Nhiều đạo diễn gạo cội tranh tài tại Liên hoan phim Cannes 2026
GĐXH - Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes 2026 vừa công bố danh sách phim chính thức, với sự trở lại của nhiều đạo diễn tên tuổi của điện ảnh thế giới.
Theo thông tin từ Liên hoan phim Cannes, kỳ liên hoan phim lần thứ 79 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23/5/2026. Ban tổ chức cũng đã chính thức công bố danh sách phim được lựa chọn cho mùa liên hoan năm nay, mở ra một cuộc đua được dự báo giàu tính nghệ thuật và mang đậm màu sắc quốc tế.
Ngay từ danh sách vừa được công bố, Cannes 2026 đã cho thấy đây sẽ là một mùa liên hoan quy tụ nhiều nhà làm phim có dấu ấn rõ nét, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế là một trong những sân chơi điện ảnh quan trọng nhất thế giới.
Theo Screen Daily, mùa liên hoan năm nay nổi bật với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc từng được giới phê bình quốc tế đánh giá cao, bên cạnh một số tiếng nói mới đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau.
Từ danh sách công bố, có thể thấy Cannes 2026 quy tụ các đạo diễn như Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Hirokazu Kore-eda, Ryusuke Hamaguchi, Cristian Mungiu, Pawel Pawlikowski, Rodrigo Sorogoyen và Andrey Zvyagintsev. Chỉ riêng dàn tên tuổi này cũng đủ để Cannes 2026 trở thành tâm điểm chú ý của giới điện ảnh toàn cầu.
Ở hạng mục phim tranh giải chính, Cannes 2026 công bố hơn 20 tác phẩm, trong đó có những cái tên nổi bật như: Amarga Navidad của Pedro Almodóvar, Parallel Tales của Asghar Farhadi, All of a Sudden của Ryusuke Hamaguchi, Sheep in the Box của Hirokazu Kore-eda, Fjord của Cristian Mungiu, Fatherland của Pawel Pawlikowski, The Man I Love của Ira Sachs và Minotaur của Andrey Zvyagintsev. Danh sách này cho thấy Cannes 2026 vẫn đặt trọng tâm rất rõ vào những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân mạnh của đạo diễn, thay vì thiên nhiều về yếu tố ngôi sao hay thị trường.
Theo Giám đốc nghệ thuật Thierry Frémaux, năm nay có 5 phim tranh giải do các nữ đạo diễn thực hiện. Khoảng 95% tác phẩm đã được chốt, còn lại một số cái tên đang được cân nhắc bổ sung trong những tuần tới. Liên hoan nhận 2.491 phim gửi về từ 141 quốc gia, nhiều hơn khoảng 1.000 phim so với năm ngoái.
Quỳnh Kool từng áp lực đến mức suýt bỏ nghề diễnGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool đã có những thời điểm chông chênh, muốn bỏ cuộc trước khi khẳng định bản thân với nghề diễn.
Hòa Minzy và màn ứng xử 'vừa lòng người hỏi, đẹp lòng người thương' tại giải Cống hiếnGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Câu trả lời của ca sĩ Hòa Minzy tại lễ trao giải Cống hiến đã gây ấn tượng mạnh với fan và ý trung nhân. Nữ ca sĩ khéo léo cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu, khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi.
Tình trạng mẹ của Kasim Hoàng VũGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng mẹ của Kasim Hoàng Vũ sau gần 2 tháng con trai qua đời.
Johnny Trí Nguyễn sau 8 năm 'mất tích' trở lại mạnh mẽ với diện mạo mớiCâu chuyện văn hóa - 15 giờ trước
GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có sự trở lại gây ấn tượng trong phim điện ảnh sắp ra mắt vào dịp mùng 2/9. Trong bộ phim này, anh vào vai tướng quân quyền lực.
Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà có bạn gái, thái độ của mẹ gây chú ýGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Subeo năm nay tròn 16 tuổi và cậu bé đã công khai bạn gái trong một sự kiện của mẹ. Trước việc, con trai có bạn gái sớm, Hồ Ngọc Hà có chia sẻ đặc biệt
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trình làng tác phẩm âm nhạc hoài niệm tháng TưGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã trình làng tác phẩm "Ám ảnh tháng Tư" - một bản nhạc không chỉ về mùa hoa, mà còn là một nén tâm hương bằng âm thanh gửi vào cõi nhớ.
Phim 'Tận hiến' sắp lên sóng VTV3 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Bộ phim "Tận hiến" tái hiện chân thật hành trình chiến đấu thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên đất Lào trong giai đoạn 1957-1977.
Con út quấy khóc khi ăn, Tuấn Hưng 'bật' chế độ nghiêm khắcGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Khác xa với hình ảnh nam ca sĩ lãng tử trên sân khấu, Tuấn Hưng trong tập 2 của 'Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026' phải liên tục bật "mood" nghiêm khắc với cậu út Sâm.
Mỹ nhân lên hình vài phút trong 'Tây du ký': Sự nghiệp rực rỡ, giờ làm lãnh đạoThế giới showbiz - 23 giờ trước
Trong số dàn diễn viên phụ của Tây du ký 1986, mỹ nhân này được xem là một trong những người có sự nghiệp thành công nhất.
Nữ diễn viên quê Tuyên Quang đang gây sốt với phong cách 'nữ tổng tài' trên phim VTV, ngoài đời ra sao?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Thu Hoài đang là cái tên gây chú ý trên phim giờ vàng VTV nhờ phong cách "nữ tổng tài" sành điệu. Ngoài đời, gu thời trang của cô cũng không khác trên phim là mấy.
NSND Nguyễn Hải: Vợ tôi từng được mệnh danh là 'Thẩm Thuý Hằng' của Khoá 1 Sân khấu - Điện ảnhGiải trí
GĐXH - NSND Nguyễn Hải kể rằng vợ ông - bà Lê Thúy Hằng từng được bạn bè gọi là "Thẩm Thuý Hằng" của Khoá 1 Sân khấu - Điện ảnh.