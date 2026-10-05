Không có triệu chứng, người phụ nữ 40 tuổi bất ngờ phát hiện khối u thận đã xâm lấn

Ngày 5/10, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu của bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi thành công cho nữ bệnh nhân 40 tuổi mắc u thận kèm huyết khối tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới.

Đây là một tình trạng hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Hình ảnh u thận có huyết khối tĩnh mạch chủ được phẫu thuật nội sọi cắt toàn bộ. Ảnh: BVCC.

Điều đáng chú ý, người bệnh hoàn toàn không có triệu chứng điển hình và chỉ phát hiện bệnh tình cờ khi khám sức khỏe. Kết quả chẩn đoán cho thấy khối u thận đã hình thành huyết khối trong tĩnh mạch thận và lan vào tĩnh mạch chủ dưới khoảng 4 cm.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, u thận thường diễn biến âm thầm trong thời gian dài. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển lớn, gây chảy máu hoặc xâm lấn vào hệ thống tĩnh mạch.

Thống kê cho thấy khoảng 4 – 10% trường hợp u thận có huyết khối tĩnh mạch thận hoặc tĩnh mạch chủ dưới. Khi huyết khối xuất hiện và lan rộng, nguy cơ biến chứng trở nên đặc biệt nguy hiểm do huyết khối có thể di chuyển lên tim hoặc động mạch phổi, gây tắc mạch phổi cấp và đe dọa tính mạng người bệnh.

TS.BS Đỗ Ngọc Sơn – Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, phẫu thuật nội soi điều trị u thận có huyết khối lan vào tĩnh mạch chủ là một trong những kỹ thuật khó của ngoại tiết niệu. Thách thức không chỉ nằm ở việc cắt bỏ khối u mà còn phải kiểm soát chặt chẽ huyết khối trong lòng mạch để ngăn ngừa nguy cơ di chuyển lên tim hoặc động mạch phổi trong quá trình can thiệp.

Trong ca mổ, các phẫu thuật viên đã thực hiện cắt toàn bộ thận bệnh lý, đồng thời lấy trọn huyết khối trong tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới bằng phương pháp nội soi. Việc kiểm soát các nhánh tĩnh mạch lớn được thực hiện một cách chính xác, giúp hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu và ngăn ngừa huyết khối di chuyển gây biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Đây là ca đầu tiên được thực hiện thành công tại khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và là một trong số rất ít trường hợp tại Việt Nam được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật nội soi cắt thận kết hợp lấy huyết khối tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới.

Từ ca bệnh hiếm gặp này, các bác sĩ khuyến cáo, khi u thận đã xuất hiện huyết khối trong tĩnh mạch thận hoặc tĩnh mạch chủ dưới thường đồng nghĩa với bệnh ở giai đoạn tiến triển. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm bệnh lý ngay cả khi chưa có triệu chứng.

Người dân nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau vùng thắt lưng, tiểu máu hoặc phát hiện tổn thương qua siêu âm. Việc chẩn đoán và điều trị sớm tại các cơ sở chuyên sâu sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.



