng VABB có thể khó khăn hơn và nguy cơ phải chuyển sang phẫu thuật mở cũng tăng lên. Do đó, người bệnh không nên trì hoãn thăm khám khi nhận thấy khối bất thường ở vú có sự thay đổi.

Phần lớn khối u vú ở phụ nữ trẻ là tổn thương lành tính. Tuy nhiên, không thể xác định chính xác bản chất khối u chỉ dựa vào tuổi hoặc các triệu chứng lâm sàng. Những bất thường ở vú cần được khám chuyên khoa, siêu âm và trong trường hợp cần thiết, bác sĩ sẽ chỉ định sinh thiết để có kết luận chính xác.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên chủ động theo dõi những thay đổi ở vú và khám vú định kỳ. Khi sờ thấy khối cứng, đau kéo dài, tiết dịch bất thường ở núm vú hoặc xuất hiện bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám.

Phát hiện sớm giúp xác định chính xác bản chất tổn thương, từ đó lựa chọn phương pháp theo dõi hoặc điều trị phù hợp, đồng thời hạn chế những can thiệp không cần thiết.