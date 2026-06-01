Phát hiện mới về “điểm G” nam giới: Vị trí thật khiến nhiều người bất ngờ
GĐXH - Trong nhiều năm, khi nhắc đến “điểm G”, phần lớn mọi người thường nghĩ đây là khái niệm chỉ tồn tại ở phụ nữ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học Tây Ban Nha vừa công bố đã khiến không ít người bất ngờ khi xác định được một khu vực được xem là “trung tâm khoái cảm” đặc biệt ở nam giới.
Điều đáng chú ý là vị trí này không phải tuyến tiền liệt như nhiều giả thuyết trước đây, mà nằm ở một vùng rất nhỏ ngay trên cơ thể nam giới, nơi tập trung dày đặc các dây thần kinh cảm giác.
Các nhà khoa học phát hiện khu vực đặc biệt nhạy cảm ở nam giới
Ngôi sao dẫn thông tin từ nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Andrology, nhóm chuyên gia từ University of Santiago de Compostela đã xác định một vùng gọi là “frenular delta” có khả năng đóng vai trò quan trọng trong cảm giác khoái cảm ở nam giới.
Đây là vùng da hình tam giác nằm ở mặt dưới dương vật, ngay phía dưới bao quy đầu. Dù kích thước khá nhỏ và ít được chú ý trước đây, khu vực này lại chứa mật độ dây thần kinh và thụ thể cảm giác dày đặc hơn nhiều vùng khác.
Để đưa ra kết luận, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích mô từ nhiều mẫu nghiên cứu khác nhau, bao gồm cả mô bào thai và mô người trưởng thành hiến tặng cho khoa học. Kết quả quan sát dưới kính hiển vi cho thấy khu vực “frenular delta” tập trung số lượng lớn các bó thần kinh cảm giác, có nơi ghi nhận tới hàng chục cụm thụ thể trong một vùng rất nhỏ.
Vì sao khu vực này tạo cảm giác khoái cảm mạnh?
Theo các chuyên gia, “frenular delta” chứa nhiều nhánh thần kinh quan trọng liên quan trực tiếp đến cảm giác kích thích tình dục. Đặc biệt, khu vực này còn xuất hiện các tiểu thể Krause – loại thụ thể có khả năng cảm nhận rung động và ma sát rất tinh vi.
Điều này giúp não bộ nhận được tín hiệu cảm giác mạnh hơn khi có sự kích thích phù hợp.
Trong nhiều năm trước đây, phần đầu dương vật thường được xem là vùng nhạy cảm nhất của nam giới. Một số nghiên cứu khác lại cho rằng tuyến tiền liệt mới là “điểm G” thật sự. Tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy cơ chế khoái cảm ở nam giới có thể phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.
Giáo sư tiết niệu Eric Chung nhận định đây có thể là một trong những vùng tạo khoái cảm mạnh nhất ở nam giới, dù ông không trực tiếp tham gia nghiên cứu.
“Điểm G” nam giới có thật sự chỉ nằm ở một vị trí?
Dù nghiên cứu mới gây chú ý lớn, nhiều chuyên gia tình dục học cho rằng khái niệm “điểm G” đôi khi có thể khiến mọi người hiểu đơn giản hóa quá mức về cảm giác tình dục.
Theo họ, khoái cảm thực tế là kết quả phối hợp của nhiều yếu tố: thần kinh, hormone, cảm xúc, tâm lý và sự kết nối với bạn tình. Điều đó có nghĩa không phải ai cũng có trải nghiệm giống nhau, và cảm giác dễ chịu cũng không chỉ tập trung tại một vị trí duy nhất trên cơ thể.
Một số chuyên gia cho rằng thay vì cố gắng tìm kiếm “một nút bấm thần kỳ”, điều quan trọng hơn là hiểu rõ cơ thể mình, giao tiếp cởi mở với bạn đời và xây dựng sự kết nối cảm xúc lành mạnh.
Y học tình dục đang dần thay đổi cách nhìn về khoái cảm nam giới
Trong thời gian dài, nghiên cứu về sức khỏe tình dục thường tập trung nhiều hơn vào phụ nữ hoặc các vấn đề sinh sản. Những nghiên cứu chuyên sâu về khoái cảm ở nam giới thực tế vẫn còn khá hạn chế.
Chính vì vậy, phát hiện lần này được xem là bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực y học tình dục hiện đại. Nó giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cơ chế cảm giác ở nam giới, đồng thời mở ra thêm nhiều nghiên cứu liên quan đến sức khỏe sinh lý và chất lượng đời sống tình dục.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng tình dục không chỉ là vấn đề bản năng hay khoái cảm thể xác. Sự thân mật, cảm xúc an toàn và kết nối tinh thần mới là yếu tố quyết định trải nghiệm hạnh phúc lâu dài trong các mối quan hệ.
4 cách đơn giản khắc phục rối loạn cương dương tại nhàPhòng the - 1 ngày trước
Rối loạn cương dương là một vấn đề nhạy cảm khiến nhiều nam giới mất tự tin và lo lắng. Bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa, việc thay đổi lối sống và áp dụng các biện pháp khắc phục tại nhà cũng giúp quý ông cải thiện tình trạng này.
9 nguyên nhân gây đau sau 'chuyện ấy' và cách giảm đau hiệu quảPhòng the - 2 ngày trước
Quan hệ tình dục vốn là một trải nghiệm thăng hoa và gắn kết. Tuy nhiên, không ít phụ nữ phải đối mặt với tình trạng đau sau 'chuyện ấy'. Điều này không chỉ gây lo lắng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đời sống lứa đôi.
Hai năm ngủ riêng, chồng chỉ gần gũi khi sayPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Có những cuộc hôn nhân nhìn từ bên ngoài vẫn rất bình thường: vẫn ăn cơm chung, vẫn hỏi han nhau chuyện công việc, vẫn cùng về thăm nội ngoại. Nhưng bên trong, hai người đã sống như những người xa lạ từ rất lâu.
Tiêm tăng kích cỡ để cải thiện chuyện phòng the, người đàn ông nhận cái kết ám ảnhPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Sau khi tiêm chất lạ để tăng kích thước dương vật với mong muốn cải thiện chuyện phòng the, người đàn ông 41 tuổi ở Lào rơi vào biến chứng nghiêm trọng, dương vật hoại tử, nhiễm trùng lan rộng và gần như mất hoàn toàn chức năng sinh lý.
Cảnh báo hành vi tình dục tưởng vô hại này có thể gây đột quỵ, liệt ngườiPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Một nghiên cứu mới công bố trên Archives of Sexual Behavior đang khiến nhiều chuyên gia y tế lo ngại khi cho thấy hành vi siết cổ trong lúc quan hệ tình dục ngày càng phổ biến ở người trẻ. Thôn tin trên Ngôi sao.
Nỗi buồn của người vợ phát hiện chồng 4 tháng không gần gũi vợ nhưng vẫn thích ngắm gái đẹpPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Nhiều phụ nữ từng nói rằng, điều khiến họ tổn thương nhất trong hôn nhân không phải chồng nghèo đi, ít nói hơn hay áp lực công việc tăng lên, mà là cảm giác mình không còn được chồng khao khát.
Ăn đậu nành giúp cải thiện khả năng tình dục ở phụ nữ mãn kinhPhòng the - 6 ngày trước
Khô âm đạo, suy giảm ham muốn tình dục là những triệu chứng phổ biến khi buồng trứng sản xuất ít estrogen và progesterone hơn. Nghiên cứu mới cho thấy, một hợp chất thực vật có thể giúp giảm bớt tác động này ở phụ nữ mãn kinh.
4 nhóm thực phẩm có lợi cho sức khỏe tinh trùngPhòng the - 1 tuần trước
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, trong đó lối sống và dinh dưỡng có ảnh hưởng quan trọng. Vậy những thực phẩm nào có lợi cho sức khỏe tinh trùng?
Rối loạn sinh lý sau sinh con: Nhiều đàn ông rơi vào cảm giác "bị vợ bỏ rơi" mà không dám nói raPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Sau khi sinh con, không ít cặp vợ chồng dần rơi vào tình trạng xa cách trong đời sống tình cảm và chăn gối. Người vợ bận rộn chăm con, mệt mỏi vì áp lực sau sinh, trong khi người chồng lại âm thầm chịu đựng cảm giác bị bỏ quên.
Số lượng tinh trùng của nam giới bao nhiêu là ít?Phòng the - 1 tuần trước
Nhiều nam giới chỉ phát hiện số lượng tinh trùng ít khi khó thụ thai tự nhiên. Tình trạng thiểu tinh trùng này rất phổ biến nhưng có thể điều trị hiệu quả nếu được chẩn đoán, can thiệp kịp thời.
Nỗi buồn của người vợ phát hiện chồng 4 tháng không gần gũi vợ nhưng vẫn thích ngắm gái đẹpPhòng the
GĐXH - Nhiều phụ nữ từng nói rằng, điều khiến họ tổn thương nhất trong hôn nhân không phải chồng nghèo đi, ít nói hơn hay áp lực công việc tăng lên, mà là cảm giác mình không còn được chồng khao khát.