Tưởng con dâu cho quần áo cũ, về nhà mở ra tôi bật khóc khi thấy thứ trong túi áo
GĐXH - Chuyến lên thăm con trai tưởng chừng rất bình thường, nhưng túi quần áo "cũ" mà con dâu đưa trước khi tôi về quê đã khiến tôi bật khóc khi mở ra.
Một mình nuôi con sau khi chồng qua đời
Tôi kết hôn năm 25 tuổi. Hai năm sau, tôi sinh con trai, thằng bé mà tôi đặt tên là Tiểu Bối. Cuộc sống gia đình đang yên ổn thì biến cố ập đến.
Khi Tiểu Bối vừa tròn 10 tuổi, chồng tôi qua đời sau một trận bạo bệnh. Từ đó, tôi vừa làm mẹ vừa làm cha, một mình nuôi con khôn lớn.
Những năm tháng ấy không hề dễ dàng. Một người phụ nữ góa chồng, vừa lo kiếm sống vừa chăm sóc con nhỏ, có lúc tôi tưởng như không thể gượng dậy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Tiểu Bối chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, tôi lại có thêm động lực.
Có lẽ vì thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ nên từ nhỏ, con trai tôi luôn cố gắng học tập. Từ cấp một đến cấp ba, tôi gần như chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện học hành của con.
Đến kỳ thi đại học, Tiểu Bối khiến cả gia đình và làng xóm tự hào khi đạt điểm cao nhất huyện và được nhận vào một trường đại học trọng điểm.
Con trai trưởng thành, tôi bớt đi gánh nặng
Sau khi lên đại học, Tiểu Bối vừa học vừa làm để tự trang trải cuộc sống. Nhờ vậy, gánh nặng kinh tế của tôi cũng vơi đi rất nhiều.
Tốt nghiệp xong, con trai ở lại thành phố làm việc. Một thời gian sau, nó kết hôn. Con dâu của tôi là người hiền lành, làm việc văn phòng giống con trai.
Gia đình tôi không khá giả nên khi các con lập nghiệp, tôi gần như không giúp được gì về mặt tài chính. Điều đó khiến tôi luôn cảm thấy áy náy.
Đến cuối năm 2023, khi biết con trai và con dâu chuẩn bị mua nhà, tôi quyết định lấy toàn bộ số tiền dành dụm nhiều năm để hỗ trợ. Nhưng hai đứa nhất quyết không nhận. Chúng nói tôi nên giữ tiền dưỡng già.
Lên thành phố thăm con và sự chu đáo của con dâu
Nhiều lần con trai và con dâu mời lên chơi, nhưng vì công việc ở quê nên mãi đến đầu năm nay tôi mới sắp xếp được thời gian lên thăm các con một tuần.
Cả hai đều là dân văn phòng nên công việc rất bận rộn. Thế nhưng từ khi tôi lên, con trai và con dâu đều cố gắng sắp xếp thời gian để về nhà ăn trưa và ăn tối cùng tôi.
Điều khiến tôi cảm động nhất là sự chu đáo của con dâu.
Con luôn hỏi tôi muốn ăn gì, có cần mua gì không. Nhưng tôi chỉ cười và nói rằng mình không cần cao lương mỹ vị. Điều tôi mong nhất chỉ là bữa cơm có đầy đủ con cháu quây quần.
Túi quần áo "cũ" mà con dâu đưa trước khi tôi về
Thấy con cái bận rộn vì mình, tôi quyết định rút ngắn chuyến thăm. Thay vì ở một tuần, tôi nói với các con rằng mình phải về quê sớm vì có việc gấp.
Đêm trước ngày về, con dâu bước vào phòng tôi. Con đưa cho tôi một túi quần áo và nói: "Trong này là ít quần áo cũ, mẹ mang về mặc nhé. Nhưng nhớ giặt lại trước khi mặc."
Con còn cẩn thận dặn thêm rằng nếu thấy chiếc nào không hợp thì có thể cho người quen. Tôi vui vẻ nhận lấy. Trong lòng còn nghĩ con dâu thật tâm lý khi nghĩ đến mình.
Sự thật bên trong khiến tôi bật khóc
Ngày hôm sau tôi mang túi quần áo về quê. Đến khi mở ra, tôi hoàn toàn bất ngờ. Những món đồ trong túi không phải quần áo cũ. Tất cả đều còn nguyên tem mác. Hơn nữa, kiểu dáng lại đúng là những mẫu tôi rất thích.
Khi cầm chiếc áo bông lên ướm thử, tôi phát hiện trong túi áo có một phong bì đỏ. Mở ra xem, tôi chết lặng.
Bên trong là khoảng 20.000 nhân dân tệ cùng một lá thư tay. Chỉ nhìn nét chữ, tôi đã nhận ra ngay đó là chữ của con trai. Trong thư, Tiểu Bối viết:
"Mẹ ơi,
Bao nhiêu năm qua mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn. Giờ đây là lúc con được báo hiếu mẹ. Quần áo này là vợ con chọn cho mẹ đấy. Cô ấy đã đi khắp các gian hàng trong siêu thị để tìm được những món phù hợp với mẹ.
Vì sợ mẹ mắng chúng con tiêu tiền nên cô ấy mới nói đó là quần áo cũ. Số tiền này là chút tấm lòng của chúng con. Mẹ đừng quá tiết kiệm nữa, hãy chăm sóc sức khỏe của mình.
Chúng con sẽ sớm về thăm mẹ."
Đọc xong lá thư, tôi không kìm được nước mắt.
Từ khi con trai lấy vợ, tôi luôn cảm thấy mình chẳng giúp được gì cho các con. Khi con dâu sinh cháu, tôi lại bị bệnh thấp khớp nên không thể lên chăm sóc.
Sau đó, con trai từng phải phẫu thuật nhưng tôi cũng không ở bên cạnh được.
Trong lòng tôi luôn lo lắng con dâu sẽ trách móc. Thế nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Con dâu không những không phàn nàn mà còn âm thầm quan tâm tôi. Còn con trai thì luôn nghĩ cách để tôi bớt lo lắng.
Mỗi lần nghĩ đến túi quần áo ấy, lòng tôi lại ấm áp. Có lẽ tất cả những vất vả của tôi trong suốt những năm tháng nuôi con một mình cuối cùng cũng đã được đền đáp.
Bài viết là chia sẻ của cụ Khương (Chiết Giang, Trung Quốc) thu hút sự chú ý của nhiều người trên nền tảng Toutiao.
