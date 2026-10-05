Người đàn ông 56 tuổi phát hiện suy tim từ dấu hiệu nhiều người mắc phải

Khó thở, đau ngực, đi khám phát hiện dấu hiệu suy tim

Ông M.V.Q., 56 tuổi, ở Đồng Tháp, đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long thăm khám vì khó thở xuất hiện khoảng một tuần, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận ông có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu cùng nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch. Đáng lưu ý, ngoài khó thở, người bệnh còn xuất hiện đau ngực khi gắng sức, mức độ III.

Với người bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, tình trạng khó thở kéo dài kèm đau ngực khi gắng sức cần được đánh giá kỹ để tìm nguyên nhân. Các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng, kiểm tra chức năng tim và đánh giá tình trạng động mạch vành nhằm phát hiện những bất thường tim mạch tiềm ẩn.

Người bệnh được thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết để đánh giá nguyên nhân khó thở, chức năng tim cũng như nguy cơ bệnh động mạch vành.

Hình ảnh mạch vành vôi hoá nặng của bệnh nhân suy tim. Ảnh: BVCC

Phát hiện chức năng tim suy giảm

Kết quả siêu âm tim ghi nhận phân suất tống máu thất trái (EF) khoảng 44%, cho thấy chức năng co bóp của tim đã suy giảm. Theo các bác sĩ, chỉ số này phù hợp với tình trạng suy tim có phân suất tống máu giảm nhẹ.

Hình ảnh cận lâm sàng cũng ghi nhận tình trạng vôi hóa nặng tại động mạch vành, cho thấy người bệnh có tổn thương mạch vành cần được đánh giá và theo dõi.

Theo BS.CKI Nguyễn Văn Quốc Cường, Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp Tim mạch của bệnh viện, với tình trạng của người bệnh, mục tiêu điều trị không chỉ là cải thiện triệu chứng khó thở mà còn kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch, tối ưu điều trị suy tim và đánh giá đầy đủ tình trạng động mạch vành để lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Người bệnh được điều trị nội khoa và theo dõi sát đáp ứng. Sau 5 ngày, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt, khó thở giảm nhiều, khả năng sinh hoạt được cải thiện, tình trạng chung ổn định hơn.

Không nên chủ quan khi khó thở kéo dài

Theo bác sĩ Cường, khó thở không phải lúc nào cũng xuất phát từ bệnh lý hô hấp. Ở những người có yếu tố nguy cơ tim mạch, đây có thể là biểu hiện liên quan đến suy tim hoặc bệnh lý động mạch vành.

Người trung niên và lớn tuổi, đặc biệt những người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá hoặc có tiền sử bệnh tim mạch, cần lưu ý khi xuất hiện khó thở kéo dài hoặc giảm khả năng gắng sức.

Đặc biệt, đau ngực xuất hiện khi gắng sức, nhất là khi xảy ra với mức gắng sức ngày càng nhẹ hoặc có xu hướng tăng dần, cần được thăm khám để đánh giá nguy cơ bệnh động mạch vành.

Bác sĩ khuyến cáo không nên tự quy kết tình trạng khó thở cho tuổi tác hoặc các bệnh lý hô hấp mà bỏ qua khả năng liên quan đến tim mạch. Thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.

Phát hiện sớm bệnh tim mạch để giảm nguy cơ biến chứng

Theo BS. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn của bệnh viện cho biết, động mạch vành và suy tim có thể diễn tiến âm thầm, trong khi các yếu tố nguy cơ thường tích lũy theo thời gian.

"Việc can thiệp chẩn đoán chuẩn xác ngay từ 'giai đoạn vàng' có ý nghĩa then chốt" trong quản lý và điều trị bệnh tim mạch, bác sĩ Tưởng chia sẻ.

Việc kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu, duy trì lối sống lành mạnh và khám tim mạch định kỳ, đặc biệt ở người có nhiều yếu tố nguy cơ, giúp phát hiện sớm những bất thường và chủ động điều trị.