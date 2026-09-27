Loài cây không mất nhiều công sức chăm bón mà hoa vẫn nở kín cành, làm đẹp không gian sống

Những cây không cần chăm sóc nhiều vẫn nở hoa tươi đẹp

Hoa lan càng cua

Theo VTC News, đây là loại cây thân thảo, có thể trồng trong nhà vừa để trang trí, vừa thanh lọc không khí. Lan càng cua ưa bóng mát, phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 15-28 độ C.

Không chỉ có màu sắc đẹp mắt, lan càng cua còn được ưa thích do ý nghĩa mang lại may mắn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của gia chủ.

Để lan càng cua ra hoa đẹp, bạn không nên tưới quá nhiều do loại cây này thích môi trường khô. Do thuộc dòng xương rồng nên nó không ưa nước. Bạn chỉ cần tưới 1-2 lần/tuần, chú ý quan sát không để đất quá ẩm hoặc quá khô là được.

Sen đá

Sen đá là loài mọng nước, tích trữ độ ẩm trong lá, vì vậy chỉ cần tưới rất ít. Nhiều người trồng sen đá trong văn phòng hoặc ban công mà quên tưới vẫn sống khỏe.

Sen đá là loài mọng nước, tích trữ độ ẩm trong lá, vì vậy chỉ cần tưới rất ít.

Điểm nổi bật: Rất đa dạng màu sắc, hình dáng; có ý nghĩa phong thủy tốt - tượng trưng cho tình cảm bền vững; chịu hạn tốt, không cần chăm nhiều. Cách chăm tối giản: Tưới 7-10 ngày/lần (mùa nóng tăng lên 5-7 ngày/lần); không tưới vào lá, tránh làm thối nhũn.

Tóc tiên hồng

Thông tin trên Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, tóc tiên hồng là một loại cây cảnh đặc biệt với củ nhỏ xinh. Chỉ cần vùi củ xuống đất, chẳng bao lâu sau, bạn sẽ thấy những chiếc lá xanh mướt nhú lên, rồi bất ngờ nở hoa sau những ngày mưa. Đặc biệt, sau một trận mưa lớn, khi trời quang đãng trở lại, tóc tiên hồng thường "bung lụa" với hàng loạt nụ hoa xinh đẹp mọc lên từ chậu. Bởi thế mà nhiều người cũng gọi hoa này là lan mưa.

Mỗi bông hoa thường nở trong 1-2 ngày, nhưng suốt mùa hè và mùa thu, cây liên tục cho ra nụ mới, đảm bảo ban công của bạn luôn rực rỡ. Hãy đặt chậu ở nơi có ánh nắng hướng Nam, không cần che chắn quá kỹ vào mùa hè – cây chịu nắng tốt và thậm chí thích được tắm mưa tự nhiên.

Tóc tiên hồng là một loại cây cảnh đặc biệt với củ nhỏ xinh. Chỉ cần vùi củ xuống đất, chẳng bao lâu sau, bạn sẽ thấy những chiếc lá xanh mướt nhú lên, rồi bất ngờ nở hoa sau những ngày mưa.

Điều quan trọng là đảm bảo chỗ đặt cây thông thoáng, nếu có điều kiện để ngoài trời (lộ thiên), tóc tiên hồng sẽ càng dễ nở hoa nhiều và mọc thành bụi dày đẹp mắt. Chỉ cần tưới nước vừa đủ, không để úng là cây sẽ tự phát triển mà chẳng cần bạn phải chăm chút quá nhiều.

Vương miện gai

Cũng theo VOV, cây vương miện gai là một loại cây trồng trong nhà tuyệt vời khác vì nó thích nghi tốt với nhiệt độ phòng và môi trường khô. Cây không cần tưới nước thường xuyên, khi chăm sóc cây này bạn nên đeo găng tay để tránh bị gai đâm vào.

Hoa mười giờ

Mười giờ là loại cây họ sam, thân thảo, rất dễ trồng. Sức sống mãnh liệt của cây hoa mười giờ tượng trưng cho ý chí kiên cường, cố gắng vươn lên và không bao giờ bị khuất phục trước khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đây là loài hoa rất thích hợp để trang trí cho ban công nhà phố.

Mười giờ là loại cây họ sam, thân thảo, rất dễ trồng.

Nhờ kết quả lai tạo các giống mới, hoa mười giờ hiện nay có rất nhiều màu sắc đẹp mắt, bông hoa cũng lớn, dày cánh hơn. Đây cũng là loại hoa có thể nở quanh năm trong điều kiện nhiều ánh nắng. Bạn cũng không cần phải tưới nước quá nhiều, chỉ cần mỗi tuần 1 lần là đủ. Trong điều kiện quá nhiều nước, cây rất dễ bị úng hoặc phát triển thân lá mạnh thay vì trổ hoa.

Lưu ý khi trồng loại cây cảnh chịu hạn tốt

Dù chọn loại cây dễ sống, bạn vẫn nên: Chọn chậu thoát nước tốt. Tưới buổi sáng để hạn chế nấm bệnh. Không tưới theo thói quen, chỉ tưới khi đất khô. Đặt nơi có ánh sáng nhẹ, tránh nắng gắt chiếu trực tiếp. Dùng bình phun sương thay vì đổ nước ào ạt.

Loại cây nên trồng giúp ngôi nhà luôn ngát hương thơm lại hút ẩm rất tốt GĐXH - Những loài cây có mùi thơm dưới đây ngoài tác dụng làm đẹp nhà, còn giúp không gian sống dễ chịu hơn rất nhiều nhờ tỏa hương thơm tự nhiên.

Đây mới là loại rau gia vị dễ trồng và mẹo trồng các loại thảo mộc trong nhà vừa làm món ăn ngon, lại giúp chữa bệnh GĐXH - Những loại cây gia vị ngày càng được trồng nhiều bởi ngoài đem lại nhiều công dụng hữu ích, chúng còn dễ trồng và sinh trưởng. Đặc biệt hơn là còn có khả giúp chữa bệnh và thậm chí làm cho ngôi nhà có mùi thơm tuyệt vời.