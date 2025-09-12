Sự thật sau thông tin '3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu'

Tại sự kiện "Match Day" của Trường Đại học Y Hà Nội, bên cạnh những tân thủ khoa gây chú ý, mạng xã hội lan truyền thông tin rằng suốt 3 năm tổ chức "Match Day" Bộ môn Giải phẫu lần đầu tiên mới có một bác sĩ nội trú chọn ngành. Nhiều người còn đùa vui: 'Hai thầy trò cân cả… nhà xác".

Trước thông tin này, PGS.TS Ngô Xuân Khoa (Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội) đã chia sẻ những thông tin liên quan.

PGS Ngô Xuân Khoa – Trưởng Bộ môn giải phẫu Trường Đại học Y Hà Nội: Ảnh: ĐH Y Hà Nội

Chia sẻ trên VTC News, PGS.TS Ngô Xuân Khoa khẳng định đây không phải thông tin chính xác.

"Bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung đúng là người đầu tiên của năm nay lựa chọn chuyên ngành Giải phẫu. Tuy nhiên mạng xã hội lan truyền thông tin 3 năm nay mới có một người chọn ngành, để thầy Khoa chờ suốt thời gian dài như vậy là chưa đúng".

Theo PGS.TS Ngô Xuân Khoa, năm nay bộ môn Giải phẫu có hai chỉ tiêu, một tại trường Đại học Y Hà Nội và một cho phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa và đã chọn được cả hai. Trước đó vào năm 2024, bộ môn chọn được một bác sĩ nội trú. Năm 2023 chọn được 5 người.

"Giải phẫu là chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy về cấu trúc bình thường của cơ thể người. Giải phẫu nhằm 3 mục tiêu là khám chữa bệnh chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và giảng dạy chứ không liên quan đến phải canh nhà xác. Những chia sẻ trên mạng chỉ là đùa cho vui", PGS.TS Ngô Xuân Khoa nói.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tiến Trung chọn chuyên ngành Giải phẫu (ảnh cắt từ clip).

PGS Khoa nhấn mạnh đào tạo bác sĩ nội trú là chương trình đặc thù, nhằm bồi dưỡng nhân tài cho ngành y. "Match Day" cũng là ngày hội nhiều cảm xúc, có người vui khi chọn được ngành mong muốn, có người buồn đôi chút nhưng tất cả đều để lại kỷ niệm đáng nhớ.

PGS.TS Ngô Xuân Khoa dẫn lại lời của GS.TS Nguyễn Hữu Tú (Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội) rằng không có bác sĩ nội trú nào nhàn. Muốn thành bác sĩ giỏi, chuyên gia giỏi phải vất vả, phải lăn lộn, cống hiến và kiên trì như nhau.

"Mỗi mùa Match Day, thầy cô các bộ môn luôn có mặt trong hội trường, mang hoa tươi chờ đón học trò của mình. Dù chuyên ngành được chọn nhiều hay ít, các thầy cô đều trân trọng, mong học trò học tốt, sau này cống hiến cho chuyên ngành và phục vụ nhân dân", PGS.TS Ngô Xuân Khoa tâm sự.

Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện Match Day 2025 – Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú. Chương trình trở thành một sự kiện thu hút trong lĩnh vực giáo dục y tế. Tại đây, các bác sĩ đã đỗ nội trú được lựa chọn chuyên ngành mong muốn.