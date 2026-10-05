Bé gái 12 tuổi phải chạy thận suốt đời, bác sĩ cảnh báo từ món ăn khoái khẩu

Bé gái 12 tuổi suy thận nặng sau nhiều năm mắc viêm cầu thận

Theo Phunumoi, bác sĩ thận Hong Yongxiang (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết trường hợp bé 12 tuổi suy thận vừa qua là một trong những bệnh nhân trẻ tuổi bị suy thận nặng mà ông tiếp nhận trong khoảng 5 năm trở lại đây. Bác sĩ chia sẻ trường hợp này trên chương trình sức khỏe trực tuyến Health 2.0.

Bé gái sống tại Đài Trung, được bố mẹ đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao, suy nhược và nôn mửa dữ dội. Kết quả thăm khám cho thấy bé đã bị urê huyết và suy thận mạn tính nặng, phải điều trị chạy thận lâu dài.

Khai thác bệnh sử, bác sĩ được biết bé từng mắc viêm cầu thận mạn từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, do phụ huynh bận rộn và có phần nuông chiều con, việc theo dõi bệnh không được chú trọng. Chế độ ăn của bé cũng không được kiểm soát phù hợp với tình trạng bệnh thận.

Theo chia sẻ của gia đình, từ khoảng lớp 2, bé thường dùng tiền tiêu vặt để mua gà rán. Tần suất có thời điểm lên tới 4-5 lần mỗi tuần và kéo dài trong nhiều năm.

Bé gái 12 tuổi đã phải chạy thận suốt đời. Ảnh minh họa.

Suy thận và nguy cơ sức khỏe khi ăn gà rán thường xuyên

Bác sĩ Hong cho biết gà rán thường chứa nhiều năng lượng, chất béo và muối. Với người khỏe mạnh, việc thỉnh thoảng ăn món này không đồng nghĩa gây bệnh thận. Tuy nhiên, chế độ ăn nhiều thực phẩm chiên rán, nhiều muối và năng lượng trong thời gian dài không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt ở trẻ đã có bệnh thận từ trước.

Ở người mắc bệnh thận, việc lựa chọn thực phẩm cần được điều chỉnh tùy theo chức năng thận và tình trạng bệnh. Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp và gây thêm gánh nặng cho việc kiểm soát bệnh thận. Chế độ ăn dư thừa năng lượng cũng có thể góp phần làm tăng cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa.

Do đó, trong trường hợp của bé gái này, không thể khẳng định gà rán là nguyên nhân trực tiếp khiến bé suy thận. Yếu tố quan trọng là bé đã có bệnh lý cầu thận mạn tính từ trước nhưng không được theo dõi, điều trị đầy đủ, trong khi chế độ ăn uống kéo dài không phù hợp có thể là yếu tố bất lợi.

Ăn nhiều đồ chiên rán ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Thực phẩm chiên rán thường có mật độ năng lượng cao. Nếu ăn thường xuyên với khẩu phần lớn, đặc biệt khi kết hợp với nước ngọt và các món nhiều năng lượng khác, có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa.

Một số phương pháp chế biến ở nhiệt độ cao cũng có thể tạo ra các hợp chất như acrylamide hoặc các sản phẩm khác liên quan đến quá trình chiên, nướng. Tuy nhiên, nguy cơ đối với sức khỏe còn phụ thuộc loại thực phẩm, nhiệt độ, thời gian chế biến và lượng tiêu thụ, do đó không nên quy kết một món ăn đơn lẻ là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh.

Một nghiên cứu được VietnamPlus dẫn lại, đăng trên BMJ, từng ghi nhận phụ nữ ăn thực phẩm chiên rán từ một lần trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn so với nhóm ăn ít hơn. Với riêng gà rán, mức tăng nguy cơ được báo cáo là 13%. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát, không chứng minh rằng ăn gà rán trực tiếp gây tử vong.

Điều đáng lưu ý hơn là thói quen thường xuyên sử dụng thực phẩm chiên rán có thể đi kèm với một chế độ ăn nhiều năng lượng, nhiều chất béo và ít rau quả, từ đó ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe chuyển hóa và tim mạch.

Ảnh minh họa.

Người bệnh suy thận cần lưu ý gì khi ăn gà rán?

Trẻ mắc bệnh thận mạn cần được theo dõi định kỳ để đánh giá chức năng thận và điều chỉnh chế độ ăn theo từng giai đoạn bệnh. Không phải trẻ mắc bệnh thận nào cũng phải kiêng hoàn toàn một nhóm thực phẩm; lượng protein, muối, kali, phospho và nước cần được cân đối dựa trên chức năng thận và hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Với trẻ khỏe mạnh, gà rán có thể được sử dụng ở mức hạn chế, nhưng không nên trở thành món ăn thường xuyên thay thế các nhóm thực phẩm khác. Bữa ăn nên đa dạng, tăng rau củ, trái cây và ngũ cốc phù hợp, đồng thời hạn chế thực phẩm quá nhiều muối, đường và chất béo.

Bên cạnh chế độ ăn, trẻ cần duy trì vận động phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Những trẻ đã được chẩn đoán mắc bệnh thận cần tuân thủ lịch tái khám và hướng dẫn điều trị, thay vì chỉ dựa vào việc điều chỉnh chế độ ăn tại nhà.

Cảnh giác với dấu hiệu suy thận

Bệnh thận ở trẻ có thể diễn tiến âm thầm. Một số biểu hiện như phù quanh mắt hoặc chân, tiểu ít, nước tiểu bất thường, tăng huyết áp, mệt mỏi kéo dài hoặc chậm tăng trưởng cần được đưa trẻ đi khám để tìm nguyên nhân.

Đặc biệt, những trẻ đã được chẩn đoán viêm cầu thận hoặc bệnh thận mạn cần được theo dõi theo lịch của bác sĩ ngay cả khi không có triệu chứng rõ ràng. Việc phát hiện và kiểm soát bệnh sớm có thể giúp hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối.

Trường hợp bé gái 12 tuổi cũng là lời nhắc rằng với trẻ có bệnh thận nền, việc điều trị, tái khám và xây dựng chế độ ăn phù hợp cần được thực hiện đồng thời. Không nên xem một món ăn riêng lẻ là nguyên nhân gây suy thận, mà cần nhìn vào toàn bộ bệnh nền và lối sống của trẻ trong thời gian dài.