Phụ nữ trung niên có còn 'cần' tình dục? Sự thật khác xa điều nhiều người vẫn nghĩ
GĐXH - Bước qua tuổi 40, không ít phụ nữ bắt đầu im lặng trước những thay đổi của cơ thể và cảm xúc. Có người thấy mình không còn chủ động nghĩ đến chuyện chăn gối như thời trẻ.
Có người dần né tránh sự gần gũi vì cảm giác cơ thể không còn hấp dẫn. Và cũng có người tự hỏi: "Liệu ở tuổi này mình còn thật sự cần tình dục nữa không?". Thực tế, theo các chuyên gia sức khỏe, nhu cầu tình dục ở phụ nữ trung niên không biến mất. Điều thay đổi là cách cơ thể và cảm xúc phản ứng với nó.
Tuổi trung niên khiến cơ thể thay đổi nhưng ham muốn không biến mất
Khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, nội tiết tố estrogen trong cơ thể phụ nữ bắt đầu suy giảm. Điều này kéo theo hàng loạt thay đổi như khô âm đạo, giảm độ nhạy cảm, khó đạt khoái cảm hoặc dễ mệt mỏi sau một ngày dài.
Nhiều phụ nữ vì thế lầm tưởng rằng mình đã “hết nhu cầu”.
Tuy nhiên, trang tin Ngôi sao dẫn nguồn tin từ chia sẻ của bác sĩ Stephanie Faubion – chuyên gia nội tiết và sức khỏe phụ nữ tại hệ thống y khoa Mayo Clinic, đây là hiểu lầm rất phổ biến.
Bà cho rằng phụ nữ trung niên không mất đi ham muốn tình dục mà chỉ trải nghiệm nó theo cách khác. Nếu ở tuổi trẻ, ham muốn thường xuất hiện tự nhiên và mang tính bản năng mạnh mẽ thì ở tuổi trung niên, nhu cầu này gắn nhiều hơn với cảm xúc, sự an toàn và kết nối tinh thần.
Nói cách khác, phụ nữ ngoài 40 không còn dễ rung động chỉ vì yếu tố thể xác. Điều họ cần nhiều hơn là cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và được yêu thương.
Nhiều phụ nữ không còn “muốn ngay”, nhưng vẫn cần sự gần gũi
Một trong những thay đổi quan trọng nhất ở phụ nữ trung niên là ham muốn không còn xuất hiện một cách tự phát như trước.
Một số chuyên gia từng đưa ra khái niệm “ham muốn đáp ứng”. Theo đó, nhiều phụ nữ chỉ bắt đầu có cảm xúc sau khi đã có những tương tác thân mật như ôm, nắm tay, trò chuyện gần gũi hoặc được vuốt ve nhẹ nhàng.
Điều này lý giải vì sao rất nhiều phụ nữ nghĩ mình “không còn nhu cầu”, trong khi thực chất cơ thể chỉ cần nhiều thời gian hơn để được đánh thức cảm xúc.
Không ít người vợ thú nhận rằng họ không còn chủ động nghĩ tới tình dục giữa bộn bề con cái, công việc và áp lực cuộc sống. Nhưng khi có một không gian đủ thư giãn, một người chồng đủ tinh tế và sự kết nối cảm xúc đủ sâu, họ vẫn có thể cảm nhận được sự rung động như trước.
Điều phụ nữ trung niên cần đôi khi không phải tình dục, mà là cảm giác được yêu
Ở tuổi ngoài 40, tình dục với nhiều phụ nữ không còn đơn thuần là nhu cầu sinh lý. Nó trở thành một dạng kết nối cảm xúc.
Nhiều nghiên cứu cho thấy việc duy trì sự gần gũi giúp cơ thể giải phóng oxytocin và dopamine – những hormone liên quan đến cảm giác hạnh phúc, thư giãn và gắn bó. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn phụ nữ dễ rơi vào căng thẳng, mất ngủ hoặc cảm giác cô đơn.
Có những người phụ nữ không còn đặt nặng tần suất quan hệ, nhưng lại rất cần những cái ôm, những lời hỏi han hay sự quan tâm tinh tế từ bạn đời.
Một phụ nữ 48 tuổi từng chia sẻ trong một khảo sát về đời sống hôn nhân: “Tôi không còn cần những điều mãnh liệt như tuổi trẻ. Nhưng tôi vẫn muốn được chồng ôm khi ngủ, được nắm tay khi đi dạo và cảm thấy mình vẫn là người phụ nữ được yêu”.
Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng nhu cầu tình dục ở trung niên thực chất không hề biến mất, mà đang chuyển thành nhu cầu được kết nối và được quan tâm sâu sắc hơn.
Sự tự ti mới là điều khiến nhiều phụ nữ dần rút lui khỏi chuyện chăn gối
Một trong những nguyên nhân lớn khiến phụ nữ trung niên xa rời đời sống tình dục không nằm ở tuổi tác mà ở cảm giác tự ti.
Sau sinh nở và lão hóa, nhiều người không còn hài lòng với cơ thể mình. Những thay đổi như tăng cân, da chảy xệ, bụng tích mỡ hay tóc bạc khiến họ ngại gần gũi với bạn đời.
Bên cạnh đó là những định kiến vô hình trong xã hội rằng phụ nữ lớn tuổi thì không nên nói về tình dục hoặc không còn nhu cầu yêu đương.
Chính sự im lặng kéo dài ấy khiến nhiều cuộc hôn nhân trở nên xa cách dù cả hai vẫn còn tình cảm.
Các chuyên gia cho rằng thay vì né tránh, phụ nữ trung niên cần học cách lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn, đồng thời trò chuyện cởi mở với bạn đời về cảm xúc và nhu cầu thực sự.
Phụ nữ trung niên không “hết cần” tình dục, họ chỉ cần theo một cách khác
Câu hỏi đúng có lẽ không phải là phụ nữ trung niên còn cần tình dục hay không, mà là họ cần nó theo cách nào.
Ở tuổi này, sự gần gũi không còn là câu chuyện của bản năng bốc đồng. Nó trở thành sự chậm rãi, tinh tế và giàu cảm xúc hơn. Một ánh mắt quan tâm, một cái chạm dịu dàng hay cảm giác được trân trọng đôi khi lại mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều.
Tình dục ở phụ nữ trung niên không phải cánh cửa khép lại. Đó chỉ là một hành trình khác, nơi cảm xúc được đặt ở vị trí trung tâm và sự thấu hiểu trở thành điều quan trọng nhất.
