Các triệu chứng phổ biến của rối loạn chức năng tình dục ở nữ giới

Nhiều chị em dưới tuổi 40 nhưng rất sợ cảm giác gần gũi chồng vì có cảm giác đau rát dữ dội, lâu ngày ham muốn tình dục gần như biến mất vì thế tìm mọi cách né tránh chồng. Trên thực tế, những phụ nữ "sợ yêu" thường gặp phải các tình trạng suy giảm ham muốn, không có phản ứng kích thích, khô âm đạo kéo dài… Đó có thể là những dấu hiệu của rối loạn chức năng tình dục ở nữ giới.

Các triệu chứng rối loạn chức năng tình dục ở nữ giới phổ biến

Nhiều chị em rất sợ cảm giác gần gũi chồng. Ảnh minh họa.

Triệu chứng của rối loạn chức năng tình dục rất đa dạng, tùy thuộc vào loại rối loạn mà người phụ nữ gặp phải:

Giảm ham muốn tình dục: Đây là loại phổ biến nhất, biểu hiện qua việc thiếu hứng thú và không có nhu cầu quan hệ.

Rối loạn hưng phấn : Người phụ nữ có nhu cầu nhưng gặp khó khăn trong việc đạt được hoặc duy trì sự hưng phấn trong khi quan hệ.

Rối loạn cực khoái: Khó khăn kéo dài trong việc đạt cực khoái dù đã có đủ các kích thích cần thiết.

Rối loạn đau : Cảm giác đau đớn xuất hiện trong hoặc sau khi quan hệ tình dục.

Một số nguyên nhân

Phản ứng tình dục là sự phối hợp phức tạp giữa thể chất, cảm xúc, lối sống và mối quan hệ. Do đó, nguyên nhân gây rối loạn thường đến từ nhiều phía:

Yếu tố thể chất và bệnh lý

Các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, đái tháo đường, bệnh tim, suy thận hay các bệnh thần kinh (đa xơ cứng, chấn thương tủy sống) có thể trực tiếp dẫn đến rối loạn chức năng tình dục. Ngoài ra, một số loại thuốc điều trị trầm cảm, tăng huyết áp hay dị ứng cũng có thể làm giảm ham muốn và khả năng đạt cực khoái.

Thay đổi nội tiết tố (hormone)

Nồng độ estrogen sụt giảm sau mãn kinh là nguyên nhân chính gây thay đổi ở mô sinh dục. Estrogen thấp làm giảm lưu lượng máu đến vùng chậu, khiến bộ phận sinh dục ít nhạy cảm hơn, cần nhiều thời gian hưng phấn hơn. Đồng thời, niêm mạc âm đạo mỏng đi, kém đàn hồi dẫn đến khô và đau khi giao hợp (chứng đau khi giao hợp).

Nồng độ hormone thay đổi sau sinh và trong thời gian cho con bú cũng gây ra tình trạng khô âm đạo tương tự.

Tâm lý và xã hội

Các vấn đề sức khỏe tâm thần như lo âu, trầm cảm, căng thẳng kéo dài hoặc tiền sử bị lạm dụng tình dục đều làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn. Bên cạnh đó, áp lực chăm sóc trẻ sơ sinh, lo lắng về việc mang thai, hình ảnh cơ thể không tự tin hoặc các rào cản về văn hóa cũng đóng vai trò đáng kể. Đặc biệt, những mâu thuẫn chưa giải quyết với bạn đời thường ảnh hưởng trực tiếp đến sự thỏa mãn tình dục.

Các yếu tố rủi ro và khi nào cần khám?

Nguy cơ mắc bệnh sẽ cao hơn ở những người có tiền sử trầm cảm, lo âu, mắc các bệnh phụ khoa (bao gồm nhiễm trùng), thiếu sự riêng tư hoặc đang gặp căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm.

Nếu các vấn đề về tình dục diễn ra kéo dài, khiến bạn lo lắng hoặc gây rạn nứt mối quan hệ với bạn đời, đó là thời điểm cần đi khám để được tư vấn các phương pháp điều trị phù hợp. Việc điều trị thường đòi hỏi sự phối hợp đa dạng giữa thay đổi lối sống, tâm lý trị liệu và can thiệp y khoa.