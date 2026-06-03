7 việc nên làm sau khi quan hệ để tăng gắn kết và bảo vệ sức khỏe
GĐXH - Nhiều người cho rằng sau khi quan hệ tình dục, mọi thứ đã kết thúc. Thế nhưng theo các chuyên gia sức khỏe tình dục, những phút giây ngay sau “cuộc yêu” lại đóng vai trò quan trọng không kém. Một số thói quen đơn giản không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe vùng kín, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn mà còn góp phần tăng sự gắn bó, thấu hiểu giữa các cặp đôi.
Dưới đây là 7 việc được các chuyên gia khuyến khích thực hiện sau khi quan hệ để cả thể chất lẫn tinh thần đều nhận được những lợi ích tích cực.
Đi vệ sinh và vệ sinh cơ thể đúng cách
Sau khi quan hệ, việc đi tiểu được xem là một trong những thói quen có lợi, đặc biệt đối với phụ nữ. Hoạt động này giúp đào thải một phần vi khuẩn có thể xâm nhập vào đường tiết niệu trong quá trình gần gũi, từ đó giảm nguy cơ nhiễm trùng.
Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến cáo nên vệ sinh vùng kín bằng nước ấm và sản phẩm dịu nhẹ, không chứa hương liệu mạnh. Việc làm sạch nhẹ nhàng giúp loại bỏ mồ hôi, dịch tiết và mang lại cảm giác thoải mái sau khi quan hệ.
Tuy nhiên, không nên thụt rửa sâu hoặc sử dụng các sản phẩm tẩy rửa mạnh vì có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh tự nhiên của vùng kín.
Uống một cốc nước
Quan hệ tình dục là một hoạt động thể chất khiến cơ thể tiêu hao năng lượng và mất nước nhất định. Uống nước sau khi quan hệ giúp cơ thể bù nước, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và duy trì năng lượng.
Ngoài ra, việc uống đủ nước cũng góp phần hỗ trợ hệ tiết niệu hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giúp cơ thể đào thải vi khuẩn tốt hơn.
Chọn trang phục thoải mái, thoáng khí
Sau khi quan hệ, vùng kín thường có độ ẩm cao hơn bình thường. Vì vậy, mặc đồ lót hoặc quần áo rộng rãi, thoáng mát sẽ giúp da khô thoáng, hạn chế kích ứng và tạo điều kiện cho cơ thể phục hồi tự nhiên.
Những chất liệu như cotton thường được ưu tiên nhờ khả năng thấm hút tốt và giảm cảm giác bí bách.
Dành thời gian ôm ấp, trò chuyện
Không ít nghiên cứu cho thấy sau khi quan hệ, cơ thể giải phóng hormone oxytocin - thường được gọi là “hormone gắn kết”. Đây là chất giúp tăng cảm giác tin tưởng, gần gũi và kết nối giữa hai người.
Chính vì vậy, thay vì mỗi người cầm điện thoại hoặc vội vàng làm việc khác, các cặp đôi nên dành vài phút để ôm nhau, trò chuyện hoặc chia sẻ cảm xúc. Những hành động tưởng chừng đơn giản này lại có thể giúp duy trì sự thân mật và cải thiện chất lượng mối quan hệ lâu dài.
Ăn nhẹ nếu cảm thấy đói
Quan hệ tình dục có thể tiêu hao một lượng năng lượng nhất định, khiến một số người cảm thấy đói sau đó. Một bữa ăn nhẹ với các thực phẩm lành mạnh như trái cây, các loại hạt, sữa chua hoặc trà thảo mộc có thể giúp cơ thể phục hồi năng lượng.
Đây cũng là cơ hội để hai người tiếp tục trò chuyện và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau sau những phút giây thân mật.
Đừng ngại dành cho nhau những lời khen
Sau khi quan hệ là thời điểm nhiều người cảm thấy cởi mở và dễ chia sẻ cảm xúc hơn. Một lời cảm ơn, một câu khen chân thành hoặc sự ghi nhận dành cho đối phương có thể tạo nên tác động tích cực bất ngờ.
Những lời nói tích cực không chỉ giúp tăng sự tự tin mà còn khiến cả hai cảm thấy được trân trọng, từ đó củng cố sự gắn bó trong mối quan hệ.
Cùng nhau thư giãn và tận hưởng cảm xúc tích cực
Một nụ cười, một câu chuyện vui hay đơn giản là nằm cạnh nhau trong vài phút cũng có thể giúp kéo dài cảm giác hạnh phúc sau khi quan hệ.
Các chuyên gia cho rằng nhiều người thường mắc sai lầm khi vội vàng kết thúc cuộc gặp gỡ hoặc chuyển ngay sang công việc khác. Điều này đôi khi khiến đối phương cảm thấy hụt hẫng hoặc thiếu sự kết nối về mặt cảm xúc.
Ngược lại, dành thêm chút thời gian để thư giãn cùng nhau sẽ giúp cả hai cảm nhận rõ hơn sự gần gũi và hài lòng trong mối quan hệ.
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