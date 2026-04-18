Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nhiều đạo diễn gạo cội tranh tài tại Liên hoan phim Cannes 2026

Thứ bảy, 17:24 18/04/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes 2026 vừa công bố danh sách phim chính thức, với sự trở lại của nhiều đạo diễn tên tuổi của điện ảnh thế giới.

Theo thông tin từ Liên hoan phim Cannes, kỳ liên hoan phim lần thứ 79 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23/5/2026. Ban tổ chức cũng đã chính thức công bố danh sách phim được lựa chọn cho mùa liên hoan năm nay, mở ra một cuộc đua được dự báo giàu tính nghệ thuật và mang đậm màu sắc quốc tế.

Ngay từ danh sách vừa được công bố, Cannes 2026 đã cho thấy đây sẽ là một mùa liên hoan quy tụ nhiều nhà làm phim có dấu ấn rõ nét, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế là một trong những sân chơi điện ảnh quan trọng nhất thế giới. 

Nhiều đạo diễn nổi tiếng tham gia Liên hoan phim Cannes 2026

Cảnh trong bộ phim "Coward".

Theo Screen Daily, mùa liên hoan năm nay nổi bật với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc từng được giới phê bình quốc tế đánh giá cao, bên cạnh một số tiếng nói mới đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau. 

Từ danh sách công bố, có thể thấy Cannes 2026 quy tụ các đạo diễn như Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Hirokazu Kore-eda, Ryusuke Hamaguchi, Cristian Mungiu, Pawel Pawlikowski, Rodrigo Sorogoyen và Andrey Zvyagintsev. Chỉ riêng dàn tên tuổi này cũng đủ để Cannes 2026 trở thành tâm điểm chú ý của giới điện ảnh toàn cầu.

Nhiều đạo diễn nổi tiếng tham gia Liên hoan phim Cannes 2026

Phim "Fatherland" của đạo diễn Pawel Pawlikowski.

Ở hạng mục phim tranh giải chính, Cannes 2026 công bố hơn 20 tác phẩm, trong đó có những cái tên nổi bật như: Amarga Navidad của Pedro Almodóvar, Parallel Tales của Asghar Farhadi, All of a Sudden của Ryusuke Hamaguchi, Sheep in the Box của Hirokazu Kore-eda, Fjord của Cristian Mungiu, Fatherland của Pawel Pawlikowski, The Man I Love của Ira Sachs và Minotaur của Andrey Zvyagintsev. Danh sách này cho thấy Cannes 2026 vẫn đặt trọng tâm rất rõ vào những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân mạnh của đạo diễn, thay vì thiên nhiều về yếu tố ngôi sao hay thị trường.

Theo Giám đốc nghệ thuật Thierry Frémaux, năm nay có 5 phim tranh giải do các nữ đạo diễn thực hiện. Khoảng 95% tác phẩm đã được chốt, còn lại một số cái tên đang được cân nhắc bổ sung trong những tuần tới. Liên hoan nhận 2.491 phim gửi về từ 141 quốc gia, nhiều hơn khoảng 1.000 phim so với năm ngoái.

Nhiều đạo diễn nổi tiếng tham gia Liên hoan phim Cannes 2026

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool bên cạnh diễn xuất ngày càng hoàn thiện, cô còn khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc thăng hạng.

Nhiều đạo diễn nổi tiếng tham gia Liên hoan phim Cannes 2026

GĐXH - Bộ phim "Tận hiến" tái hiện chân thật hành trình chiến đấu thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên đất Lào trong giai đoạn 1957-1977.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top