Cho hàng xóm vay tiền chữa bệnh, tôi không ngờ món quà cảm ơn lại vượt xa tưởng tượng

Tình bạn hàng xóm gắn bó từ thời thơ ấu

Anh Tần là hàng xóm của gia đình tôi. Hai nhà nằm đối diện nhau trong cùng một con ngõ nhỏ.

Từ những ngày còn học mẫu giáo cho đến khi lên trung học, chúng tôi đều học cùng lớp, cùng lớn lên bên nhau.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cuộc sống của mỗi người rẽ sang một hướng khác. Tôi lên thành phố học đại học rồi ở lại lập nghiệp. Còn anh Tần chọn đi làm công nhân tại một khu công nghiệp gần nhà.

Thời gian trôi qua, việc liên lạc giữa chúng tôi dần thưa thớt. Tuy vậy, mỗi lần về quê, tôi vẫn không quên ghé sang nhà hỏi thăm người bạn cũ.

Biến cố ập đến với gia đình người hàng xóm

Năm 2019, trong một lần về quê và sang chơi nhà anh Tần, tôi mới biết gia đình anh đang gặp biến cố lớn.

Anh tâm sự rằng vợ mình vừa được bác sĩ chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp. Quá trình điều trị sẽ kéo dài và tốn kém rất nhiều tiền.

Là trụ cột của gia đình, anh Tần buộc phải làm thêm nhiều công việc cùng lúc để vừa nuôi con, vừa lo thuốc thang cho vợ.

Nghe câu chuyện ấy, tôi chỉ biết động viên anh. Tôi nói rằng nếu cần giúp đỡ, cứ mạnh dạn gọi cho tôi. Dù mỗi người một nơi nhưng tình bạn nhiều năm khiến tôi không thể làm ngơ khi anh gặp khó khăn.

Bên trong túi cá khô anh hàng xóm tặng có một túi zip nhỏ chứa tấm séc trị giá 500.000 NDT, người thụ hưởng ghi rõ tên tôi. Ảnh minh họa

Cuộc gọi lúc nửa đêm thay đổi tất cả

Sau lần đó, khi quay lại thành phố, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình gia đình anh Tần. Lần nào anh cũng nói sức khỏe vợ đã có dấu hiệu cải thiện, điều này khiến tôi phần nào yên tâm.

Thế nhưng đến đầu năm 2020, vào một đêm muộn, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh.

Ở đầu dây bên kia, giọng anh gấp gáp và run rẩy: "Vợ tôi đang cấp cứu. Bệnh viện yêu cầu phải có ít nhất 150.000 NDT ngay lập tức. Cậu có thể giúp tôi được không?"

Với tôi lúc đó, đây là một số tiền rất lớn. Tài khoản ngân hàng của tôi chỉ có khoảng 50.000 NDT. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của bạn, tôi không nỡ từ chối.

Tôi quyết định tất toán luôn sổ tiết kiệm 200.000 NDT, khoản tiền mà tôi dành dụm nhiều năm để mua nhà, rồi chuyển toàn bộ cho anh Tần ngay trong đêm.

Sáng hôm sau, tôi bắt xe về quê thăm gia đình anh. Dù biết tình hình không mấy khả quan, tôi vẫn cố gắng động viên anh và gia đình tiếp tục chữa trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Gia đình anh Tần đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh suốt 8 tháng trời. Nhưng đến tháng 9/2020, vợ anh cuối cùng vẫn không thể vượt qua.

Khi nhận được tin buồn, tôi lại vội vã trở về quê để giúp anh lo hậu sự.

Món quà bất ngờ từ anh bạn hàng xóm sau tang lễ

Sau khi mọi việc ổn thỏa, một hôm anh Tần hẹn tôi gặp riêng.Anh cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất, rồi dúi vào tay tôi một túi cá khô.

Anh cười nói: "Tôi vẫn nhớ cậu rất thích ăn loại cá này nên nhờ người mua giúp. Coi như món quà nhỏ của tôi."

Tôi vui vẻ nhận túi cá và mang lên thành phố. Trong lòng chỉ đơn giản nghĩ đó là chút tình cảm của người bạn cũ.

Nhưng khi mở túi cá khô ra ở nhà, tôi hoàn toàn sững sờ. Bên trong, ngoài loại cá khô tôi yêu thích, còn có một túi zip nhỏ. Trong đó là tấm séc trị giá 500.000 NDT, người thụ hưởng ghi rõ tên tôi.

Kèm theo là một lá thư tay với những dòng cảm ơn chân thành.

Sự thật khiến tôi bật khóc

Ngay lập tức, tôi gọi điện cho anh Tần vì nghĩ rằng chắc hẳn đã có sự nhầm lẫn.

Lúc này, anh mới chậm rãi giải thích: "Tôi biết cậu đã dùng tiền mua nhà để giúp vợ chồng tôi lúc khó khăn nhất. Bây giờ tôi muốn trả lại số tiền đó. Trong 500.000 NDT có 200.000 NDT tôi nợ cậu. Phần còn lại là tiền đền bù đất tôi vừa nhận được. Tôi muốn tặng cậu thêm một khoản để sớm mua được căn nhà mới."

Nghe đến đây, tôi không kìm được cảm xúc, nước mắt cứ thế trào ra.

Khi giúp đỡ anh Tần, tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại bất cứ điều gì. Nhưng món quà mà anh dành cho tôi lại vượt xa mọi tưởng tượng.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi càng tin vào một điều giản dị: Nếu chúng ta sống tử tế với người khác, sớm hay muộn, cuộc đời cũng sẽ đáp lại bằng những điều tốt đẹp.

Bài viết là dòng chia sẻ của Lý Nam (Chiết Giang, Trung Quốc) nhận được nhiều sự quan tâm trên nền tảng Toutiao.