Nhiều đạo diễn gạo cội tranh tài tại Liên hoan phim Cannes 2026

Theo thông tin từ Liên hoan phim Cannes, kỳ liên hoan phim lần thứ 79 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23/5/2026. Ban tổ chức cũng đã chính thức công bố danh sách phim được lựa chọn cho mùa liên hoan năm nay, mở ra một cuộc đua được dự báo giàu tính nghệ thuật và mang đậm màu sắc quốc tế.

Ngay từ danh sách vừa được công bố, Cannes 2026 đã cho thấy đây sẽ là một mùa liên hoan quy tụ nhiều nhà làm phim có dấu ấn rõ nét, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế là một trong những sân chơi điện ảnh quan trọng nhất thế giới.

Cảnh trong bộ phim "Coward".

Theo Screen Daily, mùa liên hoan năm nay nổi bật với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc từng được giới phê bình quốc tế đánh giá cao, bên cạnh một số tiếng nói mới đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau.

Từ danh sách công bố, có thể thấy Cannes 2026 quy tụ các đạo diễn như Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Hirokazu Kore-eda, Ryusuke Hamaguchi, Cristian Mungiu, Pawel Pawlikowski, Rodrigo Sorogoyen và Andrey Zvyagintsev. Chỉ riêng dàn tên tuổi này cũng đủ để Cannes 2026 trở thành tâm điểm chú ý của giới điện ảnh toàn cầu.

Phim "Fatherland" của đạo diễn Pawel Pawlikowski.

Ở hạng mục phim tranh giải chính, Cannes 2026 công bố hơn 20 tác phẩm, trong đó có những cái tên nổi bật như: Amarga Navidad của Pedro Almodóvar, Parallel Tales của Asghar Farhadi, All of a Sudden của Ryusuke Hamaguchi, Sheep in the Box của Hirokazu Kore-eda, Fjord của Cristian Mungiu, Fatherland của Pawel Pawlikowski, The Man I Love của Ira Sachs và Minotaur của Andrey Zvyagintsev. Danh sách này cho thấy Cannes 2026 vẫn đặt trọng tâm rất rõ vào những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân mạnh của đạo diễn, thay vì thiên nhiều về yếu tố ngôi sao hay thị trường.

Theo Giám đốc nghệ thuật Thierry Frémaux, năm nay có 5 phim tranh giải do các nữ đạo diễn thực hiện. Khoảng 95% tác phẩm đã được chốt, còn lại một số cái tên đang được cân nhắc bổ sung trong những tuần tới. Liên hoan nhận 2.491 phim gửi về từ 141 quốc gia, nhiều hơn khoảng 1.000 phim so với năm ngoái.

Sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng của Quỳnh Kool GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool bên cạnh diễn xuất ngày càng hoàn thiện, cô còn khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc thăng hạng.

Phim 'Tận hiến' sắp lên sóng VTV3 có gì hấp dẫn? GĐXH - Bộ phim "Tận hiến" tái hiện chân thật hành trình chiến đấu thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên đất Lào trong giai đoạn 1957-1977.



