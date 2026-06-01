Phát hiện mới về “điểm G” nam giới: Vị trí thật khiến nhiều người bất ngờ

Điều đáng chú ý là vị trí này không phải tuyến tiền liệt như nhiều giả thuyết trước đây, mà nằm ở một vùng rất nhỏ ngay trên cơ thể nam giới, nơi tập trung dày đặc các dây thần kinh cảm giác.

Các nhà khoa học phát hiện khu vực đặc biệt nhạy cảm ở nam giới

Ngôi sao dẫn thông tin từ nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Andrology, nhóm chuyên gia từ University of Santiago de Compostela đã xác định một vùng gọi là “frenular delta” có khả năng đóng vai trò quan trọng trong cảm giác khoái cảm ở nam giới.

Đây là vùng da hình tam giác nằm ở mặt dưới dương vật, ngay phía dưới bao quy đầu. Dù kích thước khá nhỏ và ít được chú ý trước đây, khu vực này lại chứa mật độ dây thần kinh và thụ thể cảm giác dày đặc hơn nhiều vùng khác.

Để đưa ra kết luận, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích mô từ nhiều mẫu nghiên cứu khác nhau, bao gồm cả mô bào thai và mô người trưởng thành hiến tặng cho khoa học. Kết quả quan sát dưới kính hiển vi cho thấy khu vực “frenular delta” tập trung số lượng lớn các bó thần kinh cảm giác, có nơi ghi nhận tới hàng chục cụm thụ thể trong một vùng rất nhỏ.

Vì sao khu vực này tạo cảm giác khoái cảm mạnh?

Theo các chuyên gia, “frenular delta” chứa nhiều nhánh thần kinh quan trọng liên quan trực tiếp đến cảm giác kích thích tình dục. Đặc biệt, khu vực này còn xuất hiện các tiểu thể Krause – loại thụ thể có khả năng cảm nhận rung động và ma sát rất tinh vi.

Điều này giúp não bộ nhận được tín hiệu cảm giác mạnh hơn khi có sự kích thích phù hợp.

Trong nhiều năm trước đây, phần đầu dương vật thường được xem là vùng nhạy cảm nhất của nam giới. Một số nghiên cứu khác lại cho rằng tuyến tiền liệt mới là “điểm G” thật sự. Tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy cơ chế khoái cảm ở nam giới có thể phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.

Giáo sư tiết niệu Eric Chung nhận định đây có thể là một trong những vùng tạo khoái cảm mạnh nhất ở nam giới, dù ông không trực tiếp tham gia nghiên cứu.

“Điểm G” nam giới có thật sự chỉ nằm ở một vị trí?

Dù nghiên cứu mới gây chú ý lớn, nhiều chuyên gia tình dục học cho rằng khái niệm “điểm G” đôi khi có thể khiến mọi người hiểu đơn giản hóa quá mức về cảm giác tình dục.

Theo họ, khoái cảm thực tế là kết quả phối hợp của nhiều yếu tố: thần kinh, hormone, cảm xúc, tâm lý và sự kết nối với bạn tình. Điều đó có nghĩa không phải ai cũng có trải nghiệm giống nhau, và cảm giác dễ chịu cũng không chỉ tập trung tại một vị trí duy nhất trên cơ thể.

Một số chuyên gia cho rằng thay vì cố gắng tìm kiếm “một nút bấm thần kỳ”, điều quan trọng hơn là hiểu rõ cơ thể mình, giao tiếp cởi mở với bạn đời và xây dựng sự kết nối cảm xúc lành mạnh.

Y học tình dục đang dần thay đổi cách nhìn về khoái cảm nam giới

Trong thời gian dài, nghiên cứu về sức khỏe tình dục thường tập trung nhiều hơn vào phụ nữ hoặc các vấn đề sinh sản. Những nghiên cứu chuyên sâu về khoái cảm ở nam giới thực tế vẫn còn khá hạn chế.

Chính vì vậy, phát hiện lần này được xem là bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực y học tình dục hiện đại. Nó giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cơ chế cảm giác ở nam giới, đồng thời mở ra thêm nhiều nghiên cứu liên quan đến sức khỏe sinh lý và chất lượng đời sống tình dục.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng tình dục không chỉ là vấn đề bản năng hay khoái cảm thể xác. Sự thân mật, cảm xúc an toàn và kết nối tinh thần mới là yếu tố quyết định trải nghiệm hạnh phúc lâu dài trong các mối quan hệ.