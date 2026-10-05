Blogger 25 tuổi qua đời vì ung thư dạ dày chia sẻ thói quen nguy hiểm nhiều người đang vướng phải

Theo những nội dung Xu từng đăng tải, cô thường xuyên thức khuya, chỉ ăn hai bữa mỗi ngày, ít ăn rau quả và từng có thời điểm uống tới 5 cốc cà phê, trà sữa mỗi ngày. Cô cũng cho biết mình thường ăn đồ bên ngoài và yêu thích các món nhiều dầu mỡ, cay. Ngôi sao dẫn nguồn tin từ HK01, Mothership cho biết.

Tuy nhiên, Xu không cho rằng có thể khẳng định những thói quen này là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư dạ dày. Cô cũng từng đặt câu hỏi về lý do mình mắc bệnh khi còn rất trẻ và cho rằng yếu tố gia đình có thể đóng một vai trò nào đó.

Xu Ziting qua đời vì ung thư dạ dày ở tuổi 25. Ảnh: Douyin.

Thói quen không tốt có thể là một trong các tác nhân gây ung thư dạ dày

Trường hợp của Xu một lần nữa thu hút sự chú ý tới ung thư dạ dày ở người trẻ. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), có nhiều yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Trong đó, nhiễm Helicobacter pylori (H. pylori) mạn tính là một yếu tố nguy cơ quan trọng. Vi khuẩn này có thể gây viêm niêm mạc dạ dày kéo dài, dẫn tới viêm teo, biến đổi tiền ung thư và cuối cùng làm tăng nguy cơ ung thư ở một số người.

Ngoài H. pylori, nguy cơ còn liên quan đến hút thuốc, chế độ ăn nhiều muối, thực phẩm hun khói, ướp muối hoặc bảo quản kém; chế độ ăn ít rau quả cũng được xem là yếu tố liên quan. Tiền sử gia đình và một số hội chứng di truyền cũng có thể làm nguy cơ tăng lên.

Để phòng ung thư dạ dày, cần quan tâm lối sống

Câu chuyện của Xu có thể là lời nhắc để người trẻ nhìn lại chế độ ăn và sinh hoạt của mình. Uống quá nhiều đồ uống chứa caffeine hoặc đồ uống nhiều đường không phải thói quen có lợi cho sức khỏe tổng thể, nhưng hiện không có cơ sở để nói riêng việc uống cà phê hay trà sữa là nguyên nhân trực tiếp khiến Xu mắc ung thư dạ dày.

Điều đáng quan tâm hơn là chế độ ăn tổng thể. Ăn ít rau quả, thường xuyên sử dụng thực phẩm nhiều muối hoặc thực phẩm bảo quản bằng muối và hút thuốc đều là những yếu tố có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày.

Đặc biệt, H. pylori là yếu tố mà người trẻ không nên bỏ qua. Nhiễm khuẩn này khá phổ biến và nhiều người không có triệu chứng rõ ràng. Điều trị tiệt trừ H. pylori ở người nhiễm có thể làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Đừng chờ đến khi đau dạ dày dữ dội mới đi khám

VTC News cho rằng, ung thư dạ dày giai đoạn sớm có thể không gây triệu chứng rõ ràng. Khi có các biểu hiện kéo dài hoặc bất thường như khó tiêu dai dẳng, đau hoặc khó chịu vùng thượng vị, nhanh no, buồn nôn, sụt cân không chủ ý hay xuất huyết tiêu hóa, người bệnh nên được bác sĩ đánh giá thay vì tự điều trị kéo dài.

Với những người có yếu tố nguy cơ, đặc biệt tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày hoặc các bệnh lý tiền ung thư của dạ dày, việc trao đổi với bác sĩ về xét nghiệm H. pylori và kế hoạch theo dõi phù hợp có ý nghĩa hơn việc chỉ dựa vào các triệu chứng thông thường.

Ung thư dạ dày hình thành từ nhiều yếu tố. Chủ động kiểm tra khi có nguy cơ, xử lý H. pylori nếu được phát hiện và duy trì chế độ ăn uống cân bằng mới là những điều có ý nghĩa thiết thực hơn trong phòng bệnh.