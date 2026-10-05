Thấy nước tiểu nổi bọt kéo dài, người đàn ông 59 tuổi đi khám phát hiện bệnh thận mạn giai đoạn 3

Nước tiểu nổi bọt kéo dài, phát hiện bệnh thận mạn giai đoạn 3b

Hơn một tháng nay, ông Tân nhận thấy nước tiểu thường xuyên nổi nhiều bọt giống xà phòng, kèm chán ăn và mệt mỏi. Ban đầu, ông cho rằng đây là hiện tượng bình thường do dòng tiểu mạnh hoặc cơ thể uống chưa đủ nước nên không đi khám. Khi tình trạng tiểu bọt kéo dài, ông đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 khám và được chỉ định xét nghiệm chuyên sâu.

BS.CKII Hồ Tấn Thông, Đơn vị Nội thận - Lọc máu, cho biết chỉ số creatinine trong máu của người bệnh tăng lên 189 µmol/L, cao hơn mức tham chiếu ở nam giới (53-104 µmol/L). Độ lọc cầu thận (eGFR) giảm còn 35 ml/phút/1,73 m², kèm tiểu đạm. Bác sĩ chẩn đoán ông Tân mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3b.

Người bệnh đồng thời có tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và đái tháo đường. Đây đều là những bệnh lý có thể làm tăng nguy cơ tiến triển bệnh thận và biến cố tim mạch nếu không được kiểm soát tốt.

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Bệnh thận mạn trên nền nhiều bệnh lý tim mạch, chuyển hóa

Bác sĩ Thông lý giải, huyết áp cao kéo dài có thể gây tổn thương tim và thận. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng cân bằng dịch và điều hòa huyết áp cũng bị ảnh hưởng, từ đó có thể làm tăng gánh nặng cho tim.

Một số thuốc điều trị bệnh tim mạch cũng có thể làm thay đổi chỉ số creatinine hoặc kali máu, đặc biệt ở người đã suy giảm chức năng thận. Vì vậy, việc lựa chọn và điều chỉnh thuốc cần dựa trên tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Bác sĩ Thông hội chẩn cùng các bác sĩ chuyên khoa Tim mạch và Nội tiết, xây dựng phác đồ điều trị cho ông Tân với 3 mục tiêu: bảo vệ chức năng thận, kiểm soát bệnh nền tim mạch và kiểm soát đường huyết an toàn.

Các bác sĩ cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ của từng loại thuốc, đồng thời theo dõi sát đường huyết, huyết áp, chức năng thận, tình trạng phù, giữ nước và diễn biến các bệnh nền để kịp thời điều chỉnh liều.

Phác đồ ưu tiên các thuốc điều trị đái tháo đường có lợi ích bảo vệ tim và thận, giúp làm chậm tiến triển tổn thương thận ở những người phù hợp; đồng thời kiểm soát huyết áp, giảm áp lực tại cầu thận, hạn chế rò rỉ đạm qua nước tiểu và kiểm soát rối loạn mỡ máu.

"Việc phối hợp các nhóm thuốc theo tình trạng bệnh cụ thể và độ lọc cầu thận cần phải cân nhắc kỹ để đạt được tất cả các mục tiêu điều trị", bác sĩ Thông nói, đồng thời cho biết các bác sĩ liên chuyên khoa hội chẩn và phối hợp chặt chẽ để tối ưu phác đồ cho người bệnh.

Bệnh thận mạn cải thiện sau khi điều chỉnh phác đồ

Ông Tân tuân thủ phác đồ điều trị, uống thuốc đúng liều, đúng giờ theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong sinh hoạt, ông hạn chế ăn mặn, không sử dụng thực phẩm chế biến sẵn hoặc nhiều dầu mỡ. Chế độ đạm và lượng nước uống được điều chỉnh theo chức năng thận thay vì kiêng khem quá mức.

Sau 2 tuần tái khám, độ lọc cầu thận của ông tăng lên trên 46 ml/phút/1,73 m², trong khi creatinine giảm xuống 150 µmol/L. Sau 3 tháng, độ lọc cầu thận tiếp tục tăng lên trên 60 ml/phút/1,73 m². Tình trạng tiểu bọt và phù được cải thiện, chức năng thận ổn định hơn.

Ông tiếp tục được theo dõi và điều trị các bệnh nền tim mạch, đái tháo đường.

Người có bệnh thận mạn cần kiểm soát tốt bệnh nền

Bác sĩ lưu ý người bệnh cần tiếp tục tuân thủ chế độ ăn uống, kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp và chức năng thận để hạn chế tổn thương mạch máu thận và tim. Lượng nước uống cần được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe và chỉ định của bác sĩ; với người phù hợp có thể uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày, tính cả canh, súp.

Người bệnh cũng cần duy trì lượng đạm phù hợp với chức năng thận, có thể khoảng 0,8 g/kg cân nặng/ngày theo hướng dẫn của bác sĩ, ưu tiên nguồn đạm như thịt nạc, cá, ức gà và tuân thủ lịch tái khám định kỳ.

Việt Nam hiện có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn, chiếm khoảng 12,8% dân số. Ở giai đoạn sớm, bệnh thường không có triệu chứng rõ rệt, khiến nhiều người không biết mình mắc bệnh cho đến khi tình cờ đi khám hoặc bệnh đã tiến triển.

Do vậy, bác sĩ Thông khuyên người bệnh không nên chờ đến khi phù nhiều, tiểu ít hoặc mệt mỏi mới đi khám vì có thể bỏ lỡ thời điểm phát hiện và can thiệp sớm. Người có tình trạng tiểu bọt kéo dài nên đến cơ sở y tế để thăm khám, làm xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Những người có nhiều bệnh nền cần kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết và thận trọng khi sử dụng thuốc, đặc biệt không tự ý dùng thuốc, để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận.